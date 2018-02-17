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Нормы для использования дронов планируют принять в Казахстане

abctv.kz

17 февраля 2018, 13:26 |  Государство

Об этом информационному порталу abctv.kz сообщил председатель Комитета гражданской авиации МИР Талгат ЛАСТАЕВ.

Иллюстративное фото

- Нами уже заложены основы правового регулирования беспилотных летательных аппаратов, - отметил он. - В текущем году будут внедрены дополнительные правила, внесены изменения в законодательство. Учет данной категории данных летательных аппаратов начинается с 1,5 кг. Для удобства владельцев беспилотных летательных аппаратов предполагается, что все процессы регистрации и разрешительного порядка будут автоматизированы в одной информационной системе. Планируется усилить эту работу в рамках перехода на британскую систему госрегулирования.

В КГА также предлагают обучать владельцев дронов.

- Мы хотим полностью регламентировать процесс использования дронов, - пояснил Ластаев. - Это касается обучения и всего остального. Оно же сейчас не регламентировано. Есть места, где нельзя (использовать дроны – ред.), но это не всегда обоснованно. Мы хотим упростить возможности использования, ввести критерии. Во-вторых, что касается операторов дронов – это тоже практически удаленный пилот. Их надо, наверное, обучать, инструктировать по каким-то элементарным требованиям. Они будут получать соответствующий документ.

Председатель КГА напомнил, что дроны весом более 1,5 кг подлежат регистрации. Сейчас в Казахстане зарегистрировано около сотни таких БЛА. В комитете затрудняются назвать реальное число дронов в стране, поскольку их ввоз в РК не ограничен. Но Талгат Ластаев заверил, что КГА намерен внедрить самый современный опыт, выработанный по регулированию использования дронов в мире.
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Комментарии к новости

Житель
Re: Нормы для использования дронов планируют принять в...




Отправлено: 17.02.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда бежите?У нас ещё степь,кони,конокрады,казнокрады,коррупция.Создайте свою систему,казахскую,зачем Вам британская или ума не хватает?

декаданс
Re: Нормы для использования дронов планируют принять в...




Отправлено: 17.02.18 - 14:34
Комментарий удален модератором.

§ Rem
Re: Нормы для использования дронов планируют принять в...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 647
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 17.02.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно !
Завести еще одно министерство для контроля. Открыть "учебные" заведения. Заставить "пилотов" проходить обучение, мед комиссию. Получать летное удостоверение. Каждый год тех.осмотр дрона. Тех.паспорт дрона. Страховку. Регистрационные номера . Потом крутые рег. номера за бешеные бабки.
что еще забыл указать?
Профайл

§ Victor Yang
Re: Нормы для использования дронов планируют принять в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10299
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.02.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:
Открыть "учебные" заведения. Заставить "пилотов" проходить обучение, мед комиссию. Получать летное удостоверение. Каждый год тех.осмотр дрона. Тех.паспорт дрона. Страховку. Регистрационные номера . Потом крутые рег. номера за бешеные бабки.

С большим распространением этих дронов - вполне возможно. Как только начнется нанесение ущерба с участием этих дронов (это могут быть и преступления, и столкновения друг с другом, да и другие ситуации) - их необходимо регулировать. Пока что действуют с упреждением.
И меры по регистрации - ещё ничего. Тем более, вес от 1,5 кг. В России, например, нужно ещё разрешение на полёт получить при запуске беспилотника массой от 250 гр. Вернее, там пока не отрегулированы все механизмы закона, но он уже есть.
Профайл

безумец
Re: Нормы для использования дронов планируют принять в...




Отправлено: 17.02.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дроны стоимостью 1000 и более свободно управляются до 100 км и способны перемещать грузы весом 50 кг и более,,широкое применение получил у контрабандистов,,в мире пока не существует широкой эффективной системы против незаконного применения дронов,,, а принятие каких либо законов поставит владельцев в нелегальное положение и они уйдут в подполье,тем самым станут не подконтрольными для силовых структур,,,

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