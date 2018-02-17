Нормы для использования дронов планируют принять в Казахстане
abctv.kz
Об этом информационному порталу abctv.kz сообщил председатель Комитета гражданской авиации МИР Талгат ЛАСТАЕВ.
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- Нами уже заложены основы правового регулирования беспилотных летательных аппаратов, - отметил он. - В текущем году будут внедрены дополнительные правила, внесены изменения в законодательство. Учет данной категории данных летательных аппаратов начинается с 1,5 кг. Для удобства владельцев беспилотных летательных аппаратов предполагается, что все процессы регистрации и разрешительного порядка будут автоматизированы в одной информационной системе. Планируется усилить эту работу в рамках перехода на британскую систему госрегулирования.
В КГА также предлагают обучать владельцев дронов.
- Мы хотим полностью регламентировать процесс использования дронов, - пояснил Ластаев. - Это касается обучения и всего остального. Оно же сейчас не регламентировано. Есть места, где нельзя (использовать дроны – ред.), но это не всегда обоснованно. Мы хотим упростить возможности использования, ввести критерии. Во-вторых, что касается операторов дронов – это тоже практически удаленный пилот. Их надо, наверное, обучать, инструктировать по каким-то элементарным требованиям. Они будут получать соответствующий документ.
Председатель КГА напомнил, что дроны весом более 1,5 кг подлежат регистрации. Сейчас в Казахстане зарегистрировано около сотни таких БЛА. В комитете затрудняются назвать реальное число дронов в стране, поскольку их ввоз в РК не ограничен. Но Талгат Ластаев заверил, что КГА намерен внедрить самый современный опыт, выработанный по регулированию использования дронов в мире.
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