Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд

В марте казахстанцев ждет 13 выходных дней с учетом праздников, передает Казинформ.

В этом году праздник 8 Марта выпадает на четверг, а 9 марта постановлением правительства РК переносится на 3 марта - субботу. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - с 8 по 11 марта. Это касается тех, у кого рабочая неделя длится пять дней.

С 21 по 23 марта - в стране празднуется Наурыз. Выходные дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Это значит, что казахстанцы отдохнут пять дней подряд. В итоге с учетом выходных - 4, 17, 18 и 31 марта - казахстанцы будут отдыхать 13 дней.

Напомним, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.