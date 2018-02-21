До конца недели Костанайская область будет находиться в тыловой части циклона

По прогнозу синоптиков, с 22-го по 25 февраля на территории области будет переменная облачность. Настоящих снегопадов не ожидается, но проходящие атмосферные фронты принесут местами небольшой снег и низовую метель. Также возможен туман.

- В четверг, 22 февраля, ночью термометры покажут от 15-ти до 20-ти, местами 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В последующие три ночи температура воздуха будет практически такой же -15-20, местами 25 градусов ниже нуля. Днем в четверг и пятницу температура составит минус 7-12, местами 15 градусов. В выходные, 24-25 февраля, - минус 10-15 градусов.

Ветер ожидается северо-западный скоростью 9-14 м/с.