На следующей неделе в Костанайской области ожидается усиление ветра

В первой половине следующей недели на территории Костанайской области будет ветрено и умеренно морозно.

- С 19-го по 21 февраля по ночам температура воздуха сохранится в пределах 15-20, местами до 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет 5-10, местами 13 градусов ниже нуля. В понедельник осадков не ожидается, а во вторник и среду местами возможны снег и метель.

Ветер сохранит западное направление, но будет сильнее, чем на этой неделе, - скорость его достигнет 15-20 м/с.