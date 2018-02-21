Фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла 15-е место и вышла в финал Олимпиады

Денису Тену и Айзе Имамбек не удалось это сделать, передает Informburo.kz.

Фигуристка Элизабет Турсынбаева представит Казахстан в финале XXIII зимних Олимпийских игр. По итогам короткой программы она заработала 57.95 баллов и заняла 15-е место в общем зачёте. Лидируют там пока россиянки Алина Загитова (82.92) и Евгения Медведева (81.61), а также канадка Кейтлин Осмонд (78.87).

Другая казахстанская фигуристка Айза Имамбек прекратила борьбу за медали ОИ-2018. В короткой программе 18-летняя алматинка заняла последнее 30-е место и не попала в число 24 финалисток главного старта четырёхлетия.

Выступления в произвольной программе пройдут 23 февраля.

16 февраля сенсационно не прошёл в финал Олимпиады лучший фигурист в истории Казахстана Денис Тен, который четыре года назад стал единственным спортсменом из нашей страны, кому удалось выиграть медаль на ОИ-2014 в Сочи (бронза).

На данный момент у Казахстана одна бронзовая медаль, завоеванная Юлией Галышевой (фристайл, могул).

Также стоит отметить тот факт, что остальные участники нынешней Олимпиады от Казахстана до Пхёнчхана не завоёвывали награды на ОИ.

С календарём ОИ-2018 можно ознакомиться здесь.

Фото Данияра Майлыбаева, НОК РК