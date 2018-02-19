В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога онкодиспансера
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
Последний раз 36-летнего Ербола Какимова видели 15 февраля утром в районе школы № 4 Костаная. Врач-реаниматолог областного онкодиспансера отвел ребенка на занятия, но на работе так и не появился.
- Телефон у него отключен, - сообщила «НГ» коллега и друг семьи пропавшего врача, заведующая паллиативным отделением окнодиспансера Галия ТУЛУБАЕВА. - Странность в том, что в соцсети ВКонтакте он в последний раз был 15 февраля в 15:10, заходил с компьютера. Раньше он никогда не пропадал. Жена Ербола Татьяна отнесла заявление в полицию, также в поисках помогают волонтеры.
По словам родственников, Ербол Какимов был одет в удлиненную куртку темно-синего цвета, светло-синюю вязаную шапку, темно-синие джинсы, черные спортивные ботинки. На плече - черная сумка.
Если вам что-то известно о местонахождении Ербола Какимова, просьба позвонить по тел: 8-777-973-19-40, 8-701-441-53-24 или 102.
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