Применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, пришлось полицейским в Костанае

В воскресенье, 18 февраля, около 6 часов утра, на пересечении улиц Баймагамбетова и Сибирской полицейский патруль заметил автомобиль ВАЗ-2110, который двигался с высокой скоростью. На требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал.

Фото Tengrinews.kz

Как сообщили «НГ» сегодня, 20 февраля, в пресс-службе ДВД Костанайской области, машина выехала на Мендыкаринскую трассу, проехав Затобольск. Сотрудникам полиции удалось остановить «десятку» только после применения табельного оружия.

За рулем авто оказался 26-летний костанаец, лишенный водительских прав. Согласно проведенной экспертизе, водитель находился в легком алкогольном опьянении. Собран материал для принятия процессуального решения.