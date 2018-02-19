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Победителем первенства области по волейболу среди девушек 2004-2005 г. р. стала команда «Костанай-1»

Татьяна НАЗАРУК

19 февраля 2018, 11:32 |  Спорт

Турнир прошел 16-18 февраля в спортивном зале ДК «Мирас». В нем приняли участие 11 команд: из Денисовского, Аулиекольского, Тарановского, Федоровского, Жангельдинского районов, Рудного, Лисаковска, сборная Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ) и три состава костанайских волейболисток.

Команда «Костанай-1» в первом мачте обыграла команду НИШ

Команда НИШ этого возраста приняла участие в областных соревнованиях впервые.

- НИШ уже выставляли команды возрастом постарше, - сообщил «НГ» главный судья первенства Сергей ГЕЛИСХАНОВ. - По итогам первого дня в лидерах держатся команды Рудного, Денисовского района и «Костанай-1». Девушки этого возраста участвуют в соревнованиях второй год подряд, но основная масса игроков волейболом занимается давно.

В первый день команда «Костанай-1» обыграла соперниц из НИШ, подтвердив репутацию лидера.

- Поскольку игра была первой, мы особо напрягались, - рассказала капитан команды «Костанай-1» Екатерина ЯРЫГИНА. - В итоге выиграли с большим отрывом. Но соперники разные, чаще всего мы играем с равными шансами на успех. Всегда боремся с командами Костаная, Рудного и Тарановского района. Нас часто ставят играть со старшими соперницами, чтобы мы поднимали свой уровень. Бывает, даже их мы выигрываем.

Команда «Костанай-2» в первый день уступила команде Рудного.

- Нам все равно понравилось, как мы сыграли, - отметила после первого матча игрок команды «Костанай-2» Амина АМАНБАЕВА. - В некоторых командах есть девочки и постарше нас, поэтому мы знали, что не выиграем. Но это не повод не стараться и не выложиться по полной. Сейчас предстоит игра с командой Тарановского района. Думаю, у нас есть все возможности выиграть.

За игрой пришли понаблюдать болельщики, хоть и немногочисленные. За команду «Костанай-1» болела бабушка одной из волейболисток Лидия КОНДРАТЬЕВА. На турниры она ходит вместе с маленьким внуком.

- Рудничанки и волейболистки из Тарановского района хорошо сыграли сейчас, - отметила Лидия Александровна. - Я часто прихожу посмотреть, как играют. В последний раз, правда, в декабре была. У меня внучка, Лера Карачулина, уже года три волейболом занимается. За это время их команда заработала три золотые медали.

Эти соревнования выявят игроков, из которых будет сформирована сборная области. 22 февраля она отправится в Екатеринбург - на международный турнир по волейболу.

- Нас туда пригласили, - отметил Сергей Гелисханов. - Будем играть с волейболистками из Беларуси, Швейцарии, России.

А в марте в Уральске пройдет чемпионат Казахстана в этой возрастной группе. Сборная Костанайской области выигрывала его дважды и один раз становилась серебряным призером.

По результатам первенства первые три места заняли команды «Костанай-1», Рудного, Денисовского района соответственно. Дальше расположились команды Тарановского района, Лисаковска, Аулиекольского, Федоровского, Жангельдинского районов, «Костанай-2» и Костанай-3». Последнее место заняли новички - команда НИШ.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

1952/Доктор СИЗО
Re: Победителем первенства области по волейболу среди девушек...




Отправлено: 19.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый день происходят концерты, гуляния, турниры, первенства, соревнования. А говорят на спорт и кульмассовую работу мало денег выделяют. Кто всем этим командует, и деньги выделяет не мерянные? Что бы показать людям. Ах как хорошо мы живем!!! Но это же сплошная акиматовская показуха. Меня интересует одно. А когда мы начнем просто работать? Cто лет не читал репортажей про работу Большевички, обувной фабрики, сапоговаляльного комбината, строек. И других производств. Статью на производственные написать тяжело. Но надо!! Только старые корреспонденты, как Моторико, Катков, Ермолович, Гений с этим справлялись. А про гулянки и спорт написать легко. Послал фотокора, кадров нащелкал, у судей копию протокола соревнований попросил. Через полчаса готова статейка. Только непонятно, кого интересуют результаты провинциальных спортсменов.

1952/Доктор СИЗО
Re: Победителем первенства области по волейболу среди девушек...




Отправлено: 19.02.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается производства образовалась не хорошая тенденция. Строится новая промзона, с новыми производствами и очень неясными бизнес-проектами. Будут вливаться сотни миллионов теньге бюджетных денег, что построить несколько тысяч квадратных метров в новые цеха. А раннее построенные производства общей площадью сотни тысяч квадратных метров, на улицах Узксоколейная, Карбышева, Авиационная влачат жалкое существование. Только мыши бегают по этим цехам. И заборы украшены объявлениями. Продам. Сдам в аренду. Кто нибудь в акимате ведет учет и контроль над работой этих горемык? Может оперативный штаб создать? Кредитами и перспективными бизнес-проектами обеспечить хозяевов? 8-) :-o :oops: :-x

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