ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК разделил очки с "Иртышом"

Матчи прошли 13-14 февраля в Павлодаре. В первом «черно-белые» одержали уверенную победу над хоккеистами из Павлодара - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Голы в составе рудничан забили Филонов, Титов и Жилин.

Стоп-кадр из видео ХК Иртыш Павлодар

0:1 - Филонов (Волгин) - 06:45

1:1 - Хуна Роб. (Шарифьянов) - 23:53 ГБ

1:2 - Титов(Ханьжин, Филонов) - 35:44 ГБ

1:3 - Жилин (Ханьжин) - 59:11 ПВ



Вратари: Хозяшев - Румянцев

Броски: 45-18 (12-4, 12-10, 21-4)

Штраф: 10-12

Стоп-кадр из видео ХК Иртыш Павлодар

Во втором матче «Горняк» уступил «Иртышу» всухую - 4:0 (0:0. 3:0, 1:0)

1:0 - Хуна Рих. (Хуна Роб, Шарифьянов) - 26:52

2:0 - Корабейников (Гасников, Клемешов) - 34:38

3:0 - Клемешов (Корабейников, Гасников) - 37:55 ГБ

4:0 - Айдаш (Клемешов, Гасников) - 49:37



Вратари: Хозяшев - Румянцев(Бруев 49:37-60:00)

Штраф:12-18

17-18 февряли "Горняк" сыграет на выезде с "Алматы". Начало матчей - 17:00.