500 тысяч карманных календариков собрала жительница Костаная за полвека

60-летняя Наталья ЕРМАКОВА обязана своему хобби родителям. Отец был фотографом, собирал фотокарточки - собственные и приобретенные. Мама коллекционировала советские открытки с цветами.

Сейчас родительское богатство - в немногочисленном количестве, по сравнению с находками Натальи Ермаковой, - скромно пополняет ее собственную коллекцию карманных календариков.

Коллекционированием Наталья Ивановна начала заниматься в 1970 году, еще подростком. Прошло почти 50 лет, но былой запал по-прежнему остался. Все друзья, товарищи и даже случайные знакомые, зная о ее увлечении, привозят календарики отовсюду.

- Очень поддерживала меня моя коллекция, - признается Наталья Ермакова. - Сколько было трудностей: и ребенок у меня умер, столько переживаний было… Переезд на Дальний Восток. Я там 10 лет жила, потом вернулась. И мне все эти трудности помогла пережить моя коллекция. В 90-е годы, когда нечего было есть, я приду домой, открою альбомы и начинаю смотреть…Они мне дух поднимали.

В этих календариках, с их рисунками, фотографиями и иллюстрациями, будто поместилась вся жизнь собирательницы.

Наталья Ермакова родилась в Приморском крае, в городе Артёме. Когда ей был всего год, родители переехали в Казахстан и поселились в Затобольске. Поэтому в коллекции календарики с изображениями приморских городов и городов Казахстана занимают огромное место.

Когда Наталья переезжала из Казахстана на Дальний Восток и возвращалась в Казахстан, все календарики возила с собой. В нескольких чемоданах.

А когда в 90-х окончательно обосновалась в Костанае, в своем доме отвела небольшое помещение, кладовку, для размещения коллекции. После выхода на пенсию стала проводить там больше времени.

Сейчас кладовка хранит более 500 000 календариков. Но это только приблизительно, потому что экземпляры в своей коллекции Наталья Ивановна никогда не считала.

- Знаю только, что хороший коллекционер в год приобретает около 15 000 календариков, - рассказывает она. - Так что, по моим подсчетам, у меня их собралось около полумиллиона, а может, и больше.

Все это богатство размещается в альбомах, их уже 127. Помимо альбомов, есть коробочки с календариками. На них подписи: "Владивосток 65-66", "Дети 77", "Питер 16", обозначающие тему и год выпуска серии.

Наталья Ивановна говорит, что коллекционирует любые календарики, но особенно любит с портретами и изображениями детей. Самые ранние датируются 1960-1965 годами.

Одна из самых любимых серий - Московская. Ее выпустили в 1977 году.

- Москва - это моя любимая столица и город, - показывает карточки Наталья Ивановна. - Это Царь-пушка, вот еще виды. В Москве никогда не была, но только мечтаю. У меня есть много и казахстанских календариков. Алматы очень люблю. Знакомый коллекционер из Москвы всегда просит прислать ему наши, казахстанские, календарики. В Москве таких нет. В последнем письме он написал, что очень доволен моей посылкой.

Ощущение, что хозяйка коллекции помнит историю каждого своего экспоната.

- Вот этот мне один солдатик прислал, - показала она пальцем на дырочки в карточке. - Он, когда демобилизовался, сказал: "Дарю! Я с ним каждый день был, дни отсчитывал". Он каждый день протыкал в календарике по одной дырочке и считал дни до окончания службы. Это был 1973 год. Уже и имени его не помню, так давно это было. А вот этот производственный календарик подарил мне рабочий с Дальзавода. Тут сказано, сколько рабочих и выходных дней в году.

В коллекции есть и обычные бумажные календарики, и обернутые в пластик, и переливающиеся, и календарики из фольги.

- А вот здесь нарисованы корабли, надпись по-английски, - показывает Наталья Ивановна на карточку с надписью Vneshtorg. - Такие календарики выдавали морякам, чтобы те потом с помощью таких вещей прославляли нашу страну за границей. Они их выменивали у коллекционеров на деньги, а потом шли в кино, покупали мороженое… Вот календарики с приморскими городами: Находка, Артём, Владивосток. Вот остров Сахалин…В Находке я полгода жила. Здесь нарисован корабль. Когда-то он просто стоял у причала, а теперь там сделали ресторан. А еще много китайских, японских карточек. Артём находится в 100 км от границы с Японией, оттуда все это шло.

Календарики Наталья Ермакова покупала и выменивала на экземпляры из своей коллекции. Когда-то у нее было до 200 адресатов, получала до 30 писем в день. Коллекционированием занимались практически повально. Календарики в советское время стоили 1-3 копейки.

- А знаете, как мы в то время получали адреса коллекционеров? - спросила Наталья Ермакова. - К примеру, я заводила книжечку, писала туда свой адрес и высылала своей подружке. Та тоже вписывала свой адрес и отправляла своей знакомой. И так до тех пор, пока книжечка не закончится. Последний подписавшийся там должен был отправить это первому. Так я получала много новых адресов.

В 90-е годы пришла разруха и вместе с ней бедность, отправлять письма стало дорого. Цена на календари тоже возросла.

- Самый дорогой календарик, который я купила, стоил 3 рубля, - вспоминает пенсионерка. - Я как раз тогда уезжала с Дальнего Востока в Казахстан в 1991 году. У меня была полная серия календариков с животными и мне одного - с обезьянкой - не хватало. Я его купила. А это было дорого. 3 рубля стоил проезд на электричке от Артёма до Владивостока.

Сегодня Наталья Ивановна научилась находить единомышленников в Интернете - в социальных сетях.

- Я зарегистрировалась ВКонтакте, нашла коллекционеров, - рассказала она. - Но пока у меня проблемы с глазами, за компьютером находиться не могу. Надеюсь, скоро смогу вернуться к переписке.

Связь с коллекционерами Наталья Ермакова держит и почтовую. Все так же хранит адреса из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга. Обменивается письмами и с казахстанцами, и русскими немцами.

Мы решили пополнить коллекцию Натальи Ермаковой и подарили ей фирменный календарик "Нашей Газеты".

Фото Татьяны НАЗАРУК