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18.02.18 21:15
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Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам
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Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам

informburo.kz

18 февраля 2018, 15:24 |  Спорт

Евгений Величко, Виталий Пухкало и Денис Волотка не удержали Казахстан на первом месте, которое добыл для нас Алексей Полторанин, сообщает informburo.kz.

Алексей Полторанин в этой гонке выполнил свою работу на жирную пятёрку/ Фото Reuters

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам заняла восьмое место на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (9-25 февраля, Южная Корея). Произошло это в эстафете 4x10 км (1:36:36.3), где золотую медаль выиграла Норвегия (1:33:04.9), второй финишировала Россия (1:33:14.3), а третьей – Франция (1:33:41.8).

Йоханнес Клебо принёс Норвегии победу в эстафете / Фото Reuters

При этом стоит отметить тот факт, что после первого этапа Казахстан уверенно шёл на первом месте в эстафете. В тот момент страну представлял лидер нашей команды Алексей Полторанин (ВКО), после которого на трассу вышли Евгений Величко, Денис Волотка (оба – Акмолинская область) и Виталий Пухкало (Костанай). Им не удалось удержать Казахстан в тройке сильнейших.

Всего в эстафете приняли участие 14 стран.

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам на ОИ в эстафете:

  • 1994 год, 9-е место.
  • 1998 год, 16-е место.
  • 2002 год, 14-е место.
  • 2006 год, 13-е место.
  • 2010 год, 11-е место.
  • 2014 год, 13-е место.

Первой гонкой для Алексея Полторанина на ОИ-2018 стал классический спринт, где седьмой лыжник планеты не смог выйти в полуфинал.

24 февраля 11-кратный победитель этапов Кубка мира выступит в масс-старте 50 км классическим стилем. Там его специалисты и болельщики считают одним из главных фаворитов.

Лидеры Олимпиады:

1. Норвегия – 25 медалей (золото – 9, серебро – 9, бронза – 7).

2. Германия – 17 медалей (золото – 9, серебро – 4, бронза – 4).

3. Голландия – 13 медалей (золото – 6, серебро – 5, бронза – 2).

4. Канада – 16 медалей (золото – 5, серебро – 5, бронза – 6).

5. США – 10 медалей (золото – 5, серебро – 3, бронза – 2).

6. Швеция – 7 медалей (золото – 4, серебро – 3).

7. Австрия – 10 медалей (золото – 4, серебро – 2, бронза – 4).

8. Франция – 9 медалей (золото – 3, серебро – 2, бронза – 4).

9. Южная Корея – 5 медалей (золото – 3, бронза – 2).

10. Швейцария – 7 медалей (золото – 2, серебро – 4, бронза – 1).

11. Италия – 6 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 3).

12. Япония – 9 медалей (золото – 1, серебро – 5, бронза – 3).

13. Чехия – 5 медалей (золото – 1, серебро – 2, бронза – 2).

14. Словакия – 3 медали (золото – 1, серебро – 2).

15. Беларусь – 2 медали (золото – 1, серебро – 1).

16. Великобритания – 4 медали (золото – 1, бронза – 3).

17. Польша – 1 медаль (золото – 1).

18. Китай – 5 медалей (серебро – 4, бронза – 1).

19. Россия – 10 медалей (серебро – 3, бронза – 7).

20. Австралия – 3 медали (серебро – 2, бронза – 1).

21. Словения – 1 медаль (серебро – 1).

22. Финляндия – 3 медали (бронза – 3).

23. Испания – 2 медали (бронза – 2).

24. Казахстан, Лихтенштейн – по 1 медали (бронза – 1).

Медальная копилка Казахстана в Пхёнчхане:

Бронза: Юлия Галышева (фристайл, могул).

Премиальные для казахстанских спортсменов:

Первое место – 250 000 долларов.

Второе место – 150 000 долларов.

Третье место – 75 000 долларов.

Аналогичное вознаграждение получат личные тренеры героев ОИ-2018.

Также стало известно о том, что из всех участников Олимпиады у Казахстана самые высокие премиальные.

Изначально перед Казахстаном была поставлена задача выступить на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не хуже, чем в Сочи четыре года назад, то есть завоевать одну медаль любого достоинства.

Спортивный обозреватель Informburo.kz считает, что Казахстан в Пхёнчхане выиграет две медали различного достоинства.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 16:03
Комментарий удален модератором.

ордынец
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок шикарный ))
Но Полторанин все же молодца.
Ждем его на 50 -ке.

FOMA
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам

Странно! Наверно они лидировали параллельно олимпийской лыжне, за бортиком.

§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Заголовок если в футболе то прозвучит так - Я был лидером и бил по пустым воротам, но мяч сам не попал..
Кто это придумывает?
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§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще кто так комментирует и пишет, как будто он оправдывается перед Елбасы зараннее?
Раз продули, значит продули..
Какая там к чьерту уверенность и лидируещее некоторое время первое место?
Попросту тактический маневр противников, дать на время первое место, чтобы потом отобрать его с лихвой.
И промашка наших тренеров.
В эстафете это обычная практика, кого на первый этап, кого на последний выпустят..
На последнем например может ехать Бьерн Дален, так он бы все первые места у всех позабирал..
Думать нужно головой, чтобы не создавать такие заголовки и тем более писать про это в таком ракурсе, умалчивая про блестящую тактику соперников..
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§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По шахматному, мы уверенно пошли сразу Канем Же-Аш3, вроде уверенные и на первом месте и первым ходом..
И все равно проиграли..
А ведь все шло с первого хода к выигрышу..
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362
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни че мы держимся на 24 месте, молодцы! Советская школа! так держать!

§ 112
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

ордынец
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:

Цитата:
112:

два ... это сила!да!

362
Re: Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали...




Отправлено: 18.02.18 - 21:42
Комментарий удален модератором.

§ 112
Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 21:51
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам




Отправлено: 18.02.18 - 22:05
Комментарий проходит проверку.

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