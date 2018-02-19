"Казпочта" объяснила изменение цен на услуги

"Казпочта" объяснила изменение тарифов на некоторые услуги почтовой связи с 1 февраля 2018 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

"Казпочта", являясь социально-ответственной компанией, и оказывая общедоступные услуги на всей территории Казахстана, с 2014 года не повышала тарифы на целый ряд оказываемых услуг. При этом ежегодная инфляция в стране составила в 2014 году - 7,4 процента, в 2015 году – 13,6 процента, в 2016 году - 8,5 процента, в 2017 год - 7,1 процента", - говорится в ответе компании на запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что в августе 2015 года произошла девальвация национальной валюты, что привело к увеличению курса доллара и евро по отношению к тенге почти в 2 раза. По данным компании, если в 2014 году при расчете стоимости пересылки международных почтовых отправлений применялся курс 1 СПЗ[1] = 284 тенге, то на 5 февраля 2018 года курс 1 СПЗ составил уже 468 тенге.

СЗП (Специальное право заимствования) - это денежная единица, установленная Всемирным почтовым союзом и применяемая при расчетах тарифов на пересылку международных отправлений. В ответе компании говорится, что на повышение тарифов также повлияли цены на топливо.

"За период с 2014 по 2018 годы в стране повышались цены на ГСМ. Стоимость бензина в декабре 2017 году выросла на 25,8 процента в сравнении с декабрем 2015 годом, стоимость дизтоплива выросла в декабре 2017 года на 82,1 процент в сравнении с декабрем 2015 года, что также привело к росту затрат на перевозку почты автомобильным транспортом", - отметили в компании.

Кроме того, 1 января 2018 году были внесены изменения в Налоговый кодекс Казахстана в части обложения государственных знаков оплаты (марки) и услуг по пересылке почтовых отправлений за пределы страны налогом на добавленную стоимость (НДС 12 процентов).

"Учитывая все эти обстоятельства, с 1 февраля 2018 года Обществом принято решение об изменении тарифов на отдельные виды услуг почтовой связи, в частности, на пересылку почтовых отправлений внутри Казахстана авиатранспортом в зависимости весовой градации, на пересылку почтовых отправлений в страны ближнего и дальнего зарубежья в зависимости от весовой градации и тарифной зоны," - объяснили в компании. В "Казпочте" не уточнили, насколько изменились тарифы.

Новые тарифы "Казпочты" можно посмотреть здесь.