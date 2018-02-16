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Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км свободным стилем на Олимпиаде-2018

Vesti.kz

16 февраля 2018, 17:27 |  Спорт

На Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 километров свободным стилем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Виталий Пухкало /Фото НОК РК

В этом виде соревновательной программы Казахстан был представлен тремя участниками: Денисом Волоткой, Виталием Пухкало и Евгением Величко. Лидер команды Алексей Полторанин изначально не планировал участвовать в этой гонке, сосредоточившись на дистанциях классическим ходом.

Первым на лыжню под 11 стартовым номером отправился Пухкало. Величко стартовал 17-м. А Волотка, в свою очередь, был заявлен под 59-м стартовым номером. Всего же на старт вышло 119 спортсменов.

В итоге ожидаемую победу одержал швейцарец Дарио Колонья, который является главным мастером в этой дисциплине. Его финишное время составило 33:43.9. На финише спортсмен не сдержал слез - Колонья стал четырехкратным олимпийским чемпионом.

Следом за ним завершил дистанцию норвежец Симен Хегстад Крюгер - 34:02.2, для которого "серебро" стало второй наградой на этих Играх. Ранее он победил в скиатлоне. Замкнул тройку лидеров представитель команды олимпийских атлетов России Денис Спицов - 34:06.9. 

Что касается казахстанцев, то их результаты менее оптимистичные. Лучше всех себя проявил Пухкало. Правда его финишного времени - 36:57.4 - хватило только для 54-го места. Евгений Величко показал 37:28.6 на финише. И это 61-е место. Волотка с 37:39.8 - 64-й.

Виталий Пухкало, показавший лучший результат в команде в гонке на 15 километров свободным стилем, отметил после финиша, что трасса была непростая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Тяжело было. Трасса жесткая. Бежал, как мог. Боролся до конца, - сказал лыжник.

- У вас в команде - главная надежда Казахстана на олимпийскую медаль Алексей Полторанин. Считаете его шансы высокими на дистанции 50 километров?

- Заранее ничего говорить не хочу. Как дистанция пройдет, так и будет.
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Комментарии к новости

ваще
Re: Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км...




Отправлено: 16.02.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимаю направленности автора репостов из тенгри по олимпиаде .
ну не вошли. и все знали что не войдут.
лыжи-это только Полторанин.
один проиграл кому-то, эти не вошли.
что нельзя написать - закончилась гонка на.. км,
наш лыжник занял ... место.

шолом вам
Re: Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км...




Отправлено: 16.02.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50

Может надо нам завязывать с зимними ОИ?
мы в них как корова на льду,все но совецком наследии ездим...

Эксперт
Re: Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км...




Отправлено: 16.02.18 - 18:42
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не фик..
Как ни странно, но я болею против наших..
За что им по 500 тысяч долларов?
За 4 года качания мышц и жратвы анаболиков, синтолов и допингов?
Тот же врач, тот же учитель всю жизнь отдают чтобы обучать или спасать людишек, и их в лучшем случае достойно отправят на пенсию в 75 лет..
В худшем посадят..
Почему бы им каждому не выплатить за это по 500 тысяч долларов США, хотя бы на исходе жЫзни?
Профайл

borisvolley@mail.ru
Re: Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км...




Отправлено: 16.02.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сложно оценивать работу тренеров и спортсменов,но сколько денег на них потрачено вот это главное,сборы экипировка,медикаменты и прочие расходы и на сколько они тянут сколько уже туристов свозили на олимпиады и азиады,а детские команды достойно отправить на республику не можем да и ставок тренерских не могут дополнительно добавить не говоря о тренировочных базах ,зато хитромудрые борцы и боксеры лыжники и конькобежцы вкупе с цинушами определили как бы " опорные виды" спорта и пилят бюджет, а область к стыду на данной Олипиаде наград иметь не будет,зато с почестью встретят очередных туристов

Димон
Re: Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км...




Отправлено: 16.02.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
borisvolley@mail.ru:
зато хитромудрые борцы и боксеры лыжники и конькобежцы вкупе с цинушами определили как бы " опорные виды" спорта и пилят бюджет, а область к стыду на данной Олипиаде наград иметь не будет,зато с почестью встретят очередных туристов

как раз таки боксеры и борцы привозят, олимпийские награды и входят в десятку, а это простые сельские парни на них то расходов почти ни каких что бы экипировать и подготовить одного лыжника и конькобежца надо затратить средств как на 100 боксеров и борцов, зимние виды спорта очень дорогие.

Гость
Казахстанские лыжники не вошли в ТОП-50 на дистанции 15 км свободным стилем на Олимпиаде-2018




Отправлено: 16.02.18 - 21:54
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