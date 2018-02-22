"Засилье" крупных купюр в банкоматах объяснили в Нацбанке РК

Банкам выгодно загружать банкоматы крупными номиналами купюр, поскольку они так экономят на инкассации. Об этом сообщил глава финансового регулятора Данияр Акишев в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Мы знакомы с такой ситуацией. Эмиссией наличных денег занимается Национальный Банк. Наличные деньги поступают в обращение преимущественно через БВУ. Национальный Банк обеспечивает банки всеми номиналами банкнот. Это зависит от их потребностей. Мы обязаны, и это делаем всеми видами банкнот. Но мы знаем, что банки часто загружают банкоматы преимущественно крупными купюрами. Это выгодно c точки зрения экономии банка на инкассации. Очевидно, что проще и дешевле загрузить крупными номиналами банкомат. Это не требует частой инкассации и снижает расходы. У банков нет обязательств по загрузке банкоматов всеми номиналами. Не регулируется нормативно. Банки оказывают эти услуги на основании договоров с клиентами. Тем не менее мы ведем переговоры с банками, - пояснил он.

По его словам, банки стараются оценивать интересы потенциальных потребителей и заполняют банкоматы, учитывая особенности их месторасположения.

- Жесткого требования с нашей стороны нет и не может быть. Мы готовы реагировать тем не менее. Когда эти услуги вообще не доступны, мы стараемся этот вопрос держать на контроле, чтобы банки обеспечивали всегда бесперебойную работу своих банкоматов. Надо обращаться через наше приложение либо звонить по телефонам, указанным на этом банкомате, - сказал Акишев.