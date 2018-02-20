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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Сразу подумал на тебя Хохол. Доктор,верни деньги Хохлу,кошелёк он-нашёл... :lol:
20.02.18 22:16
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кстати господин Хохол. Когда по телевизору увидел сообщение. Что некий ужратый водитель на Тазике в окрестностях Борового, скрываясь от погони. Выбросил на ходу свой кошелек с деньгами. Расчет был...
20.02.18 22:11
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: фатью от моего внука. который пишет под ником " форумчанин " .
20.02.18 22:04
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/доктор СИЗО: Наконец нашлось у него время для уголовного преследования и наказания виртуальных и компьютерных хулиганов. Вот тебя то по моему заявлению , по угрозе убийством и отыщут . Не...
20.02.18 22:02
Марина
Тот, кто знает красоту металла и камня
Уже дважды удавалось подобрать под такой старинный стиль украшения в Злато.юа. Покупала сначала маме, а потом и сама не удержалась и прикупила винтаж.
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В Костанае определили обладателей Кубка области по национальной борьбе казак куреси

Татьяна НАЗАРУК

20 февраля 2018, 11:19 |  Спорт

Турнир на Кубок Костанайской области по казак куреси среди мужчин проходил 16-17 февраля в спортзале второго корпуса КГУ им. А. Байтурсынова.

130 спортсменов боролись за право войти в тройку призеров и отправиться в составе сборной области на республиканские соревнования. Поединки проходили в девяти весовых категориях.

В этом году в турнире участвовали борцы из Костаная, Аркалыка, Лисаковска, Тарановского, Житикаринского, Аулиекольского, Жангельдинского, Амангельдинского, Наурзумского и Костанайского районов. Как отметил главный судья соревнований Серик ДАРМЕНБАЕВ, традиционно схватки выигрывают представители Костаная и Аркалыка.

Корреспонденты «НГ» в этом убедились, посмотрев, как борются спортсмены в весовой категории 55 кг. Победу в двух поединках подряд одержал Алишер МУХАМБЕТЖАНОВ из Костаная. Его борьба получилась зрелищной — с захватами, бросками, удачными попытками сбить с ног противника.

- Вообще я родом из Аркалыка, но теперь живу в Костанае, - рассказал Алишер «НГ». - На республиканских соревнованиях я был несколько раз. В моей копилке золотые и серебряные медали.

Алишер Мухамбетжанов (в красном) стал победителем в категории 55 кг

По итогам соревнований Мухамбетжанов стал обладателем Кубка области в своей категории.

В составе сборной Аулиекольского района на турнир приехал к. м. с. Виктор ГАЦКО. Он выступает в категории 90 кг и обычно входит в тройку лидеров.

- Как правило, на областных турнирах все свои, все друг друга знают, - отметил он. - Но при этом все равно поединки каждый раз проходят по-разному. Надеюсь, мне сегодня удастся оказаться немного сильнее остальных. У меня всего четыре соперника.

В своем весе Виктор взял бронзу.

Сборную Костанайской области сформировали из спортсменов, занявших первое, второе и третье места. 18 февраля команда отправилась на сборы в Атырау, где с 28 февраля по 4 марта пройдет турнир на Кубок РК. На нем определится, кто летом поедет на чемпионат Азии в Монголию.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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