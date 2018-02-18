Казахстанские лыжники лидировали в эстафете, но медали Олимпиады достались другим странам
informburo.kz
Евгений Величко, Виталий Пухкало и Денис Волотка не удержали Казахстан на первом месте, которое добыл для нас Алексей Полторанин, сообщает informburo.kz.
Алексей Полторанин в этой гонке выполнил свою работу на жирную пятёрку/ Фото Reuters
Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам заняла восьмое место на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (9-25 февраля, Южная Корея). Произошло это в эстафете 4x10 км (1:36:36.3), где золотую медаль выиграла Норвегия (1:33:04.9), второй финишировала Россия (1:33:14.3), а третьей – Франция (1:33:41.8).
Йоханнес Клебо принёс Норвегии победу в эстафете / Фото Reuters
При этом стоит отметить тот факт, что после первого этапа Казахстан уверенно шёл на первом месте в эстафете. В тот момент страну представлял лидер нашей команды Алексей Полторанин (ВКО), после которого на трассу вышли Евгений Величко, Денис Волотка (оба – Акмолинская область) и Виталий Пухкало (Костанай). Им не удалось удержать Казахстан в тройке сильнейших.
Всего в эстафете приняли участие 14 стран.
Мужская сборная Казахстана по лыжным гонкам на ОИ в эстафете:
- 1994 год, 9-е место.
- 1998 год, 16-е место.
- 2002 год, 14-е место.
- 2006 год, 13-е место.
- 2010 год, 11-е место.
- 2014 год, 13-е место.
Первой гонкой для Алексея Полторанина на ОИ-2018 стал классический спринт, где седьмой лыжник планеты не смог выйти в полуфинал.
24 февраля 11-кратный победитель этапов Кубка мира выступит в масс-старте 50 км классическим стилем. Там его специалисты и болельщики считают одним из главных фаворитов.
Лидеры Олимпиады:
1. Норвегия – 25 медалей (золото – 9, серебро – 9, бронза – 7).
2. Германия – 17 медалей (золото – 9, серебро – 4, бронза – 4).
3. Голландия – 13 медалей (золото – 6, серебро – 5, бронза – 2).
4. Канада – 16 медалей (золото – 5, серебро – 5, бронза – 6).
5. США – 10 медалей (золото – 5, серебро – 3, бронза – 2).
6. Швеция – 7 медалей (золото – 4, серебро – 3).
7. Австрия – 10 медалей (золото – 4, серебро – 2, бронза – 4).
8. Франция – 9 медалей (золото – 3, серебро – 2, бронза – 4).
9. Южная Корея – 5 медалей (золото – 3, бронза – 2).
10. Швейцария – 7 медалей (золото – 2, серебро – 4, бронза – 1).
11. Италия – 6 медалей (золото – 2, серебро – 1, бронза – 3).
12. Япония – 9 медалей (золото – 1, серебро – 5, бронза – 3).
13. Чехия – 5 медалей (золото – 1, серебро – 2, бронза – 2).
14. Словакия – 3 медали (золото – 1, серебро – 2).
15. Беларусь – 2 медали (золото – 1, серебро – 1).
16. Великобритания – 4 медали (золото – 1, бронза – 3).
17. Польша – 1 медаль (золото – 1).
18. Китай – 5 медалей (серебро – 4, бронза – 1).
19. Россия – 10 медалей (серебро – 3, бронза – 7).
20. Австралия – 3 медали (серебро – 2, бронза – 1).
21. Словения – 1 медаль (серебро – 1).
22. Финляндия – 3 медали (бронза – 3).
23. Испания – 2 медали (бронза – 2).
24. Казахстан, Лихтенштейн – по 1 медали (бронза – 1).
Медальная копилка Казахстана в Пхёнчхане:
Бронза: Юлия Галышева (фристайл, могул).
Премиальные для казахстанских спортсменов:
Первое место – 250 000 долларов.
Второе место – 150 000 долларов.
Третье место – 75 000 долларов.
Аналогичное вознаграждение получат личные тренеры героев ОИ-2018.
Также стало известно о том, что из всех участников Олимпиады у Казахстана самые высокие премиальные.
Изначально перед Казахстаном была поставлена задача выступить на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не хуже, чем в Сочи четыре года назад, то есть завоевать одну медаль любого достоинства.
Спортивный обозреватель Informburo.kz считает, что Казахстан в Пхёнчхане выиграет две медали различного достоинства.
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