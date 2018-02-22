Глава Нацбанка: Не берите кредиты, ваша жизнь будет намного проще

Глава Нацбанка призвал хранить деньги в банке и не соблазняться на более высокие проценты от сомнительных организаций, передает Informburo.kz.

Председателя Нацбанка РК Данияра Акишева попросили дать рекомендации пенсионерам, которые хотят сохранить финансовую устойчивость.

Отвечая на вопрос, Акишев отметил, что не стоит выделять пенсионеров в отдельную категорию, так как они такие же потребители финансовых услуг.

- Вот несколько базовых советов. Храните деньги в банке, – призвал председатель Нацбанка. – Это правильно, это сохранно и безопасно. Сумма до 10 млн тенге гарантируется к возврату государством. Не доверяйте организациям, которые не имеют лицензии Нацбанка.

Акишев отметил, что существует огромное количество предложений от разного рода организаций, которые по сути, являясь финансовыми пирамидами, призывают пенсионеров участвовать в сомнительных программах.

- Не соблазняйтесь более высокими процентами от компаний, которые не имеют никаких обязательств перед вами и, скорее всего, никогда их не выполнят, – добавил он.

Последнюю рекомендацию глава Нацбанка адресовал в первую очередь пенсионерам.

- Если есть возможность, воздержитесь от того, чтобы брать кредит. Тогда ваша жизнь будет намного проще, – резюмировал он.

Ранее во время онлайн-конференции Данияр Акишев признал, что критика Президента в его адрес справедлива и Нацбанк опоздал с решением проблем БВУ. Тем не менее, будущее банковского сектора он видит в позитивном ключе.