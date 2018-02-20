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Затоболец
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20.02.18 09:57
неравнодушная
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Ксюша: Это получается продавцы, охранники и их знакомые могут просто сидеть и смотреть как мы обнажаемся. да и показываете нулевой размер груди? смешно все это. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
20.02.18 09:56
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Применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, пришлось полицейским в Костанае

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

20 февраля 2018, 10:02 |  Происшествия

В воскресенье, 18 февраля, около 6 часов утра, на пересечении улиц Баймагамбетова и Сибирской полицейский патруль заметил автомобиль ВАЗ-2110, который двигался с высокой скоростью. На требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал.

Фото Tengrinews.kz

Как сообщили «НГ» сегодня, 20 февраля, в пресс-службе ДВД Костанайской области, машина выехала на Мендыкаринскую трассу, проехав Затобольск. Сотрудникам полиции удалось остановить «десятку» только после применения табельного оружия.

За рулем авто оказался 26-летний костанаец, лишенный водительских прав. Согласно проведенной экспертизе, водитель находился в легком алкогольном опьянении. Собран материал для принятия процессуального решения.


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