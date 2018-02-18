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Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от видеоигр

Tengrinews.kz

18 февраля 2018, 13:11 |  Общество

Японская пользовательница Twitter поделилась со своими подписчиками оригинальным, простым и главное безотказным способом оградить детей от компьютерных игр, сообщает Tengrinews.kz.

По словам женщины, некоторые родители позволяют своим чадам играть сколько угодно, лишь бы они сначала сделали все уроки и домашние дела. Другие взрослые все же не так лояльны. Но отвадить ребенка от увлекательной игры порой не в состоянии.

Современные игровые консоли имеют встроенную функцию родительского контроля. Однако технически подкованные дети спокойно могут обойти блокировку и продолжать играть.

Чтобы решить проблему, японка, которая, к слову, сама является геймером и мамой, использовала обычный замок. Она продела его через вилку питания шнура.

Теперь воткнуть ее в розетку не получится.

Таким же образом можно повесить замок и на зарядку смартфона.
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Комментарии к новости

§ Инквизитоp
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 18.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому способу уже куча лет, так же как и решению. Проволокой удлиняешь контакты и в розетку
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§ 112
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Современные дети Епонии такие правильные, что не догадаются купить и приделать второй шнур и втихушку играть..
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Рихард
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...




Отправлено: 18.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этому способу уже куча лет, так же как и решению. Проволокой удлиняешь контакты и в розетку. Это как? а то что контакты замкнуты это ничего? тут хоть заудлиняйся цепь уже замкнута. будет короткое замыкание.

§ 112
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9499
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже про замок подумал..
Может как то сбоку подсоединиться..
Профайл

§ Инквизитоp
Re: Японка придумала остроумный способ оградить ребенка от...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 18.02.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рихард:
Это как? а то что контакты замкнуты это ничего? тут хоть заудлиняйся цепь уже замкнута. будет короткое замыкание.

А бумажку или изоленту под замок продеть это уже за гранью? Способов решения много. Было бы желание.
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