Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка Данияру Акишеву

Онлайн-конференция председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева пройдет завтра, 22 февраля, с 10.00 до 13.00.

В течение трех часов все желающие смогут подробнее узнать о деятельности банка, задать вопросы о проводимой регулятором денежно-кредитной политике, защите прав в сфере финансовых услуг.

Вопросы можно задать несколькими способами:

- с помощью приложения НБК Online в специальном разделе «Онлайн-конференция Председателя НБК Акишева Д.Т.»,

- на сайте информационного партнера – международного информационного агентства «Kazinform»,

- в комментариях к анонсам онлайн-конференции на официальных страницах Национального Банка Казахстана в Facebook (www.facebook.com/ulttykbanki/ и www.facebook.com/nationalbankkz/) и Instagram (https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan/).

Ответы на вопросы будут опубликованы на этих же ресурсах.

Костанайский филиал Нацбанка также сообщил, что Данияр Акишев учредил призы за самые интересные вопросы.