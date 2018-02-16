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Ходом подготовки к весеннему паводку в Костанае заинтересовались общественники

Евгений ШИБАРШИН

16 февраля 2018, 20:25 |  Общество

Сегодня, 16 февраля, Костанайский филиал КНПК собрал за круглым столом представителей других партий, а также НПО, чтобы обсудить меры, которые принимают местные власти для подготовки к весеннему паводку.

- В прошлом году паводок нанес большой ущерб не только нашей области, но и всей республике. Поэтому наша партия решила вынести эту тему для обсуждения во всех регионах Казахстана, чтобы узнать, как идет подготовка к весеннему паводку в этом году, - сообщила секретарь филиала КНПК Зинаида МАСЛЕНКОВА. – Высказанные предложения мы направим депутатам мажилиса от КНПК.

Как заверил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ, проблемы, которые возникли во время паводка прошлого года, учтены при подготовке к весне 2018-го. План мероприятий аким области утвердил еще в декабре 2017 года. Сейчас формируется оперативный штаб, в который войдут представители всех служб, необходимых для ликвидации возможных последствий. Из 455 млн тенге, выделенных из областного бюджета на мероприятия по ЧС, 65 млн запланировано израсходовать на подготовку к паводку. С 1 марта начнется мониторинг ледовой обстановки на реках, протекающих по территории Костанайской области, уже намечены 10 точек, где будут проводиться взрывы.

- Определили 97 населенных пунктов, подверженных подтоплению во время паводка, - сообщил Какимов. – В прошлом году таких было 56, причем в их числе не было 10 сел Карасуского района, которые тогда пострадали. Выявлены 127 участков автодорог республиканского, областного и местного значения, подверженных разрушению, в том числе республиканских – 46. На 29 участках, где уже предусмотрен пропуск воды под дорогой, установлены и дополнительные перепускные трубы.

На случай подтопления сел подготовлены 132 объекта для размещения эвакуированных людей, а также 46 мест для отгона скота. Определены техника и лодки,  с помощью которых при необходимости будет проводиться эвакуация.

Вопросы общественников вызвала информация главного специалиста ДЧС Саята ЖУСУПОВА о том, что из зарегистрированных в области 103 гидросооружений 30% требуют ремонта. Причем 18 дамб находятся в частной собственности. В ответ прозвучало, что многие из этих сооружений построены для сельскохозяйственных нужд, их возможное разрушение не приведет к подтоплению населенных пунктов.

Немало вопросов было по Костанаю, где некоторые районы заливает каждую весну. В частности, микрорайон Западный, Костанай-2,  путепроводы по ул. Гагарина и по дороге в аэропорт. Талгат Какимов сообщил, что для стока весенних вод с полей, примыкающих к Западной и Северо-Западной частей Костаная, построят 2 отводных канала. По ним сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Участники круглого стола напомнили ЧС-никам и о необходимости начать работы по очищению стоков ливневой канализации в областном центре.

В итоговом документе предложили акимам обратить внимание на техническое состояние гидросооружений и увеличить средства на их модернизацию, а также обеспечить службы ЧС достаточным количеством средств оповещения об угрозе населению.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

Читатель 1
Re: Ходом подготовки к весеннему паводку в Костанае...




Отправлено: 16.02.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечно какие-то авралы....а нельзя просто работать?? ( в Европе тоже ежевесенние заседания идут?)

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