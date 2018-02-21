В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг

Первая ярмарка прошла в октябре 2017 года, вторая - в январе 2018-го. Для третьей департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции выбрал новое место: вместо филармонии - фойе ДК «Мирас» в районе КЖБИ.

Цели ярмарки: повысить уровень информированности населения об госуслугах и помочь жителям разобраться с интересующими их вопросами на месте.

Прием и консультацию населения сегодня, 21 февраля, ведут сотрудники управления земельных отношений, отдела ЖКХ, архитектуры, госслужбы. Как пояснила "НГ" руководитель управления госуслуг департамента Агентства по делам госслужбы Гульнара ШАГИРОВА, больше всего жалоб департамент получает на работу именно этих ведомств.

- У нас люди иногда не знают, что когда они идут в госорган, то там они получают госуслугу, - отметила она. - А если это госуслуга, то к ней прилагается стандартизированный перечень документов. И никто не вправе взять у вас лишний документ. Запись на прием к врачу, вызов врача на дом, прикрепление к медорганизации - это все госуслуги, у которых есть четкий регламент. Если человек не знает, что это госуслуга и не знает порядка ее получения, то его права могут нарушить.

Количество жалоб в департамент от населения на получение госуслуг за три последних года увеличилось в 21 раз. Если проверка показывает, что госуслуга была оказана неверно, то права гражданина восстанавливают.

- Вы также можете обратиться с жалобой и в орган-услугодатель, - отметила Шагирова. - Они должны рассмотреть ее в течение 5 рабочих дней. Но если вы остались недовольны результатом, можно обратиться и к нам. К примеру, если вам по какой-то причине не предоставили земельный участок и мы выяснили, что это было сделано неправомерно, то наша задача - этот земельный участок вам предоставить. В прошлом году доля восстановленных прав составила 86%.

На прошлой ярмарке, которая прошла в январе, чаще всего задавали вопросы по земельным отношениям. Только за консультацией обратились около 45 человек.

- В сфере земельных отношений большинство обращений поступает по госуслуге «Предоставление земельного участка для строительства объектов или под ИЖС», - рассказал "НГ" представитель управления Жандос КАБИБОЛЛА. - Люди не знают - как подать заявление, какие документы для этого нужны. Для получения этой услуги нужно собрать минимальный перечень, подать заявление через ЦОН или электронный портал.

Сразу после открытия - в 13 часов - на ярмарке было немноголюдно. При нас госслужащие ответили на вопросы пятерых человек. Однако в департаменте по делам госслужбы уверены, что такие мероприятия полезны для населению.

- Наша вторая ярмарка как раз выпала на период сильных морозов, - говорит Гульнара Шагирова. - И очень было приятно, что люди приходили, интересовались конкретно, где можно получить консультацию в той или иной сфере. Поэтому ярмарки наши, конечно, востребованы. Сегодня мы решили провести ярмарку в обеденное время, потому что большинство населения работает. Люди могут забежать к нам во время обеда, получить нужную справку, ЭЦП или с волнующими вопросами обратиться к представителям нужного госучреждения.

Те же самые услуги можно получить не только в госорганах, но и в ЦОНе, и на портале электронного правительства. На ярмарке разъясняли, как зарегистрироваться на сайте, получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и в режиме онлайн подать заявление.

Житель Костаная Александр ЧЕРНЫХ пришел на ярмарку специально за ЭЦП.

- Мне предложили ее оформить, сказали, что в течение 5 минут это можно сделать, - поделился он с «НГ» . - Я давно хотел уже оформить ЭЦП, но как-то запустил это дело. Нужно было еще тогда вернуться в ЦОН, получить какие-то документы. А сейчас это сделали быстро и безболезненно.

Представители департамента сообщили, что сегодня будут работать до последнего посетителя.

Ярмарка должна была пройти с участием заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы Айгуль Шаимовой. Предполагалось, что она встретится с населением и будет разъяснять Послание президента РК. Однако встречу в последний момент отменили. Ожидается, что Шаимова прибудет в Костанай в пятницу.