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ХК "Горняк" дважды обыграл на выезде "Алматы"

19 февраля 2018, 10:11 |  Спорт

В первом матче «черно-белые» одержали победу над «горожанами» со счетом 3:5 (3:2, 0:3, 0:0). Дублем в составе рудничан отметился Никита Титов., по шайбе забили записали Андрей Волгин, Владимир Боровков и Юлиан Попович.

1:0- Назаров (Борисенков) - 00:22
1:1 - Волгин (Каравдин, Жилин) - 04:55 ГБ
1:2 - Титов (Иванов) - 07:46
2:2 - Огородников (Билалов) - 17:50
3:2 - Самойлов (Ядрышников, Огородников) - 18:58
3:3 - Титов(Филонов) - 31:10 ГБ
3:4 - Боровков(Филонов) - 35:01
3:5 - Попович (Волгин) - 39:57

Вратари: Тамачаков(Кутько 40:00-60:00) - Грязнов
Броски: 38-18 (11-8, 14-8, 13-2)
Штраф: 8-10



Во втором матче "Горняк" вновь обыграл хоккеистов из Алматы - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2).

0:1 - Репкин (Попович Волгин) - 05:10
0:2 - Титов (Филонов, Иванов) - 17:57
0:3 - Демьянов (Тихонов, Цыбров) - 37:38
1:3 - Мазунин (Цирулёв) - 39:14 ГБ
2:3 - Рыбалко (Нурек, Спиридонов) - 47:28 ГБ
2:4 - Иванов (Волгин, Филонов) - 51:11
2:5 - Боровков (Титов) - 59:36 ПВ

Вратари: Смольников - Грязнов
Броски: 32-15 (9-5, 10-6, 13-4)
Штраф: 6-12

Следующие матчи "Горняк" сыграет в Рудном 22-23 февраля. Соперником станет «Темиртау». Это будут заключительные матчи регулярного этапа чемпионата РК. Ждем тебя наш 6 полевой! Нам нужна твоя поддержка!

На пресс-конференции от ХК "Горняк" комментарии давал администратор команды Виктор УСАНИН.

- Перед этими играми мною была поставлена задача перед ребятами – набрать максимальное количество очков, - отметил он. - Готовились к этим играм уже в дороге, глядя на последние матчи алматинцев. И команда выполнила полностью ту установку, которая была дана. Перед этими матчами нам в Павлодаре не было дано реализовать свои голы, но тут ребятам удалось забросить десять шайб.
Наш весь тренерский состав поработал плодотворно, обладая необходимой информацией касательно вратарской проблемы хозяев. Угадали с нашим вратарём и Максиму Грязнову большое спасибо за его игру! И, конечно, во многих моментах нам сопутствовала удача!

- В этих двух матчах я не увидел целостности и коллектива, где-то наблюдалась расхлябанность и вальяжность многих игроков, - сказал главный тренер ХК "Алматы" Сергей НЕВСТРУЕВ. - Также многие оказались не готовы к этим матчам, хотя предупреждали о том, что "Горняк" - это команда со своей изюминкой. Очень много равнодушных игроков оказалось на площадке в этих матчах. Некоторые просто отбывали номер. Самое главное - это то, что не была выполнена установка на эти матчи, поэтому и такой печальный результат!

С другой стороны команда соперника показала нам наши недостатки, над которыми будем работать. У нас еще есть заключительные игры перед этапом плей-офф в Павлодаре, будем разбирать моменты и готовиться. Команду соперника поздравляю с победами!

Фото Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО из паблика ХК "Горняк" ВКонтакте
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