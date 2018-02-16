На следующей неделе в Костанайской области ожидается усиление ветра
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В первой половине следующей недели на территории Костанайской области будет ветрено и умеренно морозно.
- С 19-го по 21 февраля по ночам температура воздуха сохранится в пределах 15-20, местами до 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем будет 5-10, местами 13 градусов ниже нуля. В понедельник осадков не ожидается, а во вторник и среду местами возможны снег и метель.
Ветер сохранит западное направление, но будет сильнее, чем на этой неделе, - скорость его достигнет 15-20 м/с.
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