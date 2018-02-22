"НГ" покажет отчетную встречу акима области с населением в прямом эфире
Вместо традиционного зала в здании областной филармонии Архимед Мухамбетов 23 февраля проведет встречу с населением в здании спортивно-развлекательного комплекса, расположенного в микрорайоне Аэропорт Костаная. Начало встречи запланировано на 15:00.
Фото из архива "НГ"
Вопросы и предложения от жителей области принимались до 12 февраля на блоге акима и по телефону.
"НГ" будет транслировать эту встречу на своем канале ютуб.
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drakon: Отчего , ветерана красным , красите ? Мне же эта кара , по его распоряжению грозит .
Такие люди не гнушаются любыми кражами! Так что проверять их нужно на причастность всех нераскрытых краж из квартир, из офисов, из помещений юридических лиц! В общем нужно "долбить",...
drakon: ра СИЗО - в Депутаты!!! Беру самоотвод. Я и так присутствую на большинстве ихних заседаний, посвященных новому градостроительству и переименованию улиц. 100 процентов депутатства для меня...
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: ну ты и гад... мальчиш-плохиш немецкий Да какой он немецкий? от родясь загранпаспорта не видел ;-) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: правда что ли? а я думал на всю сумму заработка... Нет,налог платится с той суммы,которая идёт больше 400 евро... :lol: