1,3 млн тенге за сбитого сайгака взыскал суд Аркалыка
Аркалыкский городской суд рассмотрел дело о взыскании материального ущерба по иску Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира к ответчикам А. и В.
Иллюстративное фото geo.ru
Ответчики сбили сайгака автомобилем, тем самым нарушив законодательство в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Причиненный ущерб оценен в 1 361 400 тенге.
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, ответчик А. иск признал, отметив, что с его стороны незаконной охоты не было, но не отрицал, что сбитого сайгака он вместе с ответчиком В., загрузил в машину, чтобы потом разделать тушу.
Решением суда ответчики привлечены к административной ответственности с установлением наказания в виде штрафа в размере 1 361 400 тенге.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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