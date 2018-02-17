"Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде

В Актобе на судебных слушаниях по делу об ОПГ "Четыре брата" допросили бывшего первого заместителя начальника ДВД области Рахата Аханова, сообщает informburo.kz.

Полицейского обвиняют в покровительстве группировке, занимавшейся кражей нефти на территории региона, за что он получал немалое денежное вознаграждение.

Полковник обвинения в свой адрес отрицает.

"Ни одного уголовного дела не продал! Ни одного рабочего места не продал! И никаких левых заработков не было!" – заявил Рахат Аханов.

Тем временем стороне обвинения стало известно о 28 миллионах тенге, который были на счету Аханова. Их наличие бывший полицейский объяснил просто – помог знакомому. Якобы в 2016 году к нему обратился товарищ с просьбой обналичить деньги. Именно тогда ему и перечислили на карту 28 млн тенге.

Так как денег снять нужно было много, а обычные банкоматы выдают не более 500 тысяч тенге за раз, было решено ехать в казино в Капчагай.

"Там деньги мы сняли, и я уехал", – завершил свой монолог Аханов. В конце добавив, что имеет привычку раз в год заезжать в казино, правда для каких целей, уточнять не стал.

На суде подполковник признался, что знает фигуранта дела Есенжана Еркетаева. Познакомился с ним якобы на свадьбе. Но, по словам Рахата Аханова, о его прошлой судимости он не знал и не догадывался, так как Еркетаев выглядел как представитель "золотой молодёжи".

"Еркетаев – он же ботаник! Домашний прилизанный мальчик! У меня не было о нём таких представлений! О том, что он занимается кражами нефти, я знать не знал", – заявил Аханов.

По версии следствия, именно Еркетаев передавал деньги Аханову через его водителя.

Судебный процесс по делу ОПГ "Четыре брата" продолжается.

7 декабря 2016 года в Актобе прошла спецоперация по задержанию группировки, занимавшейся, по версии следствия, хищением нефти с Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Предполагаемого главаря группировки, Еркина Избасарова, задержали в этот же день в Алматы.

Еркин Избасаров приходится родным братом Ерболату Избасарову. Последний является зятем экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, которого обвиняют в создании ОПГ, причинившей государству ущерб на сумму более 71 миллиарда тенге.

Полковник Рахат Аханов до назначения в Актобе в декабре 2011 года занимал руководящие должности в полиции Костанайской области.

Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве криминальным элементам