Турсынай Кабыл стала бронзовым призером этапа Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу
Татьяна НАЗАРУК
Этап Кубка мира по паралимпийскому пауэрлифтингу 9th Fazza IPC Powerlifting World Cup проходит в Дубае (ОАЭ) с 14 по 23 февраля. В составе сборной Костанайской области на соревнования отправились четверо спортсменов.
Воспитанница тренера Дмитрия Царенко, мастер спорта международного класса Турсынай Кабыл в третий день соревнований показала третий результат в весовой категории до 41 кг среди женщин. В ее копилке это уже не первая медаль международного значения.
Еще одна спортсменка, Роза Дюсебаева, которая также занимается под руководством Царенко, заняла пятое место в категории до 45 кг. В соревнованиях международного уровня она участвовала впервые.
Также в составе нашей сборной Нина Маслова (тренер - Григорий Зиберов) и Кирилл Остапенко, воспитанник Дмитрия Царенко.
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