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Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы совместного предприятия по производству макарон

23 февраля 2018, 10:54 |  Государство

В Риме (Италия) на прошлой неделе состоялось VIII заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену (МРГ) и бизнес-форум. В этих мероприятиях  приняли участие бизнесмены Костанайской области, сообщает сайт primeminister.kz.



В состав казахстанской делегации, которая впервые  учавствовала в даннром форуме, входили заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев,представители СПК «Тобол», владельцы ТОО «Гранд», ТОО «Бисенали», а также директор департамента по взаимодействию с инвесторами НУХ «КазАгро» Руслан Тураров, главный менеджер НК «Kazakh Invest» Сауле Сабыр.

В результате переговоров стороны решили проработать идею реализации совместных инвестпроектов с внедрением технологий глубокой переработки сельхозпродукции между Kazakh Invest, «КазАгро», акиматом Костанайской области и торгово-промышленной палатой Милана и Ломбардии, объединяющей более 9 000 итальянских предприятий.

- За четыре дня  мы посетили предприятия, занимающиеся переработкой сельхозтоваров. Особенно хотелось бы отметить компанию PAVAN, предприятие с 60-летним опытом работы. Мы хотим создать совместное предприятия по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, что очень актуально для нашего региона, — цитирует заместителя акима Костанайской области Меиржан МЫРЗАЛИЕВА сайт премьер-министра.

По данным акимата, Костанайская область имеет около 6 млн га земли и ежегодно производит около 183 000 тонн твердых сортов пшеницы. При этом вся она экспортируется в соседние страны в качестве сырья. Цель- перерабатывать ценное сырье на месте и продавать готовый продукт значительно дороже - может быть достигнута путем открытия совместного производства.

Владелец ТОО «Гранд» Андрей Емельянов рассказал перспективах сотрудничества с итальянскими компаниями: 

- Мы давно научились выращивать пшеницу, но перерабатывать в продукты конечного использования с применением своего оборудования, к сожалению нет. В Италии мне хотелось бы отметить завод по производству оборудования для пищевой промышленности компании FAVA.

FAVA была основана в 1937 г., компания разработала и запатентовала первые машины, способные высушивать продукт в непрерывном процессе. Сегодня предприятие обеспечивает 40% мирового рынка оборудованием в данном сегменте. На его оборудовании производят марки известных в Казахстане макарон: Andalini, Barilla, PastaZara, DeCecco, Melissa, Goody, Ronzoni, Zar Macaron, Baronia, Colussi.

Также казахстанская делегация посетила цеха макаронных изделий компании Andalini.

В ближайшее время казахстанцы направят итальянской стороне конкретные предложения по созданию совместных предприятий.
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Комментарии к новости
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Народный контроль
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отлично!

...
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерунда все это. потусовались. не более.
макарон местных и так полно. девать некуда.

Народный контроль
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
ерунда все это. потусовались. не более.
макарон местных и так полно. девать некуда.

будет конкуренция , цены будут ниже, да и в России рынок большой!

...
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
да и в России рынок большой!


Российскими макаронами завалены все наши маркеты. им тоже девать некуда.

Серж
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема Васи иволги,не дожал...

неравнодушная
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:04
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
Российскими макаронами завалены все наши маркеты. им тоже девать некуда.

Ну не всегда такой урожай будет там как в этом году. Конфет тоже в России много, но почему то Баян-Сулу в три смены работает на Россию.

ордынец
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супер. Итальянские макароны казахстанского производства из российского зерна. Глобализация, чоуж ))

Lana
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сразу видно мужчины пытаются обсуждать то, в чем ничего не понимают. Макаронами завалены магазины, да. А какими? Основная часть - из пшеницы мягких сортов. Сейчас не буду говорить о преимуществах макарон из твердой пшеницы, ибо долго, но они существенны. При этом макароны из пшеницы твердых сортов в Костанайской области никто не делает. Только Султан Петропавловский, да Цесна (тоже не наша). Макфа Челябинская еще представлена. Все остальные макаронные изделия из твердой пшеницы - итальянские и стоят довольно дорого. Твердую пшеницу у нас выращивают и продают всю. А хотят делать макароны из нее здесь, на итальянском оборудовании. Об этом речь. Листы для лазаньи, каннелоне, феттучини... Если это все будут делать здесь, то будет здорово! Я в этой информации о другом подумала: с одним реальным производителем - Емельяновым, в Италию прокатилась компания чиновников. )) Вот наши особенности.

Rake
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужны макароыны из чистой твердой пшеницы, а не из твердых сортов.

Сапожник
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушай,.народный контроль А не ты ли тут на форуме больше всех орала что б в рф мы не че непродавали, мол самим мало и потому цены ростут. Вот ты ш.... лихо умеешь переобутся когда это надо. Тьфу на та тебя.народный контроль

Нурлан
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зашем " огород городить ",если в Троицке
выпускают отличные макаГоны!!!

Кира
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ордынец:
Супер. Итальянские макароны казахстанского производства из российского зерна. Глобализация, чоуж ))

Дружок, ты наверное забыл, Россия под санкциями, и теперь ни купить не продать ничего не может, вот и едут всякие итальянцы к нам открывать заводы.Цитата:
Lana:
Макфа Челябинская еще представлена. Все остальные макаронные изделия из твердой пшеницы - итальянские и стоят довольно дорого.

И не удивляйся если в скором времени встретишь макароны типа Маржан и маленькими буквами макфа, производства Казахстан.

* КГСПС
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 23.02.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lana:
с одним реальным производителем - Емельяновым, в Италию прокатилась компания чиновников. ))

Изучали перспективу распила.
Профайл

362
Re: Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы...




Отправлено: 23.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Lana:
с одним реальным производителем - Емельяновым, в Италию прокатилась компания чиновников. ))

Изучали перспективу распила.

Ты их с Россиянами не перепутал? тебе же говорят Италия.

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