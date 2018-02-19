В марте казахстанцев ждет 13 выходных дней с учетом праздников, передает Казинформ.
В этом году праздник 8 Марта выпадает на четверг, а 9 марта постановлением правительства РК переносится на 3 марта - субботу. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - с 8 по 11 марта. Это касается тех, у кого рабочая неделя длится пять дней.
С 21 по 23 марта - в стране празднуется Наурыз. Выходные дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Это значит, что казахстанцы отдохнут пять дней подряд. В итоге с учетом выходных - 4, 17, 18 и 31 марта - казахстанцы будут отдыхать 13 дней.
Напомним, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
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1952/Доктор СИЗО: начит не успел на общегородской праздник. Не вышло себе компромата нащелкать. а я туда уже 3 года не хожу - делаю праздник своими руками... а халящиков и без меня снимут. ...
Моя Деревенька и её окрестности.
Сейчас - прошёл по своему земельному участку,подснежники - нашёл. b.radikal.ru Наверное они попали к нам на участок, когда осенью Барбара, в лесу брала- мох,чтобы на зиму укрывать цветы... :lol:...
Все украли! Весь Март вынесла. А еще куртка кожанная. Пять. Нет - десять. Спишут на бедную воришку всю недостачу на пару лет
112: Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес.. Вот кто СССР разворовывал 8-)
112: Своей хочу подарить А3 сотку.. сковородку или кастрюлю подари.как обычно.