Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Как стало известно «НГ», кража произошла 16 февраля в ТРЦ «Март». Сегодня, 19 февраля, пресс-служба ДВД Костанайской области распространила ориентировку подозреваемой, которая, по данным полиции, «унесла» на себе белую кофту из примерочной.
На вид девушке 20-25 лет, рост примерно 160-165 см.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о девушке на фото, позвонить по номерам 8-775-320-15-16, 8-775-230-44-44 или 102.
Фото пресс-службы ДВД РК
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112: Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес.. Вот кто СССР разворовывал 8-)
112: Своей хочу подарить А3 сотку.. сковородку или кастрюлю подари.как обычно.