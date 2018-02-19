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yudjin
Гуляем Масленицу всем двором! Фоторепортаж
1952/Доктор СИЗО: начит не успел на общегородской праздник. Не вышло себе компромата нащелкать. а я туда уже 3 года не хожу - делаю праздник своими руками... а халящиков и без меня снимут. ...
19.02.18 22:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Сейчас - прошёл по своему земельному участку,подснежники - нашёл. b.radikal.ru Наверное они попали к нам на участок, когда осенью Барбара, в лесу брала- мох,чтобы на зиму укрывать цветы... :lol:...
19.02.18 22:05
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
Все украли! Весь Март вынесла. А еще куртка кожанная. Пять. Нет - десять. Спишут на бедную воришку всю недостачу на пару лет
19.02.18 21:46
Товарищ Ын
Костанайские полицейские распространили ориентировку на подозреваемую в краже кофты
112: Сколько я таких кофт курток и особенно брюк унес.. Вот кто СССР разворовывал 8-)
19.02.18 21:44
рудничанин
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19.02.18 21:18
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В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога онкодиспансера

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

19 февраля 2018, 11:02 |  Происшествия

Последний раз 36-летнего Ербола Какимова видели 15 февраля утром в районе школы № 4 Костаная. Врач-реаниматолог областного онкодиспансера отвел ребенка на занятия, но на работе так и не появился.

- Телефон у него отключен, - сообщила «НГ» коллега и друг семьи пропавшего врача, заведующая паллиативным отделением окнодиспансера Галия ТУЛУБАЕВА. - Странность в том, что в соцсети ВКонтакте он в последний раз был 15 февраля в 15:10, заходил с компьютера. Раньше он никогда не пропадал. Жена Ербола Татьяна отнесла заявление в полицию, также в поисках помогают волонтеры.

По словам родственников, Ербол Какимов был одет в удлиненную куртку темно-синего цвета, светло-синюю вязаную шапку, темно-синие джинсы, черные спортивные ботинки. На плече - черная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении Ербола Какимова, просьба позвонить по тел: 8-777-973-19-40, 8-701-441-53-24 или 102.
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Комментарии к новости

Prosto
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 19.02.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молю и верю, что все хорошо!!!! Дай Бог , чтобы нашёлся живым и невредимым!

§ Серый волк
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9415
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.02.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лампасоносного генерала нужно за ноги потрясти, глядишь и у его мафии наркоторгового картеля что-то звякнет.
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guest
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 19.02.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
окнодиспансера ???

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