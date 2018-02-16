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Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во избежание краж

16 февраля 2018, 16:13 |  Государство

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в интервью «Казахстанской правде» рассказал о мере, которая снизит число краж сотовых телефонов в Казахстане, передает kursiv.kz

«Как показала дальнейшая практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом во всей этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован таким образом, кражи мобильников станут бессмысленными», - сказал Даурен Абаев. 

При этом он уточнил, что эта мера будет введена с января 2019 года. 

«Если быть точнее, то с января 2019 года услуги для незарегистрированных телефонов оказываться не будут. Для многих этот срок может оказаться недостаточным, вдобавок ко всему есть фактор нежелания людей идти в отделения сотовых операторов. Все это вкупе может создать социальное напряжение. Чтобы этого избежать, мы сейчас работаем над максимальным упрощением процедуры регистра­ции. Прорабатываются альтернативные методы и способы онлайн-регистрации: посредством ЭЦП, SMS или USSD-команды», - добавил он.
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Комментарии к новости

§ Victor Yang
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10293
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прорабатываются альтернативные методы и способы онлайн-регистрации: посредством ЭЦП, SMS или USSD-команды

А если по какой-то причине понадобилось поставить симку в другой аппарат?
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§ Сергей_я
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2367
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.02.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если телефон потом продавать? Идти снимать с учета его что ли?Цитата:
Victor Yang:
А если по какой-то причине понадобилось поставить симку в другой аппарат?

Привязка не номера идет, а IMEI.
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§ Затоболец
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 16.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При покупке нового телефона нужно будет его регистрировать в ЦОНе? И получать свидетельство о регистрации телефонного аппарата? Так теперь по всей стране нужно строить новые спецЦОНы по оформлению сотовых телефонов, и еще медосмотры проходить вдруг человек неадекватный. При продаже нужно будет делать перерегистрацию сот.телефона, платить налог на пользования. При изменении аппаратной или программной частей проходить в спецЦОНе перерегистрацию сотового телефона. Вот так хотите?
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§ Добринцофф
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.02.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украл тел,изменил IMEI,зарегился и пользуешься.
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112
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...




Отправлено: 16.02.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если ты оплачиваешь всякие услуги доступ к банкам через смартфон, а там еще и иин,

Алексей
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...




Отправлено: 16.02.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Украл тел,изменил IMEI,зарегился и пользуешься.

Только если процессор МТК, да и то не со всеми, с Куалкомами вообще не прокатит. Многие производители по своему защитили владельца от кражи, Леново, например после сброса на заводские требует ввести сначала предыдущую учетку/пароль гугл и только после этого даст добавить новую.

Стоит ли привязывать IMEI к ИИН? Никаких преимуществ это не дает! Только ментам удобнее искать человека, а сам поиск происходить будет по IMEI. IMEI номера уникальны, за исключением подвальных китайцев за 10-15 тысяч, у тех все возможно. Но привязкой к ИИНу эту проблему не исправят - для системы эти IMEI номера будут представлять собой один и привяжется успешно только 1-й. В общем, они сами не понимают что делают, такое впечатление создается.

гость
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...




Отправлено: 16.02.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ему еще про номер симки не сказали, а то бы по-другому пел. И кстати USSD-команды никак не оставляют след в аппарате, только у оператора, и попробуй потом докажи что-то.

* elektron
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если по какой-то причине понадобилось поставить симку в другой аппарат?

Прорабатываются альтернативные методы и способы онлайн-регистрации: посредством ЭЦП, SMS или USSD-команды», - добавил он.
:lol:
Профайл

* elektron
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Украл тел,изменил IMEI,зарегился и пользуешься.

«Как показала дальнейшая практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом во всей этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента
:lol:
Профайл

§ 112
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если нужно то пусть будет так..
У кого украдут телефон, вмиг увидит все преимущества нововведения..
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* elektron
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
Только если процессор МТК, да и то не со всеми, с Куалкомами вообще не прокатит. Многие производители по своему защитили владельца от кражи, Леново, например после сброса на заводские требует ввести сначала предыдущую учетку/пароль гугл и только после этого даст добавить новую.

Сменить прошивку (rooten) не пробовали? На некоторых устройствах не поможет или не пройдёт. Но цель тут явно другая, а не воровство.
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Читатель 1
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...




Отправлено: 16.02.18 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Но цель тут явно другая, а не воровство."
Вот вот, это точно подмечено

Рутений
Re: Мобильные телефоны казахстанцев хотят привязывать к ИИН во...




Отправлено: 16.02.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая фееричная хрень!
Стесняюсь узнать, а что с квартирными кражами и угонами автотранспорта уже покончено?
Остались только неуловимые воришки сотовых телефонов? На поимку которых брошены все неугомонные силы министерских мозгов...
И ради поимки нескольких сотен воришек, остальные несколько миллионов должны отгрести себе проблемы, чтоб очередной министер отчитался в своем уме и сообразительности.
Бред!

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