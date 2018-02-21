До конца недели Костанайская область будет находиться в тыловой части циклона
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозу синоптиков, с 22-го по 25 февраля на территории области будет переменная облачность. Настоящих снегопадов не ожидается, но проходящие атмосферные фронты принесут местами небольшой снег и низовую метель. Также возможен туман.
- В четверг, 22 февраля, ночью термометры покажут от 15-ти до 20-ти, местами 23 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - В последующие три ночи температура воздуха будет практически такой же -15-20, местами 25 градусов ниже нуля. Днем в четверг и пятницу температура составит минус 7-12, местами 15 градусов. В выходные, 24-25 февраля, - минус 10-15 градусов.
Ветер ожидается северо-западный скоростью 9-14 м/с.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 1
Всего: 140
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
07Litra: мадам Колоколова киллершей подрабатывает?. Да нет , он выкручиваться стал , как про заявление прочитал , я так понял ОК - это о кей , тебя зарежут , отсюда и угроза убийством . Вообще ,...
Девчата, мойте автомобиль свой, перед фотосессией.
07Litra: наведёте в дорфе порядок Да , вот развлекаемся , как можем ;-) 1952/Доктор СИЗО: найти тебя и забанить навечно. Из бани пишу , на хромовом ( а может яловом ? ) сапоге , одного...
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Добринцофф: А чё реально что-ли,кто то собирается всё это учить во-первых, я по работе сталкиваюсь с текстом на казахском языке. во-вторых, ребенок в школе всё это учит, вместе мы дома...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Спросил у них до куда, говорят до Аманкарагайского леса облагораживать будут и потом за лес возьмутся.. c.radikal.ru