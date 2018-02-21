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В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг

Татьяна НАЗАРУК

21 февраля 2018, 16:03 |  Государство

Первая ярмарка прошла в октябре 2017 года, вторая - в январе 2018-го. Для третьей департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции выбрал новое место: вместо филармонии - фойе ДК «Мирас» в районе КЖБИ.

Цели ярмарки: повысить уровень информированности населения об госуслугах и помочь жителям разобраться с интересующими их вопросами на месте.

Прием и консультацию населения сегодня, 21 февраля, ведут сотрудники управления земельных отношений, отдела ЖКХ, архитектуры, госслужбы. Как пояснила "НГ" руководитель управления госуслуг департамента Агентства по делам госслужбы Гульнара ШАГИРОВА, больше всего жалоб департамент получает на работу именно этих ведомств.

- У нас люди иногда не знают, что когда они идут в госорган, то там они получают госуслугу, - отметила она. - А если это госуслуга, то к ней прилагается стандартизированный перечень документов. И никто не вправе взять у вас лишний документ. Запись на прием к врачу, вызов врача на дом, прикрепление к медорганизации - это все госуслуги, у которых есть четкий регламент. Если человек не знает, что это госуслуга и не знает порядка ее получения, то его права могут нарушить.

Количество жалоб в департамент от населения на получение госуслуг за три последних года увеличилось в 21 раз. Если проверка показывает, что госуслуга была оказана неверно, то права гражданина восстанавливают.

- Вы также можете обратиться с жалобой и в орган-услугодатель, - отметила Шагирова. - Они должны рассмотреть ее в течение 5 рабочих дней. Но если вы остались недовольны результатом, можно обратиться и к нам. К примеру, если вам по какой-то причине не предоставили земельный участок и мы выяснили, что это было сделано неправомерно, то наша задача - этот земельный участок вам предоставить. В прошлом году доля восстановленных прав составила 86%.

На прошлой ярмарке, которая прошла в январе, чаще всего задавали вопросы по земельным отношениям. Только за консультацией обратились около 45 человек.

- В сфере земельных отношений большинство обращений поступает по госуслуге «Предоставление земельного участка для строительства объектов или под ИЖС», - рассказал "НГ" представитель управления Жандос КАБИБОЛЛА. - Люди не знают - как подать заявление, какие документы для этого нужны. Для получения этой услуги нужно собрать минимальный перечень, подать заявление через ЦОН или электронный портал.

Сразу после открытия - в 13 часов - на ярмарке было немноголюдно. При нас госслужащие ответили на вопросы пятерых человек. Однако в департаменте по делам госслужбы уверены, что такие мероприятия полезны для населению.

- Наша вторая ярмарка как раз выпала на период сильных морозов, - говорит Гульнара Шагирова. - И очень было приятно, что люди приходили, интересовались конкретно, где можно получить консультацию в той или иной сфере. Поэтому ярмарки наши, конечно, востребованы. Сегодня мы решили провести ярмарку в обеденное время, потому что большинство населения работает. Люди могут забежать к нам во время обеда, получить нужную справку, ЭЦП или с волнующими вопросами обратиться к представителям нужного госучреждения.

Те же самые услуги можно получить не только в госорганах, но и в ЦОНе, и на портале электронного правительства. На ярмарке разъясняли, как зарегистрироваться на сайте, получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и в режиме онлайн подать заявление.

Житель Костаная Александр ЧЕРНЫХ пришел на ярмарку специально за ЭЦП.

- Мне предложили ее оформить, сказали, что в течение 5 минут это можно сделать, - поделился он с «НГ» . - Я давно хотел уже оформить ЭЦП, но как-то запустил это дело. Нужно было еще тогда вернуться в ЦОН, получить какие-то документы. А сейчас это сделали быстро и безболезненно.

Представители департамента сообщили, что сегодня будут работать до последнего посетителя.

Ярмарка должна была пройти с участием заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы Айгуль Шаимовой. Предполагалось, что она встретится с населением и будет разъяснять Послание президента РК. Однако встречу в последний момент отменили. Ожидается, что Шаимова прибудет в Костанай в пятницу.
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Комментарии к новости

Гость
Re: В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг




Отправлено: 21.02.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно, сколько спрашиваю в ЦОНе может ли владелец собственного жилья узнать кто у него прописан, мне отвечают:нет, мы не даём таких сведений, а на фига тогда Цон вообще нужен. В этом году пришли полицаи, типа проверять кто прописан, у нас оказывается до сих прописаны прежние хозяева, 8 лет мы живём и сами не знали. Раньше были домовые там видели всё, сейчас не знаем. Как наступает время выборов, опять звонят у Вас прописан тот-то, а мы опять не знали. Председатель избирательного участка твердит у вас прописана, оказывается бабка, сын которой проживает напротив, и у неё есть хорошая знакомая работающая в Цоне, потом думаешь возможно это коррупционный вопрос, или же ошиблись при прописке. Опять спрашиваем в Цоне дайте сведения пожалуйста, опять : спросите в миграционке, там тоже то база не работает, очередные отмазки. Такое ощущение, хорошая почва для коррупционеров агашек, которые который год подряд крышуют этот вопрос. в прошлом году обещали: любой может зайти на егов и посмотреть кто у него прописан. И нифига всё тоже.

Гость
Re: В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг




Отправлено: 21.02.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу добавить к выше написанному, мне всё равно сколько человек прописано в одной квартире или доме, если стоит такой вопрос для у регулирования, в определенных министерствах, но как владелец жилья, я имею думаю право, знать о прописанных людях в своей квартире.

Бывалый
Re: В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг




Отправлено: 21.02.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем вам знать о "прописанных" в вашей квартире?
Что вам это даст?
Для чего вам это?
Что вы с этим собираетесь делать?

§ Добринцофф
Re: В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5823
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 21.02.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А зачем вам знать о "прописанных" в вашей квартире?
Что вам это даст?
Для чего вам это?
Что вы с этим собираетесь делать?

Скидка на свет,газ,воду.В коммунальных конторах,такие справки спрашивают.
Профайл

Бывалый
Re: В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг




Отправлено: 21.02.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Скидка на свет,газ,воду.В коммунальных конторах,такие справки спрашивают.

Ну берешь адресные справки на проживающих (их ИИН-ы же тебе известны) и несешь в коммунальные конторы.
Всё.
А ты чо - собрался туда отнести адресную справку еще и на того, кто прописан у тебя, но не проживает?
Ушлый какой.... ))))))))))))

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