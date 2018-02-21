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21.02.18 10:29
Victor Yang
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
Бывалый: А я за диграфы. Это будет saebiz!!!
21.02.18 10:18
житель севера
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
мне все равно. я казахским не пользуюсь ни в обиходе ни на работе.
21.02.18 10:01
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21.02.18 09:59
Бывалый
Новый вариант казахского алфавита на латинице утвердил Назарбаев
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21.02.18 09:57
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1,3 млн тенге за сбитого сайгака взыскал суд Аркалыка

21 февраля 2018, 09:06 |  Происшествия

Аркалыкский городской суд рассмотрел дело о взыскании материального ущерба по иску Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира к ответчикам А. и В.

Иллюстративное фото geo.ru

Ответчики сбили сайгака автомобилем, тем самым нарушив законодательство в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Причиненный ущерб оценен в 1 361 400 тенге.

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, ответчик А. иск признал, отметив, что с его стороны незаконной охоты не было, но не отрицал, что сбитого сайгака он вместе с ответчиком В., загрузил в машину, чтобы потом разделать тушу.

Решением суда ответчики привлечены к административной ответственности с установлением наказания в виде штрафа в размере 1 361 400 тенге.

Решение суда еще не вступило в законную силу.
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