Пассат-детектор и имитаторы кокаина – школьникам и студентам показали, как работает кинологическая служба

Сегодня, 21 февраля, ученики 6-го класса СШ № 8 и студенты 2-го курса гуманитарного колледжа посетили Центр кинологической службы ДВД Костанайской области.

Экскурсия прошла в рамках ежегодной республиканской акции «Подросток. Закон. Безопасность». В кинологическом центре сейчас 26 служебных собак разных пород – от лабрадоров-ретриверов до спаниелей. Каждый сотрудник центра тренирует и опекает не больше двух. Хозяина для собак подбирают, исходя из старой поговорки о том, что противоположности притягиваются.

- Спокойному кинологу дают более агрессивных собак - например, немецких овчарок, - рассказал гостям инспектор-кинолог центра Сергей ГАПОНОВ. – Темпераментному кинологу лучше работать со спокойным спаниелем. Собака должна «заражать» энергией хозяина и наоборот.

Лабрадор-ретривер Пассат живет в центре с 2008 года. Он специализируется на разыскивании преступников по запахам. Несколько лет назад по запаху халата нашел пропавшую старушку. В центре его называют собакой-детектором. Таких, как Пассат, еще трое. Остальные специализируются на предупреждении взрывов, поиске наркотиков, одна патрульная собака, один штурмовик.

Школьники и студенты интересовались рационом, дрессировками. Им также показали, как одна из служебных собак задерживала «преступника». А на выставке в здании центра продемонстрировали имитаторы кокаина и героина, которые собаки учатся различать по запахам, манекен, на котором меняют одежду и ее цвет, чтобы собаки могли различить задерживаемого.

- Собаки привыкают, что мы всегда в одной и той же служебной форме, а им нужно учиться различать гражданскую одежду, поэтому мы ее меняем на манекене, - объяснил Гапонов. - За хорошую работу мы поощряем собак колбасой или конфетами – кто что любит. И еще играми.

Как пояснили в пресс-службе ДВД, подобные экскурсии проводятся в целях «популяризации работы полицейских» и профилактики преступлений среди подростков.