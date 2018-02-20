Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о подготовке ведомства к паводковому сезону, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

На ходе заседании правительства министр сообщил, что в целом снегозапасы по стране ниже нормы, однако паводковая ситуация осложнена повышенным осенним увлажнением.

- Наиболее вероятно осложнение обстановки в Южно-Казахстанской, Кызылординской в связи с установлением ледосостава и угрозы затора на реке Сырдарья, а также Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-казахстанской областях, - перечислил Калмуханбет Касымов.

Он уточнил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки, созданы специальные группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 45 тысяч человек.

Также министр сообщил о неудовлетворительной подготовке к паводкам в некоторых регионах.

- На текущий год предусмотрено проведение 196 мероприятий направленных на защиту населенных пунктов от паводков, а также развитие гидрометеорологической службы. Безусловно, определенная работа проводится, но говорить о полной готовности регионов пока не приходится, - сказал он.

По словам Калмуханбета Касымова, не все водохранилища готовы к приемы безаварийного пропуска паводковых вод.

- Согласно водному кодексу, водные хозяйства и организации обязаны планировать и проводить предупредительные мероприятия по защите населенных пунктов и промышленных объектов от вредного воздействия воды. Однако на местах это не делается, - добавил министр, перечислив Актюбинскую, Акмолинскую, Северо-Казахстанскую и Карагандинскую область.