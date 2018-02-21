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Почему многие пациенты не могут получить бесплатные лекарства, объяснили в СК "Фармация"

21 февраля 2018, 14:51 |  Государство

Закупки лекарств начались позже из-за внедрения ОСМС, и некоторые больницы сами неправильно оформляли заявки, передает Informburo.kz.

В СК "Фармация" ответили на жалобы казахстанцев, которые не могут получить положенные им бесплатные лекарства. Многие из них обращаются к Министерству здравоохранения через социальные сети.

"Люди по-прежнему сидят полтора месяца без препаратов и тихо гибнут или покупают на свои пособия по инвалидности дорогостоящие лекарства. Инвалиды, пенсионеры не могут получить положенное им по закону! В аптеках не дают положенное им по праву на бесплатное лекарственное обеспечение! Люди в чатах по-прежнему умоляют друг друга помочь, одолжить лекарства! Но единый оператор по прежнему кормит людей надеждами!" – написал в Facebook пользователь Дулат Омаров.

Пресс-секретарь единого дистрибьютора Инкар Мирьякупова ответила informburo.kz, что из-за подготовки подзаконных актов для внедрения ОСМС Минздрав очень поздно отправил в СК "Фармация" нормативные документы. Их должны были подготовить в июле, однако они появились только осенью. Следовательно сами закупки начались значительно позже. Однако, как отмечает Инкар Мирьякупова, их совершили в спешном порядке, и уже к концу прошлого года у единого дистрибьютора была львиная доля лекарств, которую они должны были закупить, и большинство препаратов развозят.

Есть и другие причины, почему люди не могут получить свои препараты.

- Нам было понятно, что, возможно, с января будут какие-то перебои, потому что нам амбулаторно-лекарственное обеспечение передали только с января. Мы создали отдел амбулаторного лекарственного обеспечения, который собирал заявки от медорганизаций. Отдел заработал на полную мощность. Но пока сами медорганизации поняли, как работать по этой новой системе, потребовалось время. В феврале уже полным ходом пошли отгрузки. Сейчас мы практически закрыли потребность на январь-февраль и уже даже где-то начали отгружать на март. Большинство препаратов развозится. Я думаю, что до конца февраля вообще будет решена эта проблема. Большая часть того, что мы должны были поставить, мы поставили на 90%, – сказала Инкар Мирьякупова.

Она добавила, что остаётся проблема с некоторыми препаратами, которые так и не закупили. Также есть проблемы с поставщиками, которые обещали поставить препараты в конце января – начале февраля, но до сих пор задерживают. Также из-за того, что медорганизации впервые работают по системе единой дистрибуции, по словам Инкар Мирьякуповой, они делают неправильный расчёт.

- Мы отгружаем лекарства, а их не хватает, потому что они неправильный делали расчёт. Какие-то препараты они вообще не учли. Мне звонит пациентка и говорит, что должна получать препарат в такой-то поликлинике, а он не поступил. Я начинаю разбираться, оказывается, от поликлиники вообще не было заявки на этот препарат. То есть не совсем точное планирование. Или заказали нам определённый объём и его раздали. Нам звонят пациенты, говорят, что им не хватило. А мы смотрим, по заявке всё отгрузили. У больниц ещё остались неучтённые пациенты, – отметила пресс-секретарь СК "Фармация".

Есть ещё один момент, которые иногда не учитывают сами пациенты. Раньше управления здравоохранения закупали лекарства по торговому наименованию. Единый дистрибьютор закупает их по действующему веществу. В итоге, когда пациент звонит в аптеку и узнаёт, есть ли в наличии его лекарство, ему говорят, что нет и поставки его не предвидятся. Однако препарат отгружен и уже есть у них в наличии.

- Просто пациенты спрашивают другой препарат. Они должны пойти к врачу, чтобы он выписал им рецепт по новому препарату. Инсулин в январе был предоставлен в полном объёме. По одному препарату была задержка, но там были заменяющие препараты. Все инсулины есть. А до сих пор приходят жалобы, что люди не получают инсулин. И для меня это очень странно, потому что они есть с января, – сказала она.

Людям, которые не смогли получить положенные им бесплатные лекарства, Инкарь Мирьякупова советует звонить на горячую линию СК "Фармация" или обращаться к ним через соцсети или сайт.

"У нас сейчас есть 916 наименований лекарств, которые мы отгружаем. Это достаточно много. Есть горячая линия. Если нам пишут на сайте или в Facebook, мы всегда отвечаем. Бывает с нашей стороны какая-то задержка, здесь я могу объяснить сроки. Мы стараемся торопить наших логистов. Есть проблема в медорганизациях. В этом случае нужно уже поднимать вопрос в самой поликлинике. Если честно, горячая линия разрывается. Наши сотрудники временами полностью погружены только в ответы на вопросы", – сказала Инкар Мирьякупова.

В декабре единый дистрибьютор одновременно запустил две процедуры закупок лекарств и медицинских изделий, закупку трёхмесячного запаса лекарств из одного источника и тендерные процедуры по закупке девятимесячной потребности лекарств на 2018 год, пообещав, что бесплатные лекарства будут закуплены в срок.

В январе Минздрав призвал откликнуться тех, кому не хватило бесплатных лекарств во второй половине 2017 года.

"Просим всех граждан, состоящих на диспансерном учёте, не получивших бесплатные лекарства за период с октября по декабрь 2017 года, согласно утверждённому перечню (приказ №786), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, номера поликлиники и города на электронный адрес: kf_mz@mail.ru", – сообщили в Минздраве.
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Комментарии к новости

гость
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"объяснить и я могу, я понять не могу..." :-)

nik58
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
программа по ликвидации,один из аспектов

45
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не проще ли было выдавать например сертификаты на покупку определённых лекарств самим пациентам, по которым они покупали бы их в аптеках. А за этот беспорядок, можно конечно и крепче сказать, кто то должен понести ответственность, вплоть до уголовной. Ведь кому то нанесен ущерб здоровью , а кто то и ушёл в мир иной.

Аноним
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть ещё один момент, которые иногда не учитывают сами пациенты. Раньше управления здравоохранения закупали лекарства по торговому наименованию. Единый дистрибьютор закупает их по действующему веществу. В итоге, когда пациент звонит в аптеку и узнаёт, есть ли в наличии его лекарство, ему говорят, что нет и поставки его не предвидятся

Никогда не слышал в аптеках такой категоричный ответ, они заинтересованы продать как можно больше. Всегда отвечают: "Такого препарата нет, но есть с другим названием, другого производителя, но действующее вещество такое же." Часто, даже дешевле, чем то что в рецепте.

Житель.
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да каждому компенсацию какую нибудь выплатили бы и всё,какие хочешь покупай,где то доплати где то сэкономь,так нет как они деньги воровать будут?На тендерах взятки,на приобретении воровство,на распределении тоже,в аптеках свои правила,зачем им наводить порядок в этом,бабло то не малое падает,такое впечатление что кто то не то что наживается на больных людях а даже вредит. Противно слушать что каждый день отгружают и на следующей неделе лекарства будут,не туда отгружают что ли?

Бывалый
Re: Почему многие пациенты не могут получить бесплатные...




Отправлено: 21.02.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
45:
Не проще ли было выдавать например сертификаты на покупку определённых лекарств самим пациентам, по которым они покупали бы их в аптеках.

А зачем аптекам этот геморрой?
Зачем им потом риски обналичивания сертификата?
И зачем государству риски того, что поток обналичивания сертификатов в принципе непредсказуем?

Гость
Почему многие пациенты не могут получить бесплатные лекарства, объяснили в СК "Фармация"




Отправлено: 21.02.18 - 22:26
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