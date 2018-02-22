"НГ" покажет отчетную встречу акима области с населением в прямом эфире

Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Начало встречи запланировано на 15:00.

Фото из архива "НГ"



Вопросы и предложения от жителей области принимались до 12 февраля на блоге акима и по телефону.

"НГ" будет транслировать эту встречу на своем канале ютуб.

