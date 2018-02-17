Нурсултан Назарбаев раскрыл секрет счастья политика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью китайскому телеканалу ССTV раскрыл секрет счастья политика, сообщает Tengrinews.kz. Запись беседы опубликовал телеканал "Хабар 24".

Журналист поинтересовалась, как Главе государства удается быть в хорошей форме.

"Я такой вопрос часто слышу, мне кажется, хотят спросить: Вам столько лет, а Вы еще тут", - пошутил Президент.

"Есть банальные ответы: я занимаюсь физкультурой, бегаю, с молодости занимаюсь спортом и продолжаю заниматься, это стало привычкой. Но для политика главное счастье заключается в том, что ты пришел на эту работу, чтобы что-то сделать, со своим планом, его предложил народу. И счастлив тот политик, который осуществил это. Осуществил. И это вдохновляет. Говорят же: найди себе работу по душе, и ты всю жизнь не будешь работать. Точно так же, кто работает с энтузиазмом, кому работа по нутру, и у тебя получается, это дает вдохновение, силу и энергию", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана рассказал об исследовании, которое проводилось в Великобритании, о том, что для нас означает счастье. На первое место в опросе поставили детей, затем дружбу, семью, работу.

"В семье большое значение имеют встречи с детьми, внуками, хотя времени на это не так много, но это тоже очень важно. Все люди видят внешнюю деятельность президента. Мы ездим, встречаемся. Это частичка работы. Основная работа - физическая и эмоциональная нагрузка - каждый день думать, а что еще сделать, чтобы страна стала лучше, что еще сделать, чтобы твою страну уважали больше, что еще сделать, чтобы людям стало легче жить. Эти мысли всегда не дают покоя, заставляют трудиться, работать. Это почти что творчество. Говорят же, что творческие люди долго живут и в хорошем настроении находятся. Вот так и мы", - заключил он.