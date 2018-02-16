Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев в интервью «Казахстанской правде» рассказал о мере, которая снизит число краж сотовых телефонов в Казахстане, передает kursiv.kz.
«Как показала дальнейшая практика, сам по себе IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются сотовые телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным действенным способом во всей этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован таким образом, кражи мобильников станут бессмысленными», - сказал Даурен Абаев.
При этом он уточнил, что эта мера будет введена с января 2019 года.
«Если быть точнее, то с января 2019 года услуги для незарегистрированных телефонов оказываться не будут. Для многих этот срок может оказаться недостаточным, вдобавок ко всему есть фактор нежелания людей идти в отделения сотовых операторов. Все это вкупе может создать социальное напряжение. Чтобы этого избежать, мы сейчас работаем над максимальным упрощением процедуры регистрации. Прорабатываются альтернативные методы и способы онлайн-регистрации: посредством ЭЦП, SMS или USSD-команды», - добавил он.
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