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20.02.18 10:11
Затоболец
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Буквы У І как писать? Что за бред. Букву У писать как U или OO. Букву і как писать? Так она же потеряется и будет читаться как И
20.02.18 09:57
неравнодушная
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Ксюша: Это получается продавцы, охранники и их знакомые могут просто сидеть и смотреть как мы обнажаемся. да и показываете нулевой размер груди? смешно все это. :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
20.02.18 09:56
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Костанайцы привезли медали чемпионата мира по джиу-джитсу

Татьяна НАЗАРУК

20 февраля 2018, 08:59 |  Спорт

Второй по счету чемпионат мира по джиу-джитсу среди спецподразделений армии, полиции и охранных ведомств проходил 6-10 февраля в городе Банско (Болгария). В прошлом году от Казахстана выступали бойцы из Астаны, а в этом - костанайцы.

Олжас Сакаулов и Мурат Бермухамбетов взяли золотые и бронзовые медали

Два наших бойца - тренеры академии смешанных единоборств «Qazaq Batyry» Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ и Олжас САКАУЛОВ - стали призерами в двух номинациях.

Президент Федерации джиу-джитсу Костанайской области Мурат Бермухамбетов в весовой категории 77 кг занял 1 место в разделе «Неваза - систем» (борьба в партере и в стойке) и 3 место в разделе «Файтинг-систем» (кумитэ поединки с ударной и борцовской техникой).

Сотрудник ДЧС Костанайской области Олжас Сакаулов в тех же категориях показал аналогичный результат: 1-е и 3 места.

Всего в чемпионате участвовали спортсмены из 20 стран: ОАЭ, Болгарии, Италии, России, Франции и других. Бойцы из Астаны и Алматы в этом году не смогли принять участие в чемпионате из-за проблем с получением визы.

- Мы оба выполнили нормативы мастера спорта международного класса, - рассказал «НГ» Мурат Бермухамбетов. - Уровень проведения чемпионата был очень достойный. Соперники попались сильные. В первом поединке я боролся с трехкратным чемпионом мира из Арабских Эмиратов. По баллам победил его.

Бермухамбетов и Сакаулов планируют принять участие и в следующем чемпионате, где будут соревноваться не только сотрудники спецподразделений, но и борцы всех профессий и категорий. Чемпионат мира по джиу-джитсу среди профессионалов пройдет 20-27 апреля в Абу-Даби.

Фото из личного архива
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Комментарии к новости

ТАНОМИ
Re: Костанайцы привезли медали чемпионата мира по джиу-джитсу




Отправлено: 20.02.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай да, парни! Молодцы!

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