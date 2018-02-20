Костанайцы привезли медали чемпионата мира по джиу-джитсу
Татьяна НАЗАРУК
Второй по счету чемпионат мира по джиу-джитсу среди спецподразделений армии, полиции и охранных ведомств проходил 6-10 февраля в городе Банско (Болгария). В прошлом году от Казахстана выступали бойцы из Астаны, а в этом - костанайцы.
Олжас Сакаулов и Мурат Бермухамбетов взяли золотые и бронзовые медали
Два наших бойца - тренеры академии смешанных единоборств «Qazaq Batyry» Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ и Олжас САКАУЛОВ - стали призерами в двух номинациях.
Президент Федерации джиу-джитсу Костанайской области Мурат Бермухамбетов в весовой категории 77 кг занял 1 место в разделе «Неваза - систем» (борьба в партере и в стойке) и 3 место в разделе «Файтинг-систем» (кумитэ поединки с ударной и борцовской техникой).
Сотрудник ДЧС Костанайской области Олжас Сакаулов в тех же категориях показал аналогичный результат: 1-е и 3 места.
Всего в чемпионате участвовали спортсмены из 20 стран: ОАЭ, Болгарии, Италии, России, Франции и других. Бойцы из Астаны и Алматы в этом году не смогли принять участие в чемпионате из-за проблем с получением визы.
- Мы оба выполнили нормативы мастера спорта международного класса, - рассказал «НГ» Мурат Бермухамбетов. - Уровень проведения чемпионата был очень достойный. Соперники попались сильные. В первом поединке я боролся с трехкратным чемпионом мира из Арабских Эмиратов. По баллам победил его.
Бермухамбетов и Сакаулов планируют принять участие и в следующем чемпионате, где будут соревноваться не только сотрудники спецподразделений, но и борцы всех профессий и категорий. Чемпионат мира по джиу-джитсу среди профессионалов пройдет 20-27 апреля в Абу-Даби.
Фото из личного архива
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