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drakon
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Марина
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Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки

20 февраля 2018, 11:44 |  Государство

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов рассказал о подготовке ведомства к паводковому сезону, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива "НГ"

На ходе заседании правительства министр сообщил, что в целом снегозапасы по стране ниже нормы, однако паводковая ситуация осложнена повышенным осенним увлажнением.

- Наиболее вероятно осложнение обстановки в Южно-Казахстанской, Кызылординской в связи с установлением ледосостава и угрозы затора на реке Сырдарья, а также Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-казахстанской областях, - перечислил Калмуханбет Касымов.

Он уточнил, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки, созданы специальные группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 45 тысяч человек.

Также министр сообщил о неудовлетворительной подготовке к паводкам в некоторых регионах.

- На текущий год предусмотрено проведение 196 мероприятий направленных на защиту населенных пунктов от паводков, а также развитие гидрометеорологической службы. Безусловно, определенная работа проводится, но говорить о полной готовности регионов пока не приходится, - сказал он.

По словам Калмуханбета Касымова, не все водохранилища готовы к приемы безаварийного пропуска паводковых вод.

- Согласно водному кодексу, водные хозяйства и организации обязаны планировать и проводить предупредительные мероприятия по защите населенных пунктов и промышленных объектов от вредного воздействия воды. Однако на местах это не делается, - добавил министр, перечислив Актюбинскую, Акмолинскую, Северо-Казахстанскую и Карагандинскую область.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А каким боком МВД к паводкам?
Я протестую!
Почему не Министерство образования и науки этим занимается?
Или министерство туризма и спорта, или министерство культуры на худой конец...

программист
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А каким боком МВД к паводкам?
Я протестую!
Почему не Министерство образования и науки этим занимается?
Или министерство туризма и спорта, или министерство культуры на худой конец...


клоун опять на арене. он протестует.вместо того чтобы менять катриджи

Все просто
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А каким боком МВД к паводкам?
Я протестую!

Это Казахстан, детка.

Аноним
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А каким боком МВД к паводкам?
Я протестую!

А чо здесь-то протестовать? Министру и пиши, глядишь - прислушается к "голосу разума".

Бывалый
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
программист:

Цитата:
Аноним:

М-да.
Нудный у нас все-таки в Кустанае народец.

Псина
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2014 году при проведении оптимизации министерств, МЧС было реарганизовано и их полномочия переданы в ведение МВД. Вот и все. Нет больше МЧС.

§ сайлау курманов
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас в рудном перекресток виноградная - промышленная , скопилось куча льда в овраге , наверняка может случится затор и вода пойдет по улице затопив все на своем пути
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ЯR
Re: Глава МВД рассказал, в каких регионах возможны паводки




Отправлено: 20.02.18 - 16:49
Комментарий удален модератором.

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