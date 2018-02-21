Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка Данияру Акишеву
Татьяна НАЗАРУК
Онлайн-конференция председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева пройдет завтра, 22 февраля, с 10.00 до 13.00.
В течение трех часов все желающие смогут подробнее узнать о деятельности банка, задать вопросы о проводимой регулятором денежно-кредитной политике, защите прав в сфере финансовых услуг.
Вопросы можно задать несколькими способами:
- с помощью приложения НБК Online в специальном разделе «Онлайн-конференция Председателя НБК Акишева Д.Т.»,
- на сайте информационного партнера – международного информационного агентства «Kazinform»,
- в комментариях к анонсам онлайн-конференции на официальных страницах Национального Банка Казахстана в Facebook (www.facebook.com/ulttykbanki/ и www.facebook.com/nationalbankkz/) и Instagram (https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan/).
Ответы на вопросы будут опубликованы на этих же ресурсах.
Костанайский филиал Нацбанка также сообщил, что Данияр Акишев учредил призы за самые интересные вопросы.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 132
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
07Litra: мадам Колоколова киллершей подрабатывает?. Да нет , он выкручиваться стал , как про заявление прочитал , я так понял ОК - это о кей , тебя зарежут , отсюда и угроза убийством . Вообще ,...
Девчата, мойте автомобиль свой, перед фотосессией.
07Litra: наведёте в дорфе порядок Да , вот развлекаемся , как можем ;-) 1952/Доктор СИЗО: найти тебя и забанить навечно. Из бани пишу , на хромовом ( а может яловом ? ) сапоге , одного...
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Добринцофф: А чё реально что-ли,кто то собирается всё это учить во-первых, я по работе сталкиваюсь с текстом на казахском языке. во-вторых, ребенок в школе всё это учит, вместе мы дома...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Спросил у них до куда, говорят до Аманкарагайского леса облагораживать будут и потом за лес возьмутся.. c.radikal.ru