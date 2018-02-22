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"НГ" покажет отчетную встречу акима области с населением в прямом эфире

22 февраля 2018, 11:46 |  Государство

Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Начало встречи запланировано на 15:00.

Фото из архива "НГ"

Вопросы и предложения от жителей области принимались до 12 февраля на блоге акима и по телефону.

"НГ" будет транслировать эту встречу на своем канале ютуб.
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Комментарии к новости

§ yudjin
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5119
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.02.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тю.... а что не в степи в шатре?
На встрече с акимом города пенсионерка просила проводить подобные мероприятия в удобных и доступных местах для пожилых... власть взяла пожелание в оборот и "заботливо" сделала наоборот... добраться невесть куда! Что выглядит как издевательство над теми, кто традиционно ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, ходит на такие встречи чтобы задать вопрос - т.е пожилыми людьми. "Красивый" поступок акима, зачёт!
Профайл

@#$
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...




Отправлено: 22.02.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По какому номеру? Обширней инфо давайте

рыбка
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...




Отправлено: 22.02.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
власть взяла пожелание в оборот и "заботливо" сделала наоборот... добраться невесть куда!

Ой, Юдж, вот за что тебя чекушка не любит так это за острую прямоту.

Народный контроль
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...




Отправлено: 22.02.18 - 18:44
Комментарий удален модератором.

PS
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...




Отправлено: 22.02.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужто "в люди" вышел???

с района
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...




Отправлено: 22.02.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шашлыки будут?

§ Серый волк
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9417
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.02.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю какие из них спортсмены, чтоб лезть на арены спорта, но артисты, чтоб лезть на сцену из них точно очень хреновые! :lol:

Я бы на месте президента прилетел на это спортивное безобразие посмотреть! Очень удобно, аэропорт прямо рядом. П потом прямо сразу оправил спортивной ходьбой в сторону Актюбинска. Без всяких вертолётов, жоповозок, с котомкой и повесткой в следственные органы.
Других вопросов они всё равно не понимают и задавать их бесполезно.
Хотя браконьер человеков товарищ Сталин с такими намного проще поступал.
К стенке, а родственников с кайлом канал копать с утра и до ночи без права переписки. :-)
Профайл

кустанаец
Re: "НГ" покажет отчетную встречу акима области с...




Отправлено: 22.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Что выглядит как издевательство над теми, кто традиционно ПО СВОЕЙ ВОЛЕ, ходит на такие встречи чтобы задать вопрос - т.е пожилыми людьми. "Красивый" поступок акима, зачёт!


полностью согласен.
сбежал от прстых людей. непорядочно поступил.
сколько лексусов 570 и подобных там будет.
фото в студию.

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