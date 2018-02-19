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Товарищ Ын
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19.02.18 21:46
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
112: Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес.. Вот кто СССР разворовывал 8-)
19.02.18 21:44
рудничанин
Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
112: Своей хочу подарить А3 сотку.. сковородку или кастрюлю подари.как обычно.
19.02.18 21:18
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Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд

19 февраля 2018, 16:30 |  Общество

В марте казахстанцев ждет 13 выходных дней с учетом праздников, передает Казинформ.

В этом году праздник 8 Марта выпадает на четверг, а 9 марта постановлением правительства РК переносится на 3 марта - субботу. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня подряд - с 8 по 11 марта. Это касается тех, у кого рабочая неделя длится пять дней.

С 21 по 23 марта - в стране празднуется Наурыз. Выходные дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Это значит, что казахстанцы отдохнут пять дней подряд. В итоге с учетом выходных - 4, 17, 18 и 31 марта - казахстанцы будут отдыхать 13 дней.

Напомним, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.
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Комментарии к новости

шолом вам
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд




Отправлено: 19.02.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мелко как то.
Я предлагаю весь март объявить одним ,большим выходным.
А ещё и декабрь к нему.
Мы нация амбициозная, за 10 месяцев годовую норму на гора выдадим!

§ 112
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.02.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Своей хочу подарить А3 сотку..
Но она хочет Хиаоми ноту4..
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§ CrazyBeaver
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 19.02.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Своей хочу подарить А3 сотку..
Но она хочет Хиаоми ноту4..

Правильно хочет ;-)
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§ 112
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Правильно хочет

А они по качеству и наворотам одинаковые что ли?
По цене это 20 тысяч разницы тоже существенно, но то ведь брэнд вроде и качество?
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§ 07Litra
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9288
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Мелко как то.

и вам не кашлять! чо мелко-та? мыж не какойта там Господь-Бог,мы-нация Qazacstancev!!! это он шесть дней поработал а потом уморился и сказал "шабаш"! оттудова и пошла субота и пр.выходные дни... ну а мы... уже благадаря трудалюбию вперди планеты всей... :lol:
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§ 07Litra
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9288
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Своей хочу подарить А3 сотку..

здря ты эта захотел... все беды потом изза таких прогибов на реальных пацаноф сваливаютца... :-x Цитата:
112:
Но она хочет Хиаоми ноту4..

ты скаску про залатую рыпку читал? во,во... так всё и начинаеца... моя бабка на день католическова Валька избу нарядила,щей наварила,пузурёк в холодильник поставила... я с работы в дверь,а она мне: "а где букет?"... я ей грю: "какой букет? шисят с гаком февралей жила бес букета и щас прожывёш"... она мне давай чёт про свадьбу бес цветов,из Высоцкого,задвигать... што мол это просто пьянка,а не празник... я уш и не стал дуре-бабе объеснять,што мужукам любая выпивка-празник...
кароч,втемяшил ей што на 23 марта получит цветы... ну как у людей у всех,по традиции... н а празник весны....
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§ 07Litra
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9288
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Правильно хочет ;-)

ну,ну... давайте потакайте имЯ... сначала хочут владетельницами хуомов стать,потом хундаев,потом царств морских...
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§ 07Litra
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9288
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 19.02.18 - 19:23
Комментарий удален модератором.
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§ CrazyBeaver
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 19.02.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Таки уже с 13 года сижу на ксиомях и мейзу и никогда бед не знал, и вся семья донашивает пока не разобьет. А если разобьется то в 3-4 раза дешевле чинится гнусмусов. Сейчас политика гнусмуса такая, куда не ткни в крупный ремонт, все процентов 70-80 стоимости новых телефонов.
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§ 112
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.02.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Таки уже с 13 года сижу на ксиомях и

Мне казалось что наоборот, китайцы не делаются, нужно теперь думать..
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§ 112
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.02.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
потом хундаев,п

Ну ваши мерседесы очень дорогие..
А так бы и белый мэрс в придачу..
Если только в кредит взять и потом застрелиться..
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рудничанин
Re: Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд




Отправлено: 19.02.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Своей хочу подарить А3 сотку..


сковородку или кастрюлю подари.как обычно.

Гость
Международный женский праздник будет отмечаться 4 дня подряд




Отправлено: 19.02.18 - 22:00
Комментарий проходит проверку.

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