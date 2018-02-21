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Депутаты Костанайского областного маслихата озаботились соблюдением прав инвалидов

Евгений ШИБАРШИН

21 февраля 2018, 20:39 |  Общество

Сегодня, 21 февраля, на совместном заседании постоянных комиссий облмаслихата депутаты обсудили вопрос об исполнении законодательства РК, защищающего права инвалидов.

 

Как сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА, в регионе проживают 27 831 человек с ограниченными физическими возможностями, 2 720 из них – дети. На социальную поддержку инвалидов и престарелых граждан в 2018 году в бюджете предусмотрено 2 млрд тенге (в 2017-м израсходовано 1,6 млрд), в том числе из республиканской казны выделено 412 млн.

Эти средства позволили повысить степень удовлетворения потребностей этой категории с 43% в 2016 году до 72% в 2017-м. В 2018 году этот показатель намерены поднять до 79%.

В двух реабилитационных центрах, расположенных в Костанае и Житикаре ежегодно проходят реабилитацию около 1 700 инвалидов. Причем средства на эти цели постоянно увеличиваются.

Паспорта на доступность для инвалидов получили 1 568 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, из них 1 166 подлежат адаптации. К началу текущего года доля объектов, обеспечивающих доступ инвалидов, составила 88,6% от общего числа паспортизированных при плане 70%.

Сообщив, что в 2017 году инвалидам выделили 1 611 путевок на санаторно-курортное лечение, руководитель управления добавила:

- Необходимо отметить, что впервые у нас были определенные сложности по оказанию данного вида услуг. Из-за отказа инвалидов от путевок на санаторно-курортное лечение мы были вынуждены вернуть в бюджет порядка 15 млн тенге и поставщику услуг - 144 путевки.

При этом отметила, что замечаний по качеству этих услуг никто не высказывал. Информация сразу вызвала вопросы. Председатель Костанайской городской организации инвалидов Владимир СОВА выразил недоумение, как такое могло получиться, ведь в областном центре, по его данным, много желающих воспользоваться такими путевками.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению, соцзащиты населения культуры и спорта облмаслихата Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ видит причину этой проблемы в плохой информированности инвалидов. В качестве выхода она предложила создать областную общественную структуру, которая бы координировала деятельность всех городских и районных организаций инвалидов.

 

Татьяна Булгацевич: «Многие инвалиды не знают о своих льготах»

- Льгот, которые получают различные категории граждан с ограниченными возможностям, так много, что их перечисление занимает 6 листов, - отметила Булгацевич. - Многие инвалиды, особенно живущие в районах, вряд ли знают о них. Почему бы не создать какой-то совет, куда можно было бы обратиться за консультациями такого рода?

У руководителя ОО «Радуга» Натальи КОЛОСКОВОЙ возник вопрос после того, как она услышала, что по путевкам в прошлом году оздоровили всего 10 детей-инвалидов, хотя в этом нуждаются в десятки раз больше. Ответом была ссылка на то, что эти путевки оплачиваются государством только для детей, которые способны себя обслуживать. В других случаях сопровождающие могут выезжать только за свой счет.

Наталью Колоскову удивила информация о путевках в санатории для детей-инвалидов

Не остались без внимания и проблема обеспечения инвалидов жильем, и вопрос обеспечения всех детей-инвалидов бесплатным питанием в школах, и бюрократизм при оформлении различных документов, которые необходимы инвалидам, чтобы пользоваться своими правами. Представители НПО посоветовали руководителям управлений расширить тематику лотов социальных госзаказов, финансируемых из областного бюджета.

Прозвучала также критика работы по трудоустройству инвалидов. Как отметила руководитель управления координации занятости и социальных программ, сейчас предусмотрено субсидирование затрат работодателей на создание специальных рабочих мест для инвалидов, однако выделенные под эти цели квоты не реализуются. Есть жалобы, что человека принимают на работу по такой квоте, но через некоторое время трудовой договор с ними расторгают.

Проект постановления заседания депутаты решили доработать с учетом высказанных предложений. Этот вопрос будет рассматриваться на сессии областного маслихата 2 марта.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

униженный инвалид
Re: Депутаты Костанайского областного маслихата озаботились...




Отправлено: 21.02.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть Сова даст yud письменный отчет почему он голосовал за онкологию улицы Тарана?

Гость
Депутаты Костанайского областного маслихата озаботились соблюдением прав инвалидов




Отправлено: 21.02.18 - 22:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Депутаты Костанайского областного маслихата озаботились соблюдением прав инвалидов




Отправлено: 21.02.18 - 22:32
Комментарий проходит проверку.

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