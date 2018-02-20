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Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК

20 февраля 2018, 13:25 |  Государство

Приказ министра образования перечне документов утвердили в январе 2018 года, передает Informburo.kz.

В МОН РК определили пять документов, которые должны заполнять учителя. Об этом на совместном заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса и социального совета по вопросам повышения престижа учителя сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Приказ министра образования и науки РК об определении перечня документов для ведения отдельным категориям педагогических работников организаций образования был утверждён в январе 2018 года и уже работает, отметил он.

- Мы решили регламентировать количество документов, которые обязаны заполнять учителя. Заполнение других документов строго запрещается и мы будем за этим следить. Учитель должен вести только такие документы, как календарно-тематическое планирование, поурочное планирование, журналы школьные, дневники и суммативное оценивание. Все остальные документы которые были, где-то в каких-то школах директора их вводили, все эти документы мы признали незаконными, – сказал вице-министр.

Контролировать учебные заведения будут специальные департаменты по контролю.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что аналогичные приказы были приняты по классным руководителям и заместителям директоров.

По словам вице-минстра, также решён вопрос по дублированию классного журнала с электронного носителя на бумажный.

"Мы когда вводили электронные журналы, действительно, в ряде школ была ситуация, когда учителя, где-то с точки зрения привычки, где-то боясь, что информация может быть утеряна, дублировали журналы на бумажный носитель. На сегодняшний день утверждён приказ, где мы написали, что в тех организациях образования, которые имеют широкополосный интернет, введение бумажных журналов не требуется и не допускается. Наши департаменты также контролируют этот вопрос", – отметил он.

Асхат Аймагамбетов отметил, что с 2017 года отменён подворовой обход, который учителя проводили во время всеобуча.

"В связи с тем, что сейчас у нас многие данные позволяют отслеживать информацию о детях в базах и в принципе решать вопрос по всеобучу, мы отменили подворовой обход, который долгое время мучил и был нагрузкой для наших педагогов", – сказал он.
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Комментарии к новости

...
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цифровизация, ешкин кот. шагает по стране.
скоро разговаривать запретят, общаться можно будет только через
электронные сообщения.

ну ну
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерунда, жена педагог, я как бы со стороны наблюдаю - в этом году и по дворовой обход был в школе и заполняют они журнал бумажный и электронный.
Вообще с этим Кунделиком требования тока растут, человек на работу тратит времени гораздо больше, чем без этой электронной муры.
Компьютера на рабочем месте нет, (учителя некоторые за свой счёт приносят из дома компы и работают на уроке) и ей приходится спешить после уроков домой, чтобы срочно! проставить оценки в Кунделике, потому что требует администрация, проставить все оценки до 19.45 что ли. Иначе - штраф (вообще с фига ли?), выговор и обида. Мало оценок, недавно кто то у них там придумал, что к оценкам в журнале ещё следует ставить и комментарии! Комментарии к оценкам по уроку... Идиотизм? Да.
А ведь учитель живой человек, ей надо подготовиться к завтрашним занятиям (заполнить те самые поурочные планы и ещё конспект урока и доп материалы) и проверить тетради и ещё какой то хренью все время она занята. И выходит что утром готовится к урокам - на работу - с работы вечером тоже допоздна с тетрадями и в компьютере...
И удивительно - чем больше я вот таких публикаций читаю (про сокращение документов и тд) тем больше бумажек заполняет супруга.

АлексиЯ
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесят просто эти электронные журналы, постоянно какие-то сбои, непонятно откуда Н-ки у детей вылазят, у одноклассника моего ребенка тройки за 2 четверть откуда-то появились. Как сказал наш учитель, не переживайте, их уже нет, просто произошел сбой. Бред вообще какой-то происходит! Куда катимся?!

хех
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще странно, в министерстве говорят одно. На местах требования к учителям другие.
Вот про по дворовый обход я узнала с удивлением - что он оказывается был отменён! А какого тогда лешего, мы, как савраски в праздники по этим этажам бегали? Зачем?? Фигово значит министерство то контролирует?
Это же факт не компетентности.
А планы эти бесконечные - сколько раз я переделывала их в этом году, уже сбилась со счёта. Одну форму заполнишь, сдашь, на следующий день вечером часиков в 10-11 - срочно переделать по новой форме! Срочно... Всё для галочки и лишь бы отчитаться. Балбесы в министерстве. Рукожопы. Коекакеры.
Вот прямо сдерживалась, чтобы без мата написать.
Кстати - вот же интересная наверное тема для НГ - а насколько будет соблюдаться на местах этот принцип 5 документов? А что ещё кроме этого учителю приходится вести, а нужно ли это?
И с "ну ну" согласна - Кунделик без компьютера на рабочем месте идиотизм. У нас и сетка то в школе не всегда работает.

нуб
Re: Учителя должны заполнять только пять документов – МОН РК




Отправлено: 20.02.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну ну:
заполняют они журнал бумажный и электронный.
Вообще с этим Кунделиком требования тока растут, человек на работу тратит времени гораздо больше, чем без этой электронной муры.

у врачей такая же беда. Они на прием тратят минут 10-15, записывает сестра, потом после приема врач уже в послеприемное время печатает уже сама мед. карточки, направления мсэк и пр. И это при постоянной нехватке врачей, которым заняться нечем как тратить уже свое время. Но вчкушке нужны скотопасы и подмастерья, у нее где-то глобальная стройка намечается.

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