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drakon: Отчего , ветерана красным , красите ? Мне же эта кара , по его распоряжению грозит .
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22.02.18 22:05
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: ну ты и гад... мальчиш-плохиш немецкий Да какой он немецкий? от родясь загранпаспорта не видел ;-) :lol:
22.02.18 21:56
drakon
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07Litra: правда что ли? а я думал на всю сумму заработка... Нет,налог платится с той суммы,которая идёт больше 400 евро... :lol:
22.02.18 21:55
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"Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в Нацбанке РК

22 февраля 2018, 17:19 |  Государство

Банкам выгодно загружать банкоматы крупными номиналами купюр, поскольку они так экономят на инкассации. Об этом сообщил глава финансового регулятора Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Мы знакомы с такой ситуацией. Эмиссией наличных денег занимается Национальный Банк. Наличные деньги поступают в обращение преимущественно через БВУ. Национальный Банк обеспечивает банки всеми номиналами банкнот. Это зависит от их потребностей. Мы обязаны, и это делаем всеми видами банкнот. Но мы знаем, что банки часто загружают банкоматы преимущественно крупными купюрами. Это выгодно c точки зрения экономии банка на инкассации. Очевидно, что проще и дешевле загрузить крупными номиналами банкомат. Это не требует частой инкассации и снижает расходы. У банков нет обязательств по загрузке банкоматов всеми номиналами. Не регулируется нормативно. Банки оказывают эти услуги на основании договоров с клиентами. Тем не менее мы ведем переговоры с банками, - пояснил он.

По его словам, банки стараются оценивать интересы потенциальных потребителей и заполняют банкоматы, учитывая особенности их месторасположения.

- Жесткого требования с нашей стороны нет и не может быть. Мы готовы реагировать тем не менее. Когда эти услуги вообще не доступны, мы стараемся этот вопрос держать на контроле, чтобы банки обеспечивали всегда бесперебойную работу своих банкоматов. Надо обращаться через наше приложение либо звонить по телефонам, указанным на этом банкомате, - сказал Акишев.
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Комментарии к новости

§ лимон
Re: "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.02.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да просто обесценивается тенге, как из венесуэльского боливара будем плести сувениры :-x
Профайл

Народный контроль
Re: "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в...




Отправлено: 22.02.18 - 18:36
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в...




Отправлено: 22.02.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут надо с другой стороны заходить.
Предъявлять претензии в ограничении обслуживания.
Типа "мне нужно было снять 500 тенге, а банкомат мне не дает денег".
Но тут надо смотреть договор обслуживания карточки.
А так-то ничего плохого в том, что банкоматы дают крупняк.
Раньше наоборот было плохо когда нужно снять сумму денег, а тебе он отсыпает мелочевку...

§ seroff
Re: "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 22.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чихали они на потребителя
Профайл

декаданс
Re: "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в...




Отправлено: 22.02.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, банки стараются оценивать интересы потенциальных потребителей и заполняют банкоматы, учитывая особенности их месторасположения.
... :lol: да бросьте...в одном и том же банкомате снимаю деньги уже не один год...и каждый раз по разному..то 1000-ки с 2000-ми,то 10000-ки..но мне без разницы какие деньги выдает банкомат...хоть стодолларовые купюры...лишь бы было что снимать... :lol:

ujcnm
Re: "Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в...




Отправлено: 22.02.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казком банк подошел с пониманием клиентов, 3 кнопки, мелкие, равномерная выдача, крупные

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