Гарик Харламов впервые обрушился с критикой на шоу Первого канала

Резидент Comedy Club Гарик Харламов высказал резкую критику в адрес программы "Звезды под гипнозом", которая недавно появилась в сетке вещания Первого канала. Об этом он написал пост в своем Instagram.

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля /Фото ТНТ

"Никогда не комментировал и не давал оценку передачам на других каналах, да и на ТНТ тоже. В силу разных соображений. Много коллег, знакомых и друзей делают контент. К разным передачам можно относится по разному. Есть откровенно удачные и откровенно не удачные, проходные и культовые. Передачи однодневки и многолетние чемпионы. На днях я увидел то, что не вписывается не в одно определение вообще. Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах? Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто охренел. Да, что там. Я ж не в эфире. И не под гипнозом. Я просто о...л от увиденного. Человек щелкнул пальцами и мгновенно ввел 5 человек включая Глызина в глубочайший гипноз заставляя всех показывать человека-паука, а спустя 40 минут неистового п...ца никто из них якобы ничего не помнил. Ну поооооожалуууйста ... Я все понимаю, эфир, развлекалово и т.д., но это уже просто издевательство над здравым смыслом. Что дальше? Передача "Звезды под кайфом"? "Звезды на Луне", "Звезды в плену", "Звезды какают"? Мне кажется формат "Звезды что-то" уже исчерпал себя. Надо искать новые горизонты. Хотя и так сойдет. Жду гневных комментариев от защитников под гипнозом", - написал юморист (орфография и пунктуация в основном сохранены - прим.).

© instagram/garikkharlamov

Вскоре Гарику ответил сам ведущий шоу - Максим Галкин.

"Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах. Могу заверить, что мы не вводим зрителей в заблуждение и показываем настоящий гипноз. Если Гарику Харламову хочется вывести кого-то на чистую воду, предлагаю ему начать с прочтения сценариев "Битвы экстрасенсов" на его родном канале. Я рад, что "Звезды под гипнозом" на прошлой неделе стала самой популярной программой страны и сожалею, что мы забрали у Камеди Клаба, который выходит параллельно ровно в это же время, ту телеаудиторию, на которую они, вероятно, рассчитывали", - заявил Галкин телеграм-каналу Super.

© instagram/maxgalkinru

После этого Харламов решил продолжить заочный диалог.

"Уважаемый Максим! Я понимаю ваше участие в вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личность и не поднимал вопрос о вашей душевной организации. Итак. По поводу высоких рейтингов, я искренне за вас рад. Это важная часть нашей с вами профессии. По поводу "Битвы экстрасенсов" - вы абсолютно правы - это такое же г...о, как и ваш гипноз. ТНТ это или Первый или Третий - неважно. Дело не канале, а в продукте. Я высказал свое мнение об увиденном и судя по 5000 комментариев под моим постом, мое мнение не уникально. И судя по последним рейтингам Камеди Клаб, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на нее не действует. Я желаю вам всех благ и всего самого хорошего. Вы прекрасный артист, а шоу нет!" - ответил юморист в соцсети.