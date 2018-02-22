Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты населения уже начали совместную работу по разработке законопроекта, передает Informburo.kz

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Министерство финансов разработает проект закона, контролирующий самозанятых, сообщил заместитель премьер-министр Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК.

По его словам, законопроект будет разработан в скором времени, так как Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты населения уже начали совместную работу.

- В законе будут предусмотрены вопросы стимулирования, чтобы для начала самозанятых поставить на учёт, а далее их уже вести. Необходимы изменения, связанные с предпринимательским кодексом. Часть граждан в лице индивидуальных предпринимателей и самозанятые граждане оказались вне зоны нашего внимания и контроля. Мы обсуждали с НПП "Атамекен", должны этот вопрос вернуть, – сказал Ерболат Досаев.

Заместитель премьер-министра считает, что каждое юридическое лицо, каждый гражданин Казахстана должен находиться в поле зрения государства.

- Любой гражданин должен находится в поле нашего зрения зрения, внимания и особенно связанного с налогами. Если граждане просят и социальную поддержку, и те блага, которые закреплены в Конституции, для это надо, чтоб они активно участвовали в жизни государства. Самое главное участие – это платить налоги. Поэтому мы снова вернулись к самому важному вопросу, – отметил он.

Поставить точку в вопросе с самозанятым населением призвала депутат Мажилиса Айгуль Нуркина на презентации законопроекта по вопросам социального обеспечения.

- Из-за этого (невозможности учесть самозанятое население. – Авт.) мы перенесли срок внедрения ОСМС. Их всё-таки 2,5-2,7 млн человек. Что предусматривается в этом законе именно о самозанятых? Как мы будем оплачивать им эти услуги? – обратилась депутат к вице-министру труда и социальной защиты населения РК Нуржану Альтаеву.

Он объяснил, что сейчас в стенах Парламента рассматривается другой законопроект, в котором большое внимание уделяется вопросам формализации самозанятых. По его словам, в документе предполагается внести изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, чтобы формализовать всех самозанятых лиц.