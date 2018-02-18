Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от видеоигр
Tengrinews.kz
Японская пользовательница Twitter поделилась со своими подписчиками оригинальным, простым и главное безотказным способом оградить детей от компьютерных игр, сообщает Tengrinews.kz.
По словам женщины, некоторые родители позволяют своим чадам играть сколько угодно, лишь бы они сначала сделали все уроки и домашние дела. Другие взрослые все же не так лояльны. Но отвадить ребенка от увлекательной игры порой не в состоянии.
Современные игровые консоли имеют встроенную функцию родительского контроля. Однако технически подкованные дети спокойно могут обойти блокировку и продолжать играть.
Чтобы решить проблему, японка, которая, к слову, сама является геймером и мамой, использовала обычный замок. Она продела его через вилку питания шнура.
Теперь воткнуть ее в розетку не получится.
Таким же образом можно повесить замок и на зарядку смартфона.
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