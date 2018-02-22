Никакие надбавки к заработной плате не компенсируют колоссальных трудностей и стрессов, которые учителя испытывают на работе, считает депутат.

Сегодня казахстанский учитель практически никак не защищён – морально, материально, психологически, юридически, считает депутат Шакир Хахазов. С запросом он обратился к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву во время пленарного заседания в Мажилисе.

- Любой учащийся может оклеветать учителя, обвинив его в унижении, избиении и даже в сексуальных домогательствах. Каждый ученик может снять на видеокамеру своего смартфона доведённого до отчаяния и психологического срыва учителя, однако, как правило, на камеру не записываются те моменты, когда сами ученики довели педагога до такого состояния. Может, уже настала пора оснастить школьные коридоры и классы видеокамерами, чтобы учитель мог защитить себя в подобных ситуациях? – спросил депутат.

Он добавил, что с учётом постоянно вводимых Министерством образования и науки новшеств нагрузка на учителей растёт в геометрической прогрессии. И никакие надбавки к заработной плате не компенсируют колоссальных усилий педагога.

- Даже повышенная зарплата учителей несоизмерима с возросшей профессиональной нагрузкой. И помимо всего этого с бесконечной сдачей аттестаций говорить, что оплата труда учителей стала достойной, пока что рано. Уровень заработной платы работников образования сегодня находится в числе самых низких в стране. Помимо вышесказанного вся работа учителей сопровождается бумажной волокитой и бесконечными аттестациями. Всё это приводит к тому, что у наших педагогов пропадает мотивация для качественного обучения детей, – сказал Шакир Хахазов.

По его информации, сегодня в Казахстане не хватает порядка 200 тысяч педагогов. Депутат считает, если не повысить статус учителя и не навести порядок в сфере образования, кадровый голод будет только усиливаться.

Поводом для депутатского запроса также послужили настораживающие тенденции в сфере образования, вызванные переходом на новую модель. Главным её упущением Шакир Хахазов считает то, что она не формирует предметное знание у учащихся.

- А это значит, что декларируемая МОН идея о функциональной грамотности весьма сомнительна. Сами родители отзываются об обновлённой программе образования одной фразой: "Нам страшно за будущее детей!". Родители, дети да и сами учителя не могут понять новую балльную систему. В течение четверти вся работа школьника не оценивается, он готовится к суммарному оцениванию за раздел и за четверть. Но он не знает, в каком направлении двигаться, какие у него слабые стороны, потому что новая система оценивания не предусматривает обратной связи. И это катастрофически сказывается на качестве обучения уже сейчас, – отметил Шакир Хахазов.

Он считает очевидным, что пора оптимизировать обратную связь ученика с учителем. Без ежеурочной фиксации результатов работ каждого ученика учитель не может эффективно строить свою работу, индивидуально подходить к каждому ребёнку.

Депутат перечислил предлагаемые им действия:

сократить количество учебных часов;

поэтапно повышать заработную плату учителям;

пересмотреть обновлённые программы образования;

исправить содержание скандальных учебников;

создать все условия для юридической и психологической защищённости учителей.

О проблеме нарушения прав казахстанских учителей открыто заявил педагог из Карагандинской области. Субботники, принудительная подписка и заполнение педагогами свободных мест на общественных встречах не поднимут престижа казахстанского учителя, считает учитель русского языка и литературы опорной школы на базе средней школы №12 посёлка Осакаровка Карагандинской области Азат Игенов. Об этом он заявил на совместном заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса и социального совета по вопросам повышения престижа учителя.