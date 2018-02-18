"Чтоб Масленица почаще была!" - как в Костанае прошли народные гуляния

Сегодня, 18 февраля, в Сити-центре Костаная было шумно, громко и, главное, вкусно! Большим концертом, веселыми конкурсами, искренними поздравлениями и, конечно,блинами костанайцы отметили праздник приходящей Весны - Масленицу.

По традиции недалеко от сцены установили чучело. В этом году его сделал художник-постановщик Русского драмтеатра Курмангазы Каржанов. Чучело Масленицы нарядили в красный платок и сшитую из разноцветных лоскутков юбку, которую украсили длинными яркими лентами.

- Высотой она метра 4 примерно, - рассказала "НГ" организатор гуляний, директор ДК "Мирас" Светлана ПЕТРОВА. - Мы любя ее делали. К нам сегодня уже подходили люди и спрашивали: "А почему вы лицо не нарисовали?" Так это ведь это согласно русской традиции. Поверье было, что душа сожженного чучела может в кого-нибудь из присутствующих переселиться. Поэтому чучело принято делать без лица.

Организаторы написали сценарий Масленицы с особым, казахстанским уклоном. Здесь было место и восхвалениям блинов, и песням про бешпармак. На ярмарке, кстати, тоже можно было найти разные вкусности: помимо блинов, продавали и жарили шашлык, баурсаки, пирожные и булочки.

Уже к началу Масленицы людей собралось много, хотя до кульминации праздника - сожжения чучела - оставалось добрых два часа на морозе. Погода выдалась не самая весенняя, но костанайцев это не остановило.

- Хочу отметить, что все присутствующие здесь зрители пришли сами, - сказала Светлана Петрова. - Не было никакой разнарядки, как это обычно у нас делают. Каждый год на Масленицу костанайцы любят посмотреть. Это очень народный праздник.

Горожан развлекали артисты ДК "Мирас" и актеры Русского драматического театра. Последние и ведущими праздника выступили, и конкурсы проводили, и победителей награждали.

Для участия в конкурсах приглашали в основном детей. Под веселые комментарии актеров Олега БАБАНОВА и Руслана БУШИНСКОГО ребята ходили на ходулях, выталкивали по-петушиному (на одной ноге и с руками за спиной) друг друга из круга и тянули канат.

За это получали блины, шоколадки и небольшие подарки.

- А ну-ка, дети, расступитесь, теперь нам нужны два взрослых мальчика! - объявил следующий этап конкурса Олег Бабанов и пригласил из толпы двух мужчин. - Это, значит, у нас мальчик Иван и мальчик Александр!

Мальчикам Ивану и Александру от ведущих достались чупа-чупсы.

- Да у нас тут жарко - прям как на Олимпиаде! - глядя на то, как дети стараются обуздать ходули, кричали ведущие.

Поскольку желающих выйти на сцену было очень много, ведущие предложили самым маленьким произнести в микрофон пожелание и угоститься за это блинами.

Пока мальчики и девочки старались придумать хорошее пожелание, зрители у сцены танцевали, пытаясь согреться, смеялись и умилялись детской непосредственности и искренности.

- Чтоб Масленица была почаще! - радостно воскликнул победивший в конкурсе школьник Никита.

- Побольше счастья и блинов! Желаю всем казахстанцам хорошо учиться и никогда не болеть! Не пропускайте школу и слушайтесь родителей! - примерно такого рода звучали поздравления, от которых взрослые вовсю смеялись.

8-летняя Дарина АБИЛОВА выйшла на сцену с накинутым на плечи русским народным платком и связкой из сушек и прочитала частушки про Масленицу, чем удивила и развесила толпу еще больше.

- От блинов меня с подружкой не оттащишь и за ушки, мы не любим кашки-манки, мы с подружкою гурманки! Иииих! - с визгом рассказывала девочка. - Прилетели марсиане, стали все довольные, две тарелки не пустые, а блинами полные! Пятый блин я слопала, на мне юбка лопнула, пойду юбку зашивать, чтобы есть блины опять!

- Так у меня жена - русская, мы Масленицу каждый год и с размахом отмечаем, - рассказал "НГ" папа Дарины Галым АБИЛОВ. - Это она в школе частушки рассказывала - мама ей нашла, Дарина выучила. Сейчас вот тоже дочка захотела частушки рассказать. Пробрались через полицию на сцену и снова выступили.

Провели и традиционный конкурс блинов. Свою продукцию участники продавали вместе с шашлыком и сластями. Пятый год подряд не оставляют комиссию равнодушной блинчики от кафе "Адель". Его руководитель Сауле ЕСИРГЕПОВА к делу подходит со всей ответственностью и, как она говорит, любовью.

На праздничную торговлю Сауле приходит в русском традиционном наряде, с кокошником на голове. Стол украшает фигурками из блинов, самоваром и сушками.

- Мы с 2004 года участвуем в конкурсе блинов, а первое место 5 лет подряд занимаем, - рассказала она "НГ". - У нас блины тонкие, вкусные и сделаны с любовью. Приготовили 10 кг. С грибами, медом, сгущенкой, шоколадом, творогом, икрой, яблоками, изюмом… У нас их хорошо разбирают.

Своими рецептами блинов с "НГ" поделились и гости праздника.

- Когда зять приглашает тещу на блины, он разводит молоко, яйца, муку, - рассказала Надежда КАЛАШНИКОВА.- Потом натирает в тесто вареную свеклу, печет блины. Намазывает их творогом, сворачивает рулетиком и подает к столу. Очень вкусно!

Под песни артистов народ водил хороводы, хватаясь за цветные ленточки, участвовал в игре-забаве "Карусель".

В конце праздника сожгли чучело Масленицы под песню "Гори, гори ясно, чтобы не погасло".

Фото Николая СОЛОВЬЕВА