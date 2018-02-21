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Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка Данияру Акишеву

Татьяна НАЗАРУК

21 февраля 2018, 17:58 |  Государство

Онлайн-конференция председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева пройдет завтра, 22 февраля, с 10.00 до 13.00.

В течение трех часов все желающие смогут подробнее узнать о деятельности банка, задать вопросы о проводимой регулятором денежно-кредитной политике, защите прав в сфере финансовых услуг.

Вопросы можно задать несколькими способами:

- с помощью приложения НБК Online в специальном разделе «Онлайн-конференция Председателя НБК Акишева Д.Т.»,

- на сайте информационного партнера – международного информационного агентства «Kazinform»,

- в комментариях к анонсам онлайн-конференции на официальных страницах Национального Банка Казахстана в Facebook (www.facebook.com/ulttykbanki/ и www.facebook.com/nationalbankkz/) и Instagram (https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan/).

Ответы на вопросы будут опубликованы на этих же ресурсах.

Костанайский филиал Нацбанка также сообщил, что Данияр Акишев учредил призы за самые интересные вопросы.
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было $30 000. Как настоящий патриот хранил в тенге под матрацем 5 600 000. А на следующее утро резко стало 17 500. У меня один вопрос. Что пошло не так в августе 2015? И самое главное - почему не предупредили граждан об "планируемом" обвале "нацбумаги"? ... здоровья, удачи.

362
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
И самое главное - почему не предупредили граждан об "планируемом" обвале "нацбумаги"?

А это что бы ты зря не переживал, переживание потом давление, сахарный диабет, оно тебе нужно?Цитата:
FOMA:
ыло $30 000. Как настоящий патриот хранил в тенге под матрацем 5 600 000. А на следующее утро резко стало 17 500. У меня один вопрос. Что пошло не так в августе 2015?

А это что бы больше не прятал под матрасом, деньги должны работать, вот они теперь работают только не на тебя, да и зачем они тебе? все равно не сможешь ими распорядиться как надо, уедешь на пмж и пр..шь их.

Бывалый
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
Как настоящий патриот хранил в тенге под матрацем 5 600 000. А на следующее утро резко стало 17 500.

Если ты настоящий патриот, то какого рожна ты считаешь сколько у тебя денег в валюте другой страны?

шолом вам
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
И самое главное - почему не предупредили граждан об "планируемом" обвале "нацбумаги"? ... здоровья, удачи.

Попробую вам ,вместо председателя ответить -
А каков смысл в предупреждении?
Где тогда цимус?
Весь смыл и заключается во внезапной экспроприации лишнего.
А 362 бывалых вы не слушайте, хотя как там в поговорке-
Не жили богато, нефиг начинать...

§ Victor Yang
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10329
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 21.02.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
какого рожна ты считаешь сколько у тебя денег в валюте другой страны?

Да даже если бы не считал - покупательская способность тенге один фиг упала.
Профайл

...
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 19:47
Комментарий удален модератором.

362
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
А 362 бывалых вы не слушайте, хотя как там в поговорке-
Не жили богато, нефиг начинать...

а еще "как пришли, так и ушли" надо ко всему относиться философский, "все что не делается, все делается к лучшему", "меньше денег меньше соблазна".

...
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 20:17
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...




Отправлено: 21.02.18 - 20:22
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9535
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.02.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Узнать бы, какой курс доллара будет после перевыборов Путина..
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