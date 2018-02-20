Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК

Приказ министра образования перечне документов утвердили в январе 2018 года, передает Informburo.kz.

В МОН РК определили пять документов, которые должны заполнять учителя. Об этом на совместном заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса и социального совета по вопросам повышения престижа учителя сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Приказ министра образования и науки РК об определении перечня документов для ведения отдельным категориям педагогических работников организаций образования был утверждён в январе 2018 года и уже работает, отметил он.

- Мы решили регламентировать количество документов, которые обязаны заполнять учителя. Заполнение других документов строго запрещается и мы будем за этим следить. Учитель должен вести только такие документы, как календарно-тематическое планирование, поурочное планирование, журналы школьные, дневники и суммативное оценивание. Все остальные документы которые были, где-то в каких-то школах директора их вводили, все эти документы мы признали незаконными, – сказал вице-министр.

Контролировать учебные заведения будут специальные департаменты по контролю.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что аналогичные приказы были приняты по классным руководителям и заместителям директоров.

По словам вице-минстра, также решён вопрос по дублированию классного журнала с электронного носителя на бумажный.

"Мы когда вводили электронные журналы, действительно, в ряде школ была ситуация, когда учителя, где-то с точки зрения привычки, где-то боясь, что информация может быть утеряна, дублировали журналы на бумажный носитель. На сегодняшний день утверждён приказ, где мы написали, что в тех организациях образования, которые имеют широкополосный интернет, введение бумажных журналов не требуется и не допускается. Наши департаменты также контролируют этот вопрос", – отметил он.

Асхат Аймагамбетов отметил, что с 2017 года отменён подворовой обход, который учителя проводили во время всеобуча.

"В связи с тем, что сейчас у нас многие данные позволяют отслеживать информацию о детях в базах и в принципе решать вопрос по всеобучу, мы отменили подворовой обход, который долгое время мучил и был нагрузкой для наших педагогов", – сказал он.