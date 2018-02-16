ХК "Горняк" в очередном туре чемпионата РК разделил очки с "Иртышом"
Матчи прошли 13-14 февраля в Павлодаре. В первом «черно-белые» одержали уверенную победу над хоккеистами из Павлодара - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1). Голы в составе рудничан забили Филонов, Титов и Жилин.
Стоп-кадр из видео ХК Иртыш Павлодар
0:1 - Филонов (Волгин) - 06:45
1:1 - Хуна Роб. (Шарифьянов) - 23:53 ГБ
1:2 - Титов(Ханьжин, Филонов) - 35:44 ГБ
1:3 - Жилин (Ханьжин) - 59:11 ПВ
Вратари: Хозяшев - Румянцев
Броски: 45-18 (12-4, 12-10, 21-4)
Штраф: 10-12
Стоп-кадр из видео ХК Иртыш Павлодар
Во втором матче «Горняк» уступил «Иртышу» всухую - 4:0 (0:0. 3:0, 1:0)
1:0 - Хуна Рих. (Хуна Роб, Шарифьянов) - 26:52
2:0 - Корабейников (Гасников, Клемешов) - 34:38
3:0 - Клемешов (Корабейников, Гасников) - 37:55 ГБ
4:0 - Айдаш (Клемешов, Гасников) - 49:37
Вратари: Хозяшев - Румянцев(Бруев 49:37-60:00)
Штраф:12-18
17-18 февряли "Горняк" сыграет на выезде с "Алматы". Начало матчей - 17:00.
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