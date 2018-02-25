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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Вау, на последней минуте сравняли, молодцы!
25.02.18 12:24
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
сравняли собаки такие :-x
25.02.18 11:21
пэтриот
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Никто не запрещает отмечать день РККА ! Но если она великая и весь советский народ был за нее и дело т.Ленина - где страна СССР и ее великая Армия ? ( один Горбачев не в состоянии ее развалить) ...
25.02.18 11:11
Народный контроль
Девушка забыла удалить пароли с проданного телефона и потеряла 50 000 тенге
А если покупатель потерял этот же телефон со своей симкой? За что обвинения? Это как продать квартиру с вещами передать ключи покупателю,за тем обвинить в краже имущества покупателя.
25.02.18 11:11
1952/Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Твои сородичи хоть воевали за Родину? Почему про них молчишь? У моих сородичей обычная история того героического времени. Призвали их по повестке, повоевали, многие погибли, некоторые...
25.02.18 11:04
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Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем

«Победа Красной армии привела к созданию и Каз. ССР, и суверенного Казахстана»
25 февраля 2018, 08:55 |  Мнения

У Красной армии 23 февраля – столетний юбилей. И вновь откровенному шельмованию подвергаются символы периода становления Советской власти в 1918 году: «Ты записался добровольцем?», «Райком закрыт – все ушли на фронт», ханжески осмеиваются «буденовка» и«тачанка». Так что же думать простому человеку?

Вызывают удивление непрекращающиеся огульные нападки - что, мол, в 1918 году «победы-то никакой 23 февраля и не было», что необученные рабочие-красногвардейцы, распропагандированные большевиками солдаты и матросы «были сметены кайзеровскими войсками». Независимые публицисты делают «историческое открытие», что буквально через 10 дней после этой победы, 3 марта, по настоянию В. И. Ленина был заключен «похабный» (по его же выражению) Брестский мирный договор. Тогда от бывшей империи отпали Прибалтика, Украина с Белоруссией и даже Грузия (здесь невольно смотришь на геополитические изменения после 1991 года).

Но ведь это откровенное передёргивание фактов. В действительности, когда австро-германские войска начали повсеместное наступление на фронте, то именно партия большевиков обратилась к населению с воззванием «Социалистическое отечество в опасности». Это напрочь отметает все обвинения в адрес Ленина, как председателя СНК, в германском «шпионстве». 23 февраля 1918 года «немецкие войска были остановлены около Нарвы и Пскова» – так просто писали в советских энциклопедиях. Именно в ознаменование мужественного сопротивления возникдень Красной армии. Да, мы так и не увидим имена погибших добровольцев на обелисках (а среди них были и бывшие офицеры, патриоты своей страны), мы их просто не знаем. Но ведь враг был остановлен у стен столицы, революционного Петрограда. Не зря была пролита кровь защитников Отечества, впервые в жизни взявших оружие в руки, вступивших в жестокий неравный бой.

Поэтому глянем правде в лицо. Да, Красная армия зарождалась в горниле Гражданской войны, в борьбе с полчищами иностранных интервентов. Но «сотня юных бойцов из будёновских войск» превзошла всех, кого сейчас пытаются воспевать. А это не только «корнет Оболенский, поручик Голицын», но и их «союзнички» со всех концов света (от французских, английских и румынских войск до американских морских пехотинцев и японских самураев). Так кто же был истинным патриотом своей страны – те, кто «кинулся в объятия мировой буржуазии» (а цель-то была раздробить Россию), или те, кто действительно сохранил, защитил свою страну, воссоздал великую державу – СССР?

Победа Красной армии, а в Казахстане её создавали Алиби Джангильдин и Амангельды Иманов, привела к созданию и Каз. АССР, и Каз. ССР, и суверенного Казахстана. Не будем забывать об этом. Рабоче-крестьянская Красная армия (так она называлась до 1946 года) и в годы Великой Отечественной войны добилась выдающихся побед, разгромив на этот раз фашистскую Германию. Для меня, гвардии старшего лейтенанта запаса Советской армии, 23 февраля, как символическая историческая дата, на всю жизнь останется в памяти.

Уничтожение в памяти народа таких названий улиц в Костанае, как Красноармейская, Повстанческая, Павших Борцов, и продолжающуюся кампанию по переименованию улиц советской эпохи считаю не просто исторической ошибкой, а политически необдуманным, опасным решением для будущего развития страны.

Автор – секретарь ЦК КНПК, доктор исторических наук
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Комментарии к новости

Товарищ Ын
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь прав!
Но манкурты сейчас правят

nik58
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а политически необдуманным, опасным решением для будущего развития страны.Была бы страна и развитие.

§ сайлау курманов
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего не поделаешь , тогда голодранцы захватили власть и стали господами, теперь их внуки продолжают дело дедов , так было всегда
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1952/Доктор СИЗО
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:11
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не запрещает отмечать день РККА ! Но если она великая и весь советский народ был за нее и дело т.Ленина - где страна СССР и ее великая Армия ? ( один Горбачев не в состоянии ее развалить)
Сами же , своими руками и развалили. Продавали налево и направо бензин и оружие (ГСВГ) , солдаты строили генералам дачи, дедовщина и т.д ! Сами же и развалили , и врага не надо.

Гость
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:46
Комментарий проходит проверку.

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