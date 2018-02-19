В Костанае начался чемпионат области по быстрым шахматам - рапиду
Татьяна НАЗАРУК
Областной турнир по быстрым шахматам (рапиду) среди учащихся пройдет в течение четырех дней. 19 и 20 февраля за шахматными досками встретились мальчики и девочки в возрасте до 8-ми и 10 лет, 21 и 22 февраля - спортсмены в группах до 12-ти, 14-ти, 16-ти и 18 лет.
Дмитрий Казарчук первую партию проиграл Максату Галымжану
Старший тренер Костанайской области по шахматам Амангельды УРАЛБАЕВ отмечает, что эти соревнования открывают декаду шахмат. Сразу после чемпионата по рапиду, 23-24 февраля, стартует областной командный турнир среди учащихся «Белая ладья», 26-28 февраля - областная спартакиада среди школьников.
- Проводя этот турнир, мы поддерживаем интерес к нашей игре, - отмечает Уралбаев. - Дети общаются, получают опыт. За призовые места их наградят грамотами, медалями. Как раз сейчас проходят всемирные соревнования по шахматам в Казахстане, там играют в классические шахматы, быстрые и молниеносные (блиц). Мы могли бы сразу провести игры по трем видам шахмат, а мы их растягиваем, чтобы детям было интересно.
В чемпионате по рапиду, кроме костанайских шахматистов, участвуют спортсмены из Сарыкольского района и Рудного. В категориях до 8 и 10 лет соревновались 62 участника. Каждый в первый день провел 4 игры, во второй - три. Мальчиков на чемпионате больше, поэтому они играют по швейцарской системе. Девочки же сыграли друг с другом вкруговую.
По правилам, на одну партию дается 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход. В среднем шахматисты проводят за доской около 20-25 минут.
10-летний Максат ГАЛЫМЖАН из Костаная занимается шахматами 4 года, участвует и побеждает в городских и областных турнирах. Был чемпионом области среди мальчиков до 8 лет в 2016 году.
Максат Галымжан начал турнир с победы
- Сейчас я выиграл партию, - рассказал он «НГ». - Вообще я настроен на хороший результат в этом турнире. Хотя больше мне нравятся не быстрые, а классические шахматы.
Томирис КОЖУХОВА приехала на турнир из Рудного. Девочка, выступающая в группе до 10 лет, неоднократно становилась лидером в регионе. И на этом чемпионате свою первую игру Томирис выиграла.
Томирис Кожухова уже побеждала на областном чемпионате по рапиду в 2016 году
- Меня шахматами папа заинтересовал, стал водить в кружок и я начала заниматься, - говорит Томирис. - Принимала участие в республиканских соревнованиях, медалей не было. Сейчас сыграла 2 партии. Первую выиграла, вторую проиграла. Но я могу в общем победить, потому что нас, девочек, в категории до 10 лет всего четверо.
Из Рудного на чемпионат в группах до 8 и 10 лет тренеры привезли 12 человек.
- Всего 7 туров, насчет результатов еще говорить рано, - ответил на вопрос «НГ» тренер по шахматам ДЮСШ № 1 Рудного Анатолий БЕЗРУКОВ. - Старших шахматистов у нас будет еще больше - человек 18. У нас всегда на призовые места попадают человек 6 минимум. Сейчас играют те, кто с прошлых соревнований привозили места. Есть, конечно, и новички, которые первый раз сегодня приехали.
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Известно, что в чемпионате в категориях до 12, 14, 16 и 18 лет сыграют около 50 человек.
Турнир завершится в четверг, 22 февраля.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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