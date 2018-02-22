Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты населения уже начали совместную работу по разработке законопроекта, передает Informburo.kz
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Министерство финансов разработает проект закона, контролирующий самозанятых, сообщил заместитель премьер-министр Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК.
По его словам, законопроект будет разработан в скором времени, так как Министерство финансов и Министерство труда и социальной защиты населения уже начали совместную работу.
- В законе будут предусмотрены вопросы стимулирования, чтобы для начала самозанятых поставить на учёт, а далее их уже вести. Необходимы изменения, связанные с предпринимательским кодексом. Часть граждан в лице индивидуальных предпринимателей и самозанятые граждане оказались вне зоны нашего внимания и контроля. Мы обсуждали с НПП "Атамекен", должны этот вопрос вернуть, – сказал Ерболат Досаев.
Заместитель премьер-министра считает, что каждое юридическое лицо, каждый гражданин Казахстана должен находиться в поле зрения государства.
- Любой гражданин должен находится в поле нашего зрения зрения, внимания и особенно связанного с налогами. Если граждане просят и социальную поддержку, и те блага, которые закреплены в Конституции, для это надо, чтоб они активно участвовали в жизни государства. Самое главное участие – это платить налоги. Поэтому мы снова вернулись к самому важному вопросу, – отметил он.
Поставить точку в вопросе с самозанятым населением призвала депутат Мажилиса Айгуль Нуркина на презентации законопроекта по вопросам социального обеспечения.
- Из-за этого (невозможности учесть самозанятое население. – Авт.) мы перенесли срок внедрения ОСМС. Их всё-таки 2,5-2,7 млн человек. Что предусматривается в этом законе именно о самозанятых? Как мы будем оплачивать им эти услуги? – обратилась депутат к вице-министру труда и социальной защиты населения РК Нуржану Альтаеву.
Он объяснил, что сейчас в стенах Парламента рассматривается другой законопроект, в котором большое внимание уделяется вопросам формализации самозанятых. По его словам, в документе предполагается внести изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, чтобы формализовать всех самозанятых лиц.
drakon: Отчего , ветерана красным , красите ? Мне же эта кара , по его распоряжению грозит .
Такие люди не гнушаются любыми кражами! Так что проверять их нужно на причастность всех нераскрытых краж из квартир, из офисов, из помещений юридических лиц! В общем нужно "долбить",...
drakon: ра СИЗО - в Депутаты!!! Беру самоотвод. Я и так присутствую на большинстве ихних заседаний, посвященных новому градостроительству и переименованию улиц. 100 процентов депутатства для меня...
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: ну ты и гад... мальчиш-плохиш немецкий Да какой он немецкий? от родясь загранпаспорта не видел ;-) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: правда что ли? а я думал на всю сумму заработка... Нет,налог платится с той суммы,которая идёт больше 400 евро... :lol: