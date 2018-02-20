В акиматах областей РК прокомментировали заявление Дариги Назарбаевой о необходимости снабдить глав регионов личными вертолётами, передает Informburo.kz.

Впервые вопрос об обеспечении акимов личными вертолётами подняла Дарига Назрабаева 27 декабря 2017 года.

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"Казахстанцы ещё не совсем, скорее всего, знают пользу таких вертолётов. Санитарная и медицинская авиация должна развиваться. У каждого акима должно быть по одному такому вертолёту, особенно в регионах, где ведётся сельское хозяйство. Расстояния в 500 км нужно преодолевать не на машине в течение дня, а на таких вертолётах – за час-два", – сказала Дарига Назарбаева при посещении завода по сборке и обслуживанию вертолётов ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".

Таким образом сенатор решила облегчить работу чиновников, избавить их от изнурительных переездов по большой территории и простаивании в пробках.

Informburo.kz решил выяснить, насколько акимы областей заинтересованы в покупке воздушной техники и как они её используют сегодня.

Из 14 регионов страны по истечении двух месяцев ответили на запросы Informburo.kz 8 акиматов. Высказать свою позицию отказались акиматы Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей.

Мнение сторон ожидаемо разделилось. Никто из восьми регионов страны возможность покупки вертолёта для аппарата акима в 2018 году пока не рассматривал. Причины разные: уже принятый бюджет, отсутствие необходимости, малая территория и так далее. Однако нашлись и те, кто высказал прямую заинтересованность и возможность покупки воздушной техники в будущем.

В аппарате акима Костанайской области не исключают возможности выделения средств на воздушный транспорт в ходе следующей областной бюджетной комиссии.

"В 2017 году разработаны маршруты проведения воздушной разведки, территории возможных зон затопления. С целью оценки паводковой обстановки осуществлён облёт южных регионов области Амангельдинского, Жангельдинского районов и города Аркалык, горы Улытау Карагандинской области. Кроме того, в рамках рабочих поездок по регионам области с периодичностью 5-6 раз в год каждый раз затрачивается по 3-4 дня, так как территория Костанайской области составляет в длину 700 км и ширину 250-400 км, а поездки осуществляются на автомобильном транспорте", – поясняется в ответе акимата.

При этом, несмотря на значительный приток автовладельцев, власти не наблюдают значительных заторов на дорогах областного центра.

Власти региона считают, что использование воздушного транспорта позволит сократить рабочее время, затрачиваемое на длительные переезды, а самое главное – обеспечит оперативный и полный мониторинг посевной и уборочной кампаний. Ведь сегодня в регионе выращивается около одной трети всех зерновых культур Казахстана.

"Учитывая, что значительные капитальные затраты осуществляются в медицинской сфере на лечебное и диагностическое оборудование, полагаем целесообразным и оснащение отдельных медицинских организаций вертолётами для экстренных случаев и оказания оперативной медицинской помощи в отдалённой или труднодоступной местности в зимний период", – добавили в пресс-службе региона.

В акимате Павлодарской области видят необходимость использовать воздушный транспорт лишь при ЧС. При этом власти уверены, что для преодоления городских пробок из-за хорошей транспортной инфраструктуры им точно не потребуется вертолёт.

В то же время глава и заместители акимата Актюбинской области регулярно посещают районы области, в том числе отдалённые. По сообщению пресс-службы, в своих поездках они передвигаются преимущественно на автомобилях, лишь в некоторых случаях на общих условиях пользуются железнодорожным транспортом. В Актобе также возникновение регулярных заторов на автодорогах не наблюдается.

"В случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций на территории по запросу областного акимата воздушный транспорт может быть предоставлен АО "Казавиаспас". В текущем году в областном бюджете по аппарату акима области на эти цели предусмотрено 27,8 млн тенге, в 2017 году было выделено 9,6 млн тенге", – пояснили представители акимата Актюбинской области.

Аппарат акима Западно-Казахстанской области сообщил, что вопрос закупки вертолёта не рассматривался, а расходы на приобретение летательного аппарата в областном бюджете на 2018 год не предусмотрены. Ситуация с обеспечением акима персональным лётным средством на сегодняшний день не критична, подчёркивается в ответе госоргана.

"Аким Западно-Казахстанской области посещает все районы области. При этом используется автомобильный транспорт. Городские пробки не создают неудобства и не препятствуют нормальной работе госаппарата", – заверили представители областного акимата.

Как и в других акиматах, в случае острой необходимости главе ЗКО и его замам предоставляется воздушный транспорт по линии ЧС.

Акимат Алматинской области тоже не видит пользы от перемещения на вертолётах, предпочитая использовать лишь служебные автомобили.

"За 2017 год произвели 16 полётов (облёты горной местности, рек и моренных озёр в паводкоопасный период, поисковые работы в труднодоступной местности Алматинской области) на общую сумму 62 838 145 тенге", – говорится в ответе.

Власти Восточно-Казахстанской области, учитывая обширную территорию региона в 283,3 тысячи километров, напротив, считают воздушный транспорт необходимым средством передвижения.

"Учитывая большую территорию области (19 административно-территориальных единиц), горный рельеф местности и наличие труднодоступных мест, значительные расстояния от областного центра до отдалённых населённых пунктов районов области от 500 до 900 км (Урджарский, Зайсанский, Тарбагатайский, Абайский, Бескарагайский, Катон-Карагайский, Аягозский районы) использование вертолёта необходимо", – отметили в пресс-службе акимата ВКО.

В акимате отчитались, что только за 2017 год было 27 вылетов сотрудников ДЧС ВКО с общим количеством лётного времени более 56 часов. Служба санавиации использовали вертолёты для 162-х вылетов, в результате для госпитализации в больницы доставили 163 человека.

Аким Восточно-Казахстанской области еженедельно выезжает в рабочие поездки в города и районы области на внедорожнике Lexus LX 570. Особых вопросов с городскими дорожными пробками в области не имеется. Наибольшая интенсивность движения автотранспорта отмечается в городе Усть-Каменогорске.

"При необходимости, в том числе в период паводков и чрезвычайных ситуаций, воздушный транспорт предоставляется коммунальным государственным казённым предприятием "Авиационное подразделение Восточно-Казахстанской области" аппарата акима ВКО. Вместе с тем данное предприятие по заявкам оказывает услуги всем юридическим и физическим лицам. Услуги по перелётам воздушным транспортом оплачиваются администраторами бюджетных программ", – говорится в ответе на запрос Informburo.kz.

Акимат Атырауской области хоть и пользуются услугами компании "Казавиаспас" регулярно, также не собирается приобретать вертолёты отдельно.

"В 2016 году после вступления в должность аким Атырауской области Нурлан Ногаев посетил все 7 районов, 102 населённых пункта региона. Помимо этого, ежегодно глава региона делает плановые объезды районов области на автомобиле. В городе Атырау зарегистрировано 87 тысяч единиц автотранспорта. Стоит отметить, что в городской черте практически нет автомобильных пробок и заторов", – подчеркнули в акимате.

Власти Кызылординской области также видят необходимость в покупке воздушного судна для посещения отдалённых районов. Как выяснилось, аким области Крымбек Кушербаев совершает рабочие поездки в районы в среднем 1-2 раза в неделю, обычно на автомобиле, в зимнее время в отдалённые населённые пункты – на поезде. Ежегодно на перелёты в регионе тратится около 163 млн тенге.

Полёты местных исполнительных органов, как правило, оплачиваются из средств местного бюджета. Прейскурант цен стоимостью (тариф) первого лётного часа в ВС АО "Казавиаспас " на 2018 год выглядит так:

Еврокоптер ЕС-145 – 874 893 тенге;

МИ-8 (МТВ) – 1 301 763 тенге.

ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" было создано в апреле 2011 года по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и экс-президента Франции Николя Саркози. Проект по сборке вертолётов реализуется на паритетной основе АО "НК "Казахстан инжиниринг" и Airbus Helicopters.

Завод открылся в июне 2012 года. Предприятие собирает вертолёты ЕС145, Н125, Н130, а также обучает механиков и пилотов на русском и английском языках в СНГ и Центральной Азии. В настоящее время эти вертолёты в Казахстане используют Министерство обороны и Комитет по ЧС МВД РК.