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19.02.18 22:05
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Все украли! Весь Март вынесла. А еще куртка кожанная. Пять. Нет - десять. Спишут на бедную воришку всю недостачу на пару лет
19.02.18 21:46
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
112: Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес.. Вот кто СССР разворовывал 8-)
19.02.18 21:44
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Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

19 февраля 2018, 16:00 |  Криминал

Как стало известно «НГ», кража произошла 16 февраля в ТРЦ «Март». Сегодня, 19 февраля, пресс-служба ДВД Костанайской области распространила ориентировку подозреваемой, которая, по данным полиции, «унесла» на себе белую кофту из примерочной.

На вид девушке 20-25 лет, рост примерно 160-165 см.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о девушке на фото, позвонить по номерам 8-775-320-15-16, 8-775-230-44-44 или 102.

Фото пресс-службы ДВД РК
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Комментарии к новости
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Житель
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пусть носит,жалко что ли?

§ Сергей_я
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol: Только мне смешно? У нас только такие кражи могут расследовать??
Профайл

362
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круто! на все наплевать, просто кофточка понравилась.

не понял
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не понял, эта камера в примерочной стоит???

И че
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что больше преступлений не было?где вы берете эти новости?

§ Сергей_я
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 19.02.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не понял:
я не понял, эта камера в примерочной стоит???

да, но со стороны входа в нее, а не в самой :lol:
Профайл

....
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тест драйв, она потом вернет.

маке
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько миллионов стоит эта кофта раз такой ажиотаж? Тут людей убивают и не печатают в газетах..

Гость
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко девчонку, выпороть ее не мешало бы. Если до нее доберутся наши стражи порядка, жизнь они конечно ей испортят основательно.

Кира
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как некрасиво, такая девочка хорошенькая, и такой поступок некрасивы, бедность довела, до отчаянного поступка, сейчас наверное ее уже допрашивают.

у6
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто украл на базаре чебурек?! надо фото подозреваемого и ориентировку!)) да что они обеднеют от одной кофточки) в день столько кидал по всему городу, если все перечислять, то нужно заводить отдельную сводку статью)

Вова
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Шурыгину похожа

§ 112
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.02.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый метод..
Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес..
Потом все несколько лет носили..
Сейчас камеры и вуареристы кругом подсматривают, тяжеловато..
Профайл

Кира
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И че:
И что больше преступлений не было?где вы берете эти новости?

В день в городе Костанай бывает по 300 преступлении, просто этот случай, курьезны и смешной, все ведь знают что у нас везде камеры, вот я шел и на перекрестке не дождавшись сигнала светофора перешел нарушив правила, через два светофора меня останавливают дорожные полицейские и предъявляют, что перешел на красный свет, я начинаю спорится с ними, они звонят в свой центр не знаю как называется, через 2-3 минуты они по вацапу скинули им видио, где я наглым образом прусь на красны свет светофора, вот тебе и на...

Zanoza
Re: Костанайские полицейские распространили ориентировку на...




Отправлено: 19.02.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес..

Вы тут на форуме уже лет на 15 для себя понаписали))) Не страшно?? :-x

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