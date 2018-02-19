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"Казпочта" объяснила изменение цен на услуги

19 февраля 2018, 15:02 |  Государство

"Казпочта" объяснила изменение тарифов на некоторые услуги почтовой связи с 1 февраля 2018 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Канзагапова

"Казпочта", являясь социально-ответственной компанией, и оказывая общедоступные услуги на всей территории Казахстана, с 2014 года не повышала тарифы на целый ряд оказываемых услуг. При этом ежегодная инфляция в стране составила в 2014 году - 7,4 процента, в 2015 году – 13,6 процента, в 2016 году - 8,5 процента, в 2017 год - 7,1 процента", - говорится в ответе компании на запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что в августе 2015 года произошла девальвация национальной валюты, что привело к увеличению курса доллара и евро по отношению к тенге почти в 2 раза. По данным компании, если в 2014 году при расчете стоимости пересылки международных почтовых отправлений применялся курс 1 СПЗ[1] = 284 тенге, то на 5 февраля 2018 года курс 1 СПЗ составил уже 468 тенге.

СЗП (Специальное право заимствования) - это денежная единица, установленная Всемирным почтовым союзом и применяемая при расчетах тарифов на пересылку международных отправлений. В ответе компании говорится, что на повышение тарифов также повлияли цены на топливо.

"За период с 2014 по 2018 годы в стране повышались цены на ГСМ. Стоимость бензина в декабре 2017 году выросла на 25,8 процента в сравнении с декабрем 2015 годом, стоимость дизтоплива выросла в декабре 2017 года на 82,1 процент в сравнении с декабрем 2015 года, что также привело к росту затрат на перевозку почты автомобильным транспортом", - отметили в компании.

Кроме того, 1 января 2018 году были внесены изменения в Налоговый кодекс Казахстана в части обложения государственных знаков оплаты (марки) и услуг по пересылке почтовых отправлений за пределы страны налогом на добавленную стоимость (НДС 12 процентов).

"Учитывая все эти обстоятельства, с 1 февраля 2018 года Обществом принято решение об изменении тарифов на отдельные виды услуг почтовой связи, в частности, на пересылку почтовых отправлений внутри Казахстана авиатранспортом в зависимости весовой градации, на пересылку почтовых отправлений в страны ближнего и дальнего зарубежья в зависимости от весовой градации и тарифной зоны," - объяснили в компании. В "Казпочте" не уточнили, насколько изменились тарифы.

Новые тарифы "Казпочты" можно посмотреть здесь.
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Комментарии к новости

§ dvb
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 19.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц назад отправил из Москвы в Кустанай письмо, заплатил как за авиа. Шло ровно три недели.
На сайте почты России смотрел по трекеру - на 6 день после отправки пришло в Кз, дальше видно на лошадях везли))
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707
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказное письмо в Россию 1700 тенге. Скоро откроется новый бизнес, будут письма в Челябинск возить на своей машине. А из Челябинска рассылать в другие города почтой России.

Олежка
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Учитывая все эти обстоятельства, с 1 февраля 2018 года Обществом принято решение об изменении тарифов на отдельные виды услуг почтовой связи, в частности, на пересылку почтовых отправлений внутри Казахстана авиатранспортом в зависимости весовой градации

Мутная какая-то ваша Почта. В цитате выше указано тарифы изменены только для "авиатранспорта", а если открыть тарифы по ссылке, то там еще и изменения для тарифа "наземный транспорт". А вообще кто не в курсе - отправка физ. лицом 50 гр. письма стоила 80 тенге, сейчас по новым тарифам 250 тенге за те же 50 гр. Получается повышение на 200 % . Вообще в шоке я !

§ сайлау курманов
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.02.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня налоги платил , совсем дешево взяли по 120 тг , в прошлый год по 200 была комиссия
Профайл Посетить вебсайт

шолом вам
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отмечается, что в августе 2015 года произошла девальвация национальной валюты, что привело к увеличению курса доллара и евро по отношению к тенге почти в 2 раза.

а при чем тут это?
народ живет,не парится,тем более это наш компания, на кока кола.
Пусть тоже дедоларизуется.

77
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде тенге не зависит от доллара, евро и рубля. При чем тут девальвация интересно?

§ Добринцофф
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5820
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сегодня налоги платил , совсем дешево взяли по 120 тг , в прошлый год по 200 была комиссия

Мог бы из дома заплатить ,вообще бесплатно.
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Аноним
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Пусть тоже дедоларизуется.

Цитата:
77:
Вроде тенге не зависит от доллара, евро и рубля. При чем тут девальвация интересно?

Про СПЗ ещё раз прочтите. Как за международную пересылку почтовикам разных стран между собой рассчитываться??? В тенге??? Другие страны уже давно детенгезацию у себя провели 8-)

Казпочта
Re: "Казпочта" объяснила изменение цен на услуги




Отправлено: 19.02.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:

Да, в тенге нужно оплачивать межнародные посылки.
Мы в 30 -и лучших стран в мире. Экспо,лимпиады, миротворческие всякие миссии. Тенге всегда стабильно "рост" показывает, независимо растет нефть или падает.

§ LaQosta
"Казпочта" объяснила изменение цен на услуги
LaQosta


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 19.02.18 - 22:06
Комментарий проходит проверку.
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