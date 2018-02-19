Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты

Как стало известно «НГ», кража произошла 16 февраля в ТРЦ «Март». Сегодня, 19 февраля, пресс-служба ДВД Костанайской области распространила ориентировку подозреваемой, которая, по данным полиции, «унесла» на себе белую кофту из примерочной.

На вид девушке 20-25 лет, рост примерно 160-165 см.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о девушке на фото, позвонить по номерам 8-775-320-15-16, 8-775-230-44-44 или 102.

Фото пресс-службы ДВД РК