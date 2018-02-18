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Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого канала

Tengrinews.kz

18 февраля 2018, 11:12 |  Культура

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высказал резкую критику в адрес программы "Звезды под гипнозом", которая недавно появилась в сетке вещания Первого канала. Об этом он написал пост в своем Instagram.

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля /Фото ТНТ

"Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах, да и на ТНТ тоже. В силу разных соображений. Много коллег, знакомых и друзей делают контент. К разным передачам можно относится по разному. Есть откровенно удачные и откровенно не удачные, проходные и культовые. Передачи однодневки и многолетние чемпионы. На днях я увидел то, что не вписывается не в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто охренел. Да, что там. Я ж не в эфире. И не под гипнозом. Я просто о...л от увиденного. Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел 5 человек включая Глызина в глубочайший гипноз заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут неистового п...ца никто из них якобы ничего не помнил. Ну поооооожалуууйста ... Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача "Звезды под кайфом"? "Звезды на Луне", "Звезды в плену", "Звезды какают"? Мне кажется формат "Звезды что-то" уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом", - написал юморист (орфография и пунктуация в основном сохранены - прим.).

© instagram/garikkharlamov

Вскоре Гарику ответил сам ведущий шоу - Максим Галкин.

"Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах. Могу заверить, что мы не вводим зрителей в заблуждение и показываем настоящий гипноз. Если Гарику Харламову хочется вывести кого-то на чистую воду, предлагаю ему начать с прочтения сценариев "Битвы экстрасенсов" на его родном канале. Я рад, что "Звезды под гипнозом" на прошлой неделе стала самой популярной программой страны и сожалею, что мы забрали у Камеди Клаба, который выходит параллельно ровно в это же время, ту телеаудиторию, на которую они, вероятно, рассчитывали", - заявил Галкин телеграм-каналу Super.

© instagram/maxgalkinru

После этого Харламов решил продолжить заочный диалог.

"Уважаемый Максим! Я понимаю ваше участие в вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личность и не поднимал вопрос о вашей душевной организации. Итак. По поводу высоких рейтингов, я искренне за вас рад. Это важная часть нашей с вами профессии. По поводу "Битвы экстрасенсов" - вы абсолютно правы - это такое же г...о, как и ваш гипноз. ТНТ это или Первый или Третий - неважно. Дело не канале, а в продукте. Я высказал свое мнение об увиденном и судя по 5000 комментариев под моим постом, мое мнение не уникально. И судя по последним рейтингам Камеди Клаб, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на нее не действует. Я желаю вам всех благ и всего самого хорошего. Вы прекрасный артист, а шоу нет!" - ответил юморист в соцсети.
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Комментарии к новости

362
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще, в РФ технология обучения продвинулась еще дальше, есть такое дистанционное обучение, даже на врачей общей практики учат, а на счет докторской или кандидата наук у нас каждый мало мальский аким или другой начальник имеет степень доктора или кандидата РАН, очень было престижно Российское образование в 90х в начале 2000 годов, так что их дипломами никого не удивишь.

§ 112
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая реклама..
Моя смотрела там что то с удовольствием на нового Кашпировского..
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§ Дантист
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 18.02.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шоу для дебилов. Как впрочем и все остальное на ОРТ.
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Народный контроль
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 14:19
Комментарий удален модератором.

заяц
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да такая же липа как БЭ с ее актерами в большей части. Эрнст похоже видит что "1" уже теряет аудиторию как снежный ком с горы и дал добро на такой шлак. Все сенсационно невероятное кажется правдивым, это тв, это шоу, это просмотры и реклама, больше ничего там нет. Простебут это шоу со стороны и, вангую, ))) пойдет в угол к "давайпоженимся".

Рутений
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Моя смотрела там что то с удовольствием на нового Кашпировского..

Моя твоя непанимай!
Твоя кто, смотрела там?
Твоя совесть?
Твоя левая нога?
Твоя половина? Какая, левая или нижняя?
Видимо для тебя это что-то очень важное или сакральное, что ты об этом спешишь всех оповестить

Серж
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зомбоящик в действии.Одурачивает россиян по всем фронтам: политическим,развлекательным.Надеюсь ,Эрнст однажды будет держать ответ,со своими ,потерявшими реальность,патронами.Чем ближе к выборам Путина, тем цветастей хоровод на орт.Думай,что ты кушаешь из ТВ,не отравись.

Народный контроль
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 16:06
Комментарий удален модератором.

жамшут
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Думай,что ты кушаешь из ТВ,не отравись.

халасо, насяльникэ.

Эрнст
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да смотри свой хабар. Че вы тут засматриваитесь на 1 канал.

§ 112
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:
Видимо для тебя это что-то очень важное или сакральное, что ты об этом спешишь всех оповестить

Хм..
По моему это важное для НГ, раз оно напечатало.
Ты логически мыслить можешь?
И я важен тебе, раз ты в каждой ветке под новыми никами говоришь обо мне..
Логика братан, это тебе не просто так, сказал и потом сам не понялт что..
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ордынец
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...




Отправлено: 18.02.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарисчи из возмущающихся, а вы забыли что ли, что все эти шоу к нам пришли из за бугра.
Светоча всего самого прогрессивного, вай вай.

§ 112
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Оказывается это переняли с украинского шоу, которое уже лет пять как крутят там..
Кстати второй выпуск круче первого по просмотрам..
Значит рекламодатели попали в яблочко..
Ну и попутно забытые суперстары о себе напоминают..
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§ 112
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:
Моя твоя непанимай!
Твоя кто, смотрела там?
Твоя совесть?
Твоя левая нога?
Твоя половина?


"Губами сочными прямо по коже мне
Касаньями точными, снова до дрожи я
Ты меня хочешь так, не осторожна я
Я тебя тоже, тоже, тоже..

ПалаПоловина, палаПоловина тебя..
ПалаПоловина, палаПоловина твоя.."

Тебе хоть раз так кто нибудь говорил?
Емли никто и никогда, то тебе да, согласен, не понять этого..
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§ 112
Re: Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Палавина..
Что это такое, профессиональные комментаторы не панимайть.
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