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Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей, попросил депутат Сагинтаева

22 февраля 2018, 10:43 |  Общество

Никакие надбавки к заработной плате не компенсируют колоссальных трудностей и стрессов, которые учителя испытывают на работе, считает депутат.

Сегодня казахстанский учитель практически никак не защищён – морально, материально, психологически, юридически, считает депутат Шакир Хахазов. С запросом он обратился к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву во время пленарного заседания в Мажилисе.

- Любой учащийся может оклеветать учителя, обвинив его в унижении, избиении и даже в сексуальных домогательствах. Каждый ученик может снять на видеокамеру своего смартфона доведённого до отчаяния и психологического срыва учителя, однако, как правило, на камеру не записываются те моменты, когда сами ученики довели педагога до такого состояния. Может, уже настала пора оснастить школьные коридоры и классы видеокамерами, чтобы учитель мог защитить себя в подобных ситуациях? – спросил депутат.

Он добавил, что с учётом постоянно вводимых Министерством образования и науки новшеств нагрузка на учителей растёт в геометрической прогрессии. И никакие надбавки к заработной плате не компенсируют колоссальных усилий педагога.

- Даже повышенная зарплата учителей несоизмерима с возросшей профессиональной нагрузкой. И помимо всего этого с бесконечной сдачей аттестаций говорить, что оплата труда учителей стала достойной, пока что рано. Уровень заработной платы работников образования сегодня находится в числе самых низких в стране. Помимо вышесказанного вся работа учителей сопровождается бумажной волокитой и бесконечными аттестациями. Всё это приводит к тому, что у наших педагогов пропадает мотивация для качественного обучения детей, – сказал Шакир Хахазов.

По его информации, сегодня в Казахстане не хватает порядка 200 тысяч педагогов. Депутат считает, если не повысить статус учителя и не навести порядок в сфере образования, кадровый голод будет только усиливаться.

Поводом для депутатского запроса также послужили настораживающие тенденции в сфере образования, вызванные переходом на новую модель. Главным её упущением Шакир Хахазов считает то, что она не формирует предметное знание у учащихся.

- А это значит, что декларируемая МОН идея о функциональной грамотности весьма сомнительна. Сами родители отзываются об обновлённой программе образования одной фразой: "Нам страшно за будущее детей!". Родители, дети да и сами учителя не могут понять новую балльную систему. В течение четверти вся работа школьника не оценивается, он готовится к суммарному оцениванию за раздел и за четверть. Но он не знает, в каком направлении двигаться, какие у него слабые стороны, потому что новая система оценивания не предусматривает обратной связи. И это катастрофически сказывается на качестве обучения уже сейчас, – отметил Шакир Хахазов.

Он считает очевидным, что пора оптимизировать обратную связь ученика с учителем. Без ежеурочной фиксации результатов работ каждого ученика учитель не может эффективно строить свою работу, индивидуально подходить к каждому ребёнку.

Депутат перечислил предлагаемые им действия:

  • сократить количество учебных часов;
  • поэтапно повышать заработную плату учителям;
  • пересмотреть обновлённые программы образования;
  • исправить содержание скандальных учебников;
  • создать все условия для юридической и психологической защищённости учителей.

О проблеме нарушения прав казахстанских учителей открыто заявил педагог из Карагандинской области. Субботники, принудительная подписка и заполнение педагогами свободных мест на общественных встречах не поднимут престижа казахстанского учителя, считает учитель русского языка и литературы опорной школы на базе средней школы №12 посёлка Осакаровка Карагандинской области Азат Игенов. Об этом он заявил на совместном заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса и социального совета по вопросам повышения престижа учителя.
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Комментарии к новости

Аннушка
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой молодец!!! "Даже повышенная зарплата учителей несоизмерима с возросшей профессиональной нагрузкой. И помимо всего этого с бесконечной сдачей аттестаций говорить, что оплата труда учителей стала достойной, пока что рано. Уровень заработной платы работников образования сегодня находится в числе самых низких в стране. Помимо вышесказанного вся работа учителей сопровождается бумажной волокитой и бесконечными аттестациями. Всё это приводит к тому, что у наших педагогов пропадает мотивация для качественного обучения детей, – сказал Шакир Хахазов."Ваши слова-да богу в уши...

Реке
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно нужно оснастить школы видеонаблюдением. Прав депутат. Только когда это начнуть делать?

Zanoza
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нас спасёт дистационное обучение. Школы не нужны, с дорогим обслуживанием -покончено. Учебники и пр. родители пусть обеспечивают. Запустил лекцию, ребёнок прослушал. Отвлекаться не на что (по причине единственности слушающего), выполнил задание, - интересен предмет - дополнительно позанимался, включил и прослушал факультатив, раз в год - экзамен, отметка в виртуальном журнале, приказ о переводе. Никаких эпидемий, нервы у всех железобетонные, а если кто-то не хочет учиться - двойку ему жизнь выставит.... Так говорил наш преподаватель по ПДД.

гость 22
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже давно пора "открыть" детям и их родителям, что у них есть не только права, но и обязанности. А то учителя виноваты во всем, а родители думают, что школа должна воспитывать их детей.

§ Характер
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 22.02.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутат перечислил предлагаемые им действия: сократить количество учебных часов;

неожиданно...
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§ Сергей_я
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2388
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.02.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аннушка:
Уровень заработной платы работников образования сегодня находится в числе самых низких в стране.

Вместе с медиками кстати. При этом это самые нужные специальности, от которых по сути зависит вообще какая будет нация,тупая и больная или образованная и здоровая.
Но к сожалению нашим властям выгоднее первый вариант. И это плох.
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iBot
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 11:38
Комментарий удален модератором.

§ olegggon
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.02.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шкафчики обещали поставить во всех школах, чтобы дети не таскали тяжелые рюкзаки. Что-то не слышал чтобы хоть в одной школе поставили. А на видеокамеры и подавно денег не дадут.
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гость
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моего ребенка по 8 уроков каждый день. Хочешь не хочешь а на 8 уроке никто не будет слушать учителя.

гость
Re: Установить камеры в классах, чтобы защитить учителей,...




Отправлено: 22.02.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че мелочиться?
А давайте сразу как в США!
Из сегодняшних новостей :

"Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия"
(камеры видать не помогают)

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