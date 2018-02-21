22 февраля в Костанайской областной больнице пройдет прием врача Национального центра нейрохирургии
Галина ПЕТРЕНКО
Выездную консультацию проводит заведующий отделением общей нейрохирургии центра, врач высшей квалификационной категории Серик Карибай. Прием бесплатный.
- Основные направления деятельности доктора - нейроонкология, хирургическое лечение инсультов, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, синдромов хронической боли, - сообщает пресс-служба центра нейрохирургии.
Акция носит социальный характер, сообщается в пресс-релизе. На консультации можно будет обсудить с доктором свой случай, получить рекомендации, а также узнать о методах лечения, возможных в том числе на базе Национального центра нейрохирургии.
По поводу записи на прием обращаться в регистратуру поликлиники областной больницы.
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