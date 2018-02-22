Тимур ГАФУРОВ: Обличение доверием

Криминальная полиция Астаны ищет мошенников, нагревших на крупные суммы руководителей нескольких отелей и ресторанов. Причем в материалы следствия попало светлое имя акима столицы, который к этой афере никакого отношения не имел.

Казахстанский Остап Бендер сообщал потерпевшим по телефону, что их банкетный зал выбрал аким (или его заместители) для обеда (ужина) с высокими гостями - известными общественными деятелями и руководителями госструктур. Цитата из сообщения пресс-службы ДВД Астаны:

- При этом убеждает руководство заведения, что посещение столь высоких гостей - это дополнительная возможность рекламировать свое заведение. Заверив представителя заведения в том, что банкет будет непременно оплачен по завершении, «заказчик» просит, чтобы на столе желательно было очень дорогое спиртное, при этом специально называются редкие сорта элитного коньяка и других напитков, которых, как правило, нет в ассортименте увеселительных заведений.

Остальное - дело техники. Мошенник снова звонил - якобы из специализированного магазина по продаже спиртного - и убеждал перечислить деньги на покупку коньяка через электронный кошелек, чтобы сэкономить время.

В этой печальной истории прелестно всё: и вера в то, что ужин таких vip-клиентов - лучшая реклама для ресторана, и согласие на то, что они-то могут оплачивать «по завершении», и понимание особенностей пищеварения политической элиты, которому способствуют только элитное спиртное. И самый главный вывод - уровень доверия к власти в Казахстане высок настолько, что одно только имя акима открывает кошельки администраторов фешенебельных заведений.

Причины парадоксальной привычки казахстанцев при постоянных жалобах на снижение уровня жизни всё-таки облекать власть своим доверием, на мой взгляд, нужно искать в исполинской фигуре Первого Президента, тень от которой покрывает всю исполнительную вертикаль. Равным ему по значению можно назвать только разве что пророка Моисея. Во всяком случае, такая параллель напрашивается после высказывания заместителя председателя мажилиса Владимира БОЖКО на заседании научно-экспертного совета АНК по обсуждению книги Президента РК «Эра независимости», которое прошло 15 февраля в Астане.

- По прошествии четверти века развития нашего Казахстана более остро чувствуется, через какие опасности социально-политического характера провел Лидер нации народ Казахстана, - с солдатской прямотой тонко заметил Божко.

Правда, Моисей водил народ свой по пустыне к Земле Обетованной 40 лет, а наш Лидер намерен вывести свою страну в тридцатку наиболее развитых государств мира уже по итогам 25 лет независимости. И если вдруг выясняется, что какие-то цифры - например, о количестве безработных, - мешают достижению заветной цели, то уровень доверия президента к исполнителю снижается до нуля. Что никак не влияет на уровень доверия народа к главе государства.

- Президент всегда прав! - сказала, как отрезала, председатель правления НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» Елена БАХМУТОВА, комментируя журналистам отставку министра труда и соцзащиты Тамары Дуйсеновой.

И выразила надежду, что новым министром работа по внедрению ОСМС «будет активно продолжаться, как и в прошлом году». Из чего можно понять, что и прежний министр работала достойно. Но раз уж президент сказал, что «Тамара устала», то сомневаться нельзя.

Доверие - штука обоюдоострая: им облекают, из-за него же и обличают. Вопрос в том, что будет с системой, построенной на доверии к одному человеку, когда он перестанет отбрасывать тень?