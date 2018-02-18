Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам

Евгений Величко, Виталий Пухкало и Денис Волотка не удержали Казахстан на первом месте, которое добыл для нас Алексей Полторанин, сообщает informburo.kz.

Алексей Полторанин в этой гонке выполнил свою работу на жирную пятёрку/ Фото Reuters

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам заняла восьмое место на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (9-25 февраля, Южная Корея). Произошло это в эстафете 4x10 км (1:36:36.3), где золотую медаль выиграла Норвегия (1:33:04.9), второй финишировала Россия (1:33:14.3), а третьей – Франция (1:33:41.8).

Йоханнес Клебо принёс Норвегии победу в эстафете / Фото Reuters

При этом стоит отметить тот факт, что после первого этапа Казахстан уверенно шёл на первом месте в эстафете. В тот момент страну представлял лидер нашей команды Алексей Полторанин (ВКО), после которого на трассу вышли Евгений Величко, Денис Волотка (оба – Акмолинская область) и Виталий Пухкало (Костанай). Им не удалось удержать Казахстан в тройке сильнейших.

Всего в эстафете приняли участие 14 стран.

Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам на ОИ в эстафете:

1994 год, 9-е место.

1998 год, 16-е место.

2002 год, 14-е место.

2006 год, 13-е место.

2010 год, 11-е место.

2014 год, 13-е место.

Первой гонкой для Алексея Полторанина на ОИ-2018 стал классический спринт, где седьмой лыжник планеты не смог выйти в полуфинал.

24 февраля 11-кратный победитель этапов Кубка мира выступит в масс-старте 50 км классическим стилем. Там его специалисты и болельщики считают одним из главных фаворитов.

Лидеры Олимпиады:

1. Норвегия – 25 медалей (золото – 9, серебро – 9, бронза – 7).

2. Германия – 17 медалей (золото – 9, серебро – 4, бронза – 4).

3. Голландия – 13 медалей (золото – 6, серебро – 5, бронза – 2).

4. Канада – 16 медалей (золото – 5, серебро – 5, бронза – 6).

5. США – 10 медалей (золото – 5, серебро – 3, бронза – 2).

6. Швеция – 7 медалей (золото – 4, серебро – 3).

7. Австрия – 10 медалей (золото – 4, серебро – 2, бронза – 4).

8. Франция – 9 медалей (золото – 3, серебро – 2, бронза – 4).

9. Южная Корея – 5 медалей (золото – 3, бронза – 2).

10. Швейцария – 7 медалей (золото – 2, серебро – 4, бронза – 1).

11. Италия – 6 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 3).

12. Япония – 9 медалей (золото – 1, серебро – 5, бронза – 3).

13. Чехия – 5 медалей (золото – 1, серебро – 2, бронза – 2).

14. Словакия – 3 медали (золото – 1, серебро – 2).

15. Беларусь – 2 медали (золото – 1, серебро – 1).

16. Великобритания – 4 медали (золото – 1, бронза – 3).

17. Польша – 1 медаль (золото – 1).

18. Китай – 5 медалей (серебро – 4, бронза – 1).

19. Россия – 10 медалей (серебро – 3, бронза – 7).

20. Австралия – 3 медали (серебро – 2, бронза – 1).

21. Словения – 1 медаль (серебро – 1).

22. Финляндия – 3 медали (бронза – 3).

23. Испания – 2 медали (бронза – 2).

24. Казахстан, Лихтенштейн – по 1 медали (бронза – 1).

Медальная копилка Казахстана в Пхёнчхане:

Бронза: Юлия Галышева (фристайл, могул).

Премиальные для казахстанских спортсменов:

Первое место – 250 000 долларов.

Второе место – 150 000 долларов.

Третье место – 75 000 долларов.

Аналогичное вознаграждение получат личные тренеры героев ОИ-2018.

Также стало известно о том, что из всех участников Олимпиады у Казахстана самые высокие премиальные.

Изначально перед Казахстаном была поставлена задача выступить на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не хуже, чем в Сочи четыре года назад, то есть завоевать одну медаль любого достоинства.

Спортивный обозреватель Informburo.kz считает, что Казахстан в Пхёнчхане выиграет две медали различного достоинства.