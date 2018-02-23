Костанайские предприниматели обсудили в Италии перспективы совместного предприятия по производству макарон

В Риме (Италия) на прошлой неделе состоялось VIII заседание Межправительственной казахстанско-итальянской рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству и обмену (МРГ) и бизнес-форум. В этих мероприятиях приняли участие бизнесмены Костанайской области, сообщает сайт primeminister.kz.





В состав казахстанской делегации, которая впервые учавствовала в даннром форуме, входили заместитель акима Костанайской области Меиржан Мырзалиев,представители СПК «Тобол», владельцы ТОО «Гранд», ТОО «Бисенали», а также директор департамента по взаимодействию с инвесторами НУХ «КазАгро» Руслан Тураров, главный менеджер НК «Kazakh Invest» Сауле Сабыр.



В результате переговоров стороны решили проработать идею реализации совместных инвестпроектов с внедрением технологий глубокой переработки сельхозпродукции между Kazakh Invest, «КазАгро», акиматом Костанайской области и торгово-промышленной палатой Милана и Ломбардии, объединяющей более 9 000 итальянских предприятий.



- За четыре дня мы посетили предприятия, занимающиеся переработкой сельхозтоваров. Особенно хотелось бы отметить компанию PAVAN, предприятие с 60-летним опытом работы. Мы хотим создать совместное предприятия по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, что очень актуально для нашего региона, — цитирует заместителя акима Костанайской области Меиржан МЫРЗАЛИЕВА сайт премьер-министра.



По данным акимата, Костанайская область имеет около 6 млн га земли и ежегодно производит около 183 000 тонн твердых сортов пшеницы. При этом вся она экспортируется в соседние страны в качестве сырья. Цель- перерабатывать ценное сырье на месте и продавать готовый продукт значительно дороже - может быть достигнута путем открытия совместного производства.



Владелец ТОО «Гранд» Андрей Емельянов рассказал перспективах сотрудничества с итальянскими компаниями:

- Мы давно научились выращивать пшеницу, но перерабатывать в продукты конечного использования с применением своего оборудования, к сожалению нет. В Италии мне хотелось бы отметить завод по производству оборудования для пищевой промышленности компании FAVA.

FAVA была основана в 1937 г., компания разработала и запатентовала первые машины, способные высушивать продукт в непрерывном процессе. Сегодня предприятие обеспечивает 40% мирового рынка оборудованием в данном сегменте. На его оборудовании производят марки известных в Казахстане макарон: Andalini, Barilla, PastaZara, DeCecco, Melissa, Goody, Ronzoni, Zar Macaron, Baronia, Colussi.



Также казахстанская делегация посетила цеха макаронных изделий компании Andalini.



В ближайшее время казахстанцы направят итальянской стороне конкретные предложения по созданию совместных предприятий.