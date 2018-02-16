Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км свободным стилем на Олимпиаде-2018

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 километров свободным стилем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Виталий Пухкало /Фото НОК РК



В этом виде соревновательной программы Казахстан был представлен тремя участниками: Денисом Волоткой, Виталием Пухкало и Евгением Величко. Лидер команды Алексей Полторанин изначально не планировал участвовать в этой гонке, сосредоточившись на дистанциях классическим ходом.



Первым на лыжню под 11 стартовым номером отправился Пухкало. Величко стартовал 17-м. А Волотка, в свою очередь, был заявлен под 59-м стартовым номером. Всего же на старт вышло 119 спортсменов.



В итоге ожидаемую победу одержал швейцарец Дарио Колонья, который является главным мастером в этой дисциплине. Его финишное время составило 33:43.9. На финише спортсмен не сдержал слез - Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом.



Следом за ним завершил дистанцию норвежец Симен Хегстад Крюгер - 34:02.2, для которого "серебро" стало второй наградой на этих Играх. Ранее он победил в скиатлоне. Замкнул тройку лидеров представитель команды олимпийских атлетов России Денис Спицов - 34:06.9.



Что касается казахстанцев, то их результаты менее оптимистичные. Лучше всех себя проявил Пухкало. Правда его финишного времени - 36:57.4 - хватило только для 54-го места. Евгений Величко показал 37:28.6 на финише. И это 61-е место. Волотка с 37:39.8 - 64-й.

Виталий Пухкало, показавший лучший результат в команде в гонке на 15 километров свободным стилем, отметил после финиша, что трасса была непростая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Тяжело было. Трасса жесткая. Бежал, как мог. Боролся до конца, - сказал лыжник.

- У вас в команде - главная надежда Казахстана на олимпийскую медаль Алексей Полторанин. Считаете его шансы высокими на дистанции 50 километров?

- Заранее ничего говорить не хочу. Как дистанция пройдет, так и будет.