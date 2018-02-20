В Костанае определили обладателей Кубка области по национальной борьбе казак куреси

Турнир на Кубок Костанайской области по казак куреси среди мужчин проходил 16-17 февраля в спортзале второго корпуса КГУ им. А. Байтурсынова.

130 спортсменов боролись за право войти в тройку призеров и отправиться в составе сборной области на республиканские соревнования. Поединки проходили в девяти весовых категориях.

В этом году в турнире участвовали борцы из Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Тарановского, Житикаринского, Аулиекольского, Жангельдинского, Амангельдинского, Наурзумского и Костанайского районов. Как отметил главный судья соревнований Серик ДАРМЕНБАЕВ, традиционно схватки выигрывают представители Костаная и Аркалыка.

Корреспонденты «НГ» в этом убедились, посмотрев, как борются спортсмены в весовой категории 55 кг. Победу в двух поединках подряд одержал Алишер МУХАМБЕТЖАНОВ из Костаная. Его борьба получилась зрелищной — с захватами, бросками, удачными попытками сбить с ног противника.

- Вообще я родом из Аркалыка, но теперь живу в Костанае, - рассказал Алишер «НГ». - На республиканских соревнованиях я был несколько раз. В моей копилке золотые и серебряные медали.

Алишер Мухамбетжанов (в красном) стал победителем в категории 55 кг

По итогам соревнований Мухамбетжанов стал обладателем Кубка области в своей категории.

В составе сборной Аулиекольского района на турнир приехал к. м. с. Виктор ГАЦКО. Он выступает в категории 90 кг и обычно входит в тройку лидеров.

- Как правило, на областных турнирах все свои, все друг друга знают, - отметил он. - Но при этом все равно поединки каждый раз проходят по-разному. Надеюсь, мне сегодня удастся оказаться немного сильнее остальных. У меня всего четыре соперника.

В своем весе Виктор взял бронзу.

Сборную Костанайской области сформировали из спортсменов, занявших первое, второе и третье места. 18 февраля команда отправилась на сборы в Атырау, где с 28 февраля по 4 марта пройдет турнир на Кубок РК. На нем определится, кто летом поедет на чемпионат Азии в Монголию.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА