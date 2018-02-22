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elektron
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Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного проще

22 февраля 2018, 14:43 |  Государство

Глава Нацбанка призвал хранить деньги в банке и не соблазняться на более высокие проценты от сомнительных организаций, передает Informburo.kz.

Председателя Нацбанка РК Данияра Акишева попросили дать рекомендации пенсионерам, которые хотят сохранить финансовую устойчивость.

Отвечая на вопрос, Акишев отметил, что не стоит выделять пенсионеров в отдельную категорию, так как они такие же потребители финансовых услуг.

- Вот несколько базовых советов. Храните деньги в банке, – призвал председатель Нацбанка. – Это правильно, это сохранно и безопасно. Сумма до 10 млн тенге гарантируется к возврату государством. Не доверяйте организациям, которые не имеют лицензии Нацбанка.

Акишев отметил, что существует огромное количество предложений от разного рода организаций, которые по сути, являясь финансовыми пирамидами, призывают пенсионеров участвовать в сомнительных программах.

- Не соблазняйтесь более высокими процентами от компаний, которые не имеют никаких обязательств перед вами и, скорее всего, никогда их не выполнят, – добавил он.

Последнюю рекомендацию глава Нацбанка адресовал в первую очередь пенсионерам.

- Если есть возможность, воздержитесь от того, чтобы брать кредит. Тогда ваша жизнь будет намного проще, – резюмировал он.

Ранее во время онлайн-конференции Данияр Акишев признал, что критика Президента в его адрес справедлива и Нацбанк опоздал с решением проблем БВУ. Тем не менее, будущее банковского сектора он видит в позитивном ключе.
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Комментарии к новости

читатель
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...




Отправлено: 22.02.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а также не ешьте, не спите, не одевайтесь и ваша жизнь будет проще некуда

§ CrazyBeaver
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 22.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вложи 100 мильонов денег, назад получишь 10", а как же "папа" призывает окредитовывать всех, а вы господин перечете?
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§ сайлау курманов
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая то нестыковка , главный кукловод запрещает играть в куклы , разве такое бывает ?
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Иолис
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...




Отправлено: 22.02.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…

Бывалый
Re: Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного...




Отправлено: 22.02.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
главный кукловод запрещает играть в куклы

Это куклы для разумных взрослых.
Несмышленым и детям они противопоказаны.

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