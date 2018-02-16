Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов

В Казахстане планируют внедрить систему распознавания лиц для ЦОНов и идентификацию по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель "Правительства для граждан" Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Мы хотим в пилотном проекте начать, по крайней мере тестировать, идентификацию граждан по биометрии. Если ранее у нас было возможным только написать само заявление в ЦОНе и была ЭЦП, то в прошлом году мы внедрили sms-коды, а в этом году мы хотели бы попробовать в пилотном режиме внедрить возможность сохранения фотографий и отпечатков пальцев граждан для последующего получения услуг по фотографии и отпечатку пальцев, - сказал Оспанов.

- В случае успешной реализации этого проекта будет поэтапное внесение изменений законодательство. В любом случае назад дороги нет. Пилот будет в Астане, он будет только на тех гражданах, которые согласны, это всегда будет добровольно. Но пока это только лишь пилот, потому что нужны изменения в законодательстве, - отметил он.

Аблайхан Оспанов подтвердил, что использовать отпечаток пальцев по проекту можно будет вместо удостоверения личности.

- Биометрия - это все. То есть вам не будет необходимости в будущем таскать с собой целый ряд документов. (...) Сейчас везде внедряются камеры видеонаблюдения. Вас сразу могут персонифицировать. Мы планируем пилот в цифровом ЦОНе реализовать. Если ваша фотография в базе есть, то к вам будет персонифицированное обращение: "Здравствуйте, добро пожаловать, к примеру, Тогжан". Такие фишки планируем внедрять, - отметил глава "Правительства для граждан".

Пилотный проект будет реализовываться в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан".