Обратить внимание на проблемы службы пожаротушения призвали мажилисмены на примере Костаная

Депутат мажилиса Парламента РК, член фракции КНПК Тургун Сыздыков озвучил запрос к министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову, министру национальной экономики РК Тимуру Сулейменову и министру финансов РК Бахыту Султанову по поводу ситуации с финансированием служб пожаротушения в Казахстане.

Тургун Сыздыков /Фото parlam.kz

Как отмечается в запросе, ежегодно прямой ущерб от чрезвычайных ситуаций в республике исчисляется суммой до 5 млрд тенге, косвенный - до 15-20 млрд тенге, от гибели людей и лечения пострадавших - до 3 млрд тенге. В общей сумме это может составлять до 25 млрд тенге.

- Может быть и больше, так как статистика не имеет чётких методик учёта затрат всех источников финансирования, включая благотворительную, патриотическую помощь бизнеса и простых граждан, - подчеркивается в запросе. - Мы считаем, что героическая работа чрезвычайников не должна ограничиваться только высокими требованиями к ним, но и подкрепляться серьёзной поддержкой со стороны государства. Сегодня мы намерены обозначить болевые точки, которые снижают эффективность деятельности служб пожаротушения.

За 5 последних лет, по официальным данным, в Казахстане произошло около 70 000 пожаров, в которых погибло около 2 000 человек.

- Вызывают озабоченность большая текучка кадров в этой службе, - отмечается в запросе. - Молодые люди покидают её уже после первых месяцев трудоустройства. Месяц стажировки в статусе кандидата, 2,5 месяца учёбы в школе профессиональной подготовки, ещё 3 месяца испытательного срока за зарплату всего 43 000 тенге, на которую должен снимать жильё, кормить семью, не оставляют выбора претенденту. Явно дискриминационным выглядит практика решения их жилищных проблем. Им не предоставляется служебное жильё, денежная компенсация за наём жилья в разумных объёмах, как это делается для военнослужащих, работников полиции. Компенсационные выплаты, введенные взамен 50-процентной льготной оплаты коммунальных услуг и бесплатного проезда в общественном транспорте, составляют сегодня 3 739 тенге, что лишь на 339 тенге выше цифры, принятой 20 лет назад, и не покрывают даже 10% стремительно растущих расходов.

Для иллюстрации проблем в области материально-технического оснащения авторы запроса приводчт данные по Костанайской области:

- Штат автотранспортных средств в ГУ «СП и АСР» ДЧС Костанайской области, согласно нынешним нормативам, должен быть 647 единиц, имеются только 149. Это одна шестая часть от потребности. В период с 2014 года за счёт республиканского бюджета приобретено всего 4 единицы транспорта. Особого разговора требует снабжение службы автолестницами. Необходимость их обусловлена массовым строительством объектов повышенной этажности. Из 8 в наличии около 65% имеют срок эксплуатации 30 и более лет.

Авторы запроса предлагают МВД внести предложения о возможности создания предприятия по модернизации, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники и/или решения этих вопросов в рамках Закона «Об оборонной промышленности и государственному оборонному заказу».

- Согласно нормам проектирования объектов противопожарной службы, в Костанае должно быть 6 пожарных депо, а их сегодня лишь 3, - отмечается в запросе. - Такие проблемы снижают эффективность работы служб пожаротушения почти во всех областных центрах и городах республиканского подчинения... Уже более трёх лет никто не решает проблему заправки автотранспортных средств службы бензином АИ-80, возникшую в связи сокращением, а с 1 января текущего года - запрещением его выпуска требованиями техрегламента ТС. В поисках топлива они вынуждены проезжать от 50 км до 200 км.

Авторы запроса резюмируют, что эти и другие проблемы служб пожаротушения требуют оперативного решения, и просят рассмотреть и предоставить информацию о принимаемых мерах.

Под запросом также подписались члены фракции «Народные коммунисты» Ж. Ахметбеков, Г. Баймаханова, А. Конуров, В. Косарев, М. Магеррамов, И. Смирнова, член депутатской группы «Ассамблея народа Казахстана» Ш. Нурумов и член фракции партии "Нур Отан" А. Тасболатов.