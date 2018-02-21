Быстрее не бывает

Форум
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: мадам Колоколова киллершей подрабатывает?. Да нет , он выкручиваться стал , как про заявление прочитал , я так понял ОК - это о кей , тебя зарежут , отсюда и угроза убийством . Вообще ,...
21.02.18 22:18
Автомойка
«Я и моя машина». Passat для молодой мамы
Девчата, мойте автомобиль свой, перед фотосессией.
21.02.18 22:00
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra: наведёте в дорфе порядок Да , вот развлекаемся , как можем ;-) 1952/Доктор СИЗО: найти тебя и забанить навечно. Из бани пишу , на хромовом ( а может яловом ? ) сапоге , одного...
21.02.18 21:58
yudjin
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Добринцофф: А чё реально что-ли,кто то собирается всё это учить во-первых, я по работе сталкиваюсь с текстом на казахском языке. во-вторых, ребенок в школе всё это учит, вместе мы дома...
21.02.18 21:54
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Спросил у них до куда, говорят до Аманкарагайского леса облагораживать будут и потом за лес возьмутся.. c.radikal.ru
21.02.18 21:51
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла 15-е место и вышла в финал Олимпиады

21 февраля 2018, 11:43 |  Спорт

Денису Тену и Айзе Имамбек не удалось это сделать, передает Informburo.kz.

Фигуристка Элизабет Турсынбаева представит Казахстан в финале XXIII зимних Олимпийских игр. По итогам короткой программы она заработала 57.95 баллов и заняла 15-е место в общем зачёте. Лидируют там пока россиянки Алина Загитова (82.92) и Евгения Медведева (81.61), а также канадка Кейтлин Осмонд (78.87).

Другая казахстанская фигуристка Айза Имамбек прекратила борьбу за медали ОИ-2018. В короткой программе 18-летняя алматинка заняла последнее 30-е место и не попала в число 24 финалисток главного старта четырёхлетия.

Выступления в произвольной программе пройдут 23 февраля.

16 февраля сенсационно не прошёл в финал Олимпиады лучший фигурист в истории Казахстана Денис Тен, который четыре года назад стал единственным спортсменом из нашей страны, кому удалось выиграть медаль на ОИ-2014 в Сочи (бронза).

На данный момент у Казахстана одна бронзовая медаль, завоеванная Юлией Галышевой (фристайл, могул).

Также стоит отметить тот факт, что остальные участники нынешней Олимпиады от Казахстана до Пхёнчхана не завоёвывали награды на ОИ.

С календарём ОИ-2018 можно ознакомиться здесь.

Фото Данияра Майлыбаева, НОК РК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.02.18 20:39 Депутаты Костанайского областного маслихата озаботились соблюдением прав инвалидов
21.02.18 18:46 Пассат-детектор и имитаторы кокаина – школьникам и студентам показали, как работает кинологическая служба
21.02.18 17:58 Костанайцы могут задать вопросы председателю Нацбанка Данияру Акишеву
21.02.18 17:15 До конца недели Костанайская область будет находиться в тыловой части циклона
21.02.18 16:17 Транспортировка тела Ирины Фирсуниной из Шри-Ланки в Казахстан назначена на 22 февраля
21.02.18 16:03 В Костанае проходит третья ярмарка государственных услуг
21.02.18 14:51 Почему многие пациенты не могут получить бесплатные лекарства, объяснили в СК "Фармация"
21.02.18 12:43 22 февраля в Костанайской областной больнице пройдет прием врача Национального центра нейрохирургии
21.02.18 10:39 Турсынай Кабыл стала бронзовым призером этапа Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу
21.02.18 09:06 1,3 млн тенге за сбитого сайгака взыскал суд Аркалыка

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх