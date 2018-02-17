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"Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде

Рахат Аханов / Фото из архива "НГ"

informburo.kz

17 февраля 2018, 11:40 |  Криминал

В Актобе на судебных слушаниях по делу об ОПГ "Четыре брата" допросили бывшего первого заместителя начальника ДВД области Рахата Аханова, сообщает informburo.kz.

Полицейского обвиняют в покровительстве группировке, занимавшейся кражей нефти на территории региона, за что он получал немалое денежное вознаграждение.

Полковник обвинения в свой адрес отрицает.

"Ни одного уголовного дела не продал! Ни одного рабочего места не продал! И никаких левых заработков не было!" – заявил Рахат Аханов.

Тем временем стороне обвинения стало известно о 28 миллионах тенге, который были на счету Аханова. Их наличие бывший полицейский объяснил просто – помог знакомому. Якобы в 2016 году к нему обратился товарищ с просьбой обналичить деньги. Именно тогда ему и перечислили на карту 28 млн тенге.

Так как денег снять нужно было много, а обычные банкоматы выдают не более 500 тысяч тенге за раз, было решено ехать в казино в Капчагай.

"Там деньги мы сняли, и я уехал", – завершил свой монолог Аханов. В конце добавив, что имеет привычку раз в год заезжать в казино, правда для каких целей, уточнять не стал.

На суде подполковник признался, что знает фигуранта дела Есенжана Еркетаева. Познакомился с ним якобы на свадьбе. Но, по словам Рахата Аханова, о его прошлой судимости он не знал и не догадывался, так как Еркетаев выглядел как представитель "золотой молодёжи".

"Еркетаев – он же ботаник! Домашний прилизанный мальчик! У меня не было о нём таких представлений! О том, что он занимается кражами нефти, я знать не знал", – заявил Аханов.

По версии следствия, именно Еркетаев передавал деньги Аханову через его водителя.

Судебный процесс по делу ОПГ "Четыре брата" продолжается.

7 декабря 2016 года в Актобе прошла спецоперация по задержанию группировки, занимавшейся, по версии следствия, хищением нефти с Актюбинского нефтеперерабатывающего завода. Предполагаемого главаря группировки, Еркина Избасарова, задержали в этот же день в Алматы.

Еркин Избасаров приходится родным братом Ерболату Избасарову. Последний является зятем экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, которого обвиняют в создании ОПГ, причинившей государству ущерб на сумму более 71 миллиарда тенге.

Полковник Рахат Аханов до назначения в Актобе в декабре 2011 года занимал руководящие должности в полиции Костанайской области.

Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве криминальным элементам
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Комментарии к новости
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БС
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы определитесь, то ли он подполковник, то ли полковник. Это разные звания, а между ними у сотрудников годы и годы работы.

пэтриот
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Еркетаев – он же ботаник! Домашний прилизанный мальчик! У меня не было о нём таких представлений! О том, что он занимается кражами нефти, я знать не

Станиславский вместо обычного -не верю ! побежал бы к Аханову с криком ,,талант,, жать руку

Народный контроль
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх Рахат,загремел ты под фанфарами.

§ 112
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90х так выглядели рэкетиры боксерманчики..
Вообще нашей полиции не мешало бы ввести какой нибудь дресс код на показ лица своих сотрудников..
Жан Рено, Жейсон Стетем, это киношные образы полицейских все таки..
Профайл

Ценитель искусства
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
БС:
Вы определитесь, то ли он подполковник, то ли полковник. Это разные звания, а между ними у сотрудников годы и годы работы.

Совсем уже неважно, в каком он звании был. Все равно аннулируют звание до рядового после суда. Артист настоящий. Даже гримировать не надо, что бы снимать в детективных сериалах. Только вот кого? Подскажите, пожалуйста.

Ценитель искусства
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот подумал, может он сыграет самого себя? Честного п/полковника? Жизнь, полную соблазнов, и выгодных предложений. Все вижу, как все воруют, и ни во что не вмешиваюсь. А я вот, стою, уперся рогами в землю. Честный и справедливый. Жду, пока на пенсию отправят.

362
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Эх Рахат,загремел ты под фанфарами.

с него брали пример наши молодые менты, пример успешности, вроде и бандитов ломает и себя не забывает, и до генерала недалеко и семью обеспечил сам из простых аульных пацанов, работает по уму, а видишь как, всего не просчитаешь, наверное раньше смеялся над неудачниками, сам попался, как мелки пацан.

сотик
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень честный, порядочный, доброжелательный,
грамотный специалист, примерный семьянин, нас-
тоящий полковник полиции РК. Не зря о нем так
тепло отзывался в своих статьях С.Киселев.
Случившееся с ним-происки завистников.

Рулон Обоев
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет дыма без огня!

Оля
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 16:49
Комментарий удален модератором.

Митяй
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое умное и одухотворенное лицо,
какие честные и добрые глаза, исклю-
чительно порядочный человек! Такие
и только такие должны служить наро-
ду в полиции. Его арест-ошибка!

ордынец
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотик:

Ну ну. Хабар еще его в бытность тут ходил антиресный. Видимо не зря ходил.

Mikhail
Re: "Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат...




Отправлено: 17.02.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В бытность опером в Кустанае, занимался серьезными делами.. Но при этом жена была успешной бизнес-вумен и имела золотой бутик в ЦУМе... Все когда-нибудь заканчивается..

Гость
"Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде




Отправлено: 17.02.18 - 21:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
"Ни одного уголовного дела не продал!" - Рахат Аханов дал показания в суде




Отправлено: 17.02.18 - 21:38
Комментарий проходит проверку.

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