В Казахстане планируют внедрить систему распознавания лиц для ЦОНов и идентификацию по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель "Правительства для граждан" Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©REUTERS
- Мы хотим в пилотном проекте начать, по крайней мере тестировать, идентификацию граждан по биометрии. Если ранее у нас было возможным только написать само заявление в ЦОНе и была ЭЦП, то в прошлом году мы внедрили sms-коды, а в этом году мы хотели бы попробовать в пилотном режиме внедрить возможность сохранения фотографий и отпечатков пальцев граждан для последующего получения услуг по фотографии и отпечатку пальцев, - сказал Оспанов.
- В случае успешной реализации этого проекта будет поэтапное внесение изменений законодательство. В любом случае назад дороги нет. Пилот будет в Астане, он будет только на тех гражданах, которые согласны, это всегда будет добровольно. Но пока это только лишь пилот, потому что нужны изменения в законодательстве, - отметил он.
Аблайхан Оспанов подтвердил, что использовать отпечаток пальцев по проекту можно будет вместо удостоверения личности.
- Биометрия - это все. То есть вам не будет необходимости в будущем таскать с собой целый ряд документов. (...) Сейчас везде внедряются камеры видеонаблюдения. Вас сразу могут персонифицировать. Мы планируем пилот в цифровом ЦОНе реализовать. Если ваша фотография в базе есть, то к вам будет персонифицированное обращение: "Здравствуйте, добро пожаловать, к примеру, Тогжан". Такие фишки планируем внедрять, - отметил глава "Правительства для граждан".
Пилотный проект будет реализовываться в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан".
газ в доме в микрорайоне Аэропорт
Всего то и надо человеку для счастья- чтобы через 5 лет,после вселения в квартиру - ГАЗ подали... :lol: :lol: :lol: :lol:
borisvolley@mail.ru: зато хитромудрые борцы и боксеры лыжники и конькобежцы вкупе с цинушами определили как бы " опорные виды" спорта и пилят бюджет, а область к стыду на данной Олипиаде...
Какая фееричная хрень! Стесняюсь узнать, а что с квартирными кражами и угонами автотранспорта уже покончено? Остались только неуловимые воришки сотовых телефонов? На поимку которых брошены все...
В Костанае вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
Бывалый: это правило для тех кто едет по главной дороге или для всех? и отменяет главную и второстепенную?1. Оно для всех. Во как, может проведёшь экзекуцию по правилам дорожного движения для...
Флуд и оффтопик (часть 3)
1952/доктор СИЗО: хочешь от него чего то добиться в постели. Дохтер,эта миссия для Марика невыполнима. Сами посудите в его коммуналке квартире чел 30 родни проживает,тут уж не до интима. Да и с...