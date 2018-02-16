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Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо удостоверений - Оспанов

16 февраля 2018, 15:12 |  Государство

В Казахстане планируют внедрить систему распознавания лиц для ЦОНов и идентификацию по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель "Правительства для граждан" Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©REUTERS

- Мы хотим в пилотном проекте начать, по крайней мере тестировать, идентификацию граждан по биометрии. Если ранее у нас было возможным только написать само заявление в ЦОНе и была ЭЦП, то в прошлом году мы внедрили sms-коды, а в этом году мы хотели бы попробовать в пилотном режиме внедрить возможность сохранения фотографий и отпечатков пальцев граждан для последующего получения услуг по фотографии и отпечатку пальцев, - сказал Оспанов.

- В случае успешной реализации этого проекта будет поэтапное внесение изменений законодательство. В любом случае назад дороги нет. Пилот будет в Астане, он будет только на тех гражданах, которые согласны, это всегда будет добровольно. Но пока это только лишь пилот, потому что нужны изменения в законодательстве, - отметил он.

Аблайхан Оспанов подтвердил, что использовать отпечаток пальцев по проекту можно будет вместо удостоверения личности.

- Биометрия - это все. То есть вам не будет необходимости в будущем таскать с собой целый ряд документов. (...) Сейчас везде внедряются камеры видеонаблюдения. Вас сразу могут персонифицировать. Мы планируем пилот в цифровом ЦОНе реализовать. Если ваша фотография в базе есть, то к вам будет персонифицированное обращение: "Здравствуйте, добро пожаловать, к примеру, Тогжан". Такие фишки планируем внедрять, - отметил глава "Правительства для граждан".

Пилотный проект будет реализовываться в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан".
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5105
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.02.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ёптить... помешательство уже в буйной форме...
осталось вживлять чипы в роддомах, клеймо ставить и бирки цеплять

Цитата:
То есть вам не будет необходимости в будущем таскать с собой целый ряд документов.

эт что для красного словца и пущей убедительности?
сейчас то из ряда осталось только удостоверение.

И весь мега распил ради этого:
Цитата:
"Здравствуйте, добро пожаловать, к примеру, Тогжан"
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§ Victor Yang
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10293
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И весь мега распил ради этого:
Цитата:
"Здравствуйте, добро пожаловать, к примеру, Тогжан"

Вот это баловство уже, считаю - совершенно нефункционально. А отпечатки - пусть. Почему бы и нет.
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§ Мишаня
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.02.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такие фишки планируем внедрять

Подскажу еще одну фишку - отменить наличные и банковские карты. Очень удобно! И криминала станет меньше, если воровать будут, то только пальцы и глаза
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§ Солнышко
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 16.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
осталось вживлять чипы в роддомах, клеймо ставить и бирки цеплять

Похоже к этому всё идет. Мне как то страшно от этого, если честно. Хочется в лес уйти и в избушке жить без всевидящего и всезнающего ока матрицы. :-(
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Все просто
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему бы и нет.

Интересно, никаких унизительных чувств эта процедура не вызывает?

§ Victor Yang
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10293
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Интересно, никаких унизительных чувств эта процедура не вызывает?

У меня смартфон со сканером отпечатка пальца - очень удобно в использовании. Мне испытывать перед ним унизительные чувства? Это такая же идентификация личности как и идентификация по фото. Или ты, фотографируясь на документы, тоже унизительные чувства испытываешь? В банке тоже несколько раз сканировали отпечаток. Кстати, гражданам ЕС, владеющим биометрическим паспортом, тоже нужно унизительные чувства испытывать?
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§ Мишаня
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 16.02.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, гражданам ЕС, владеющим биометрическим паспортом,

ЕС что-то подчеркивает? Вообще-то такой тип паспорта не только в ЕС :-)
А так да, считать унизительным сканирование отпечатков, все равно что ездить в тонированной вкруг машине. Какой-то комплекс неполноценности.
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§ Victor Yang
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10293
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
ЕС что-то подчеркивает?

Экономически и политически развитые страны, не-"совок".
Профайл

§ Добринцофф
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.02.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сейчас то из ряда осталось только удостоверение.

Удо,водительское,Свидетельство ИП,техосмотр портянка А4,страховка то-же А4,техпаспорт,ну и зачем этот килограмм бумаги с собой таскать,если можно просто палец приложить и вот она вся инфа ,кто ты есть.
Ну и удобно в случае краж или потерь,ведь кучу документов люди теряют.
Профайл

§ Затоболец
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 16.02.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если будут проблемы в базе данных, что делать? так что документ всегда нужен
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кустанаец
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 18:11
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
удобно в случае краж или потерь,ведь кучу документов люди теряют.

Вопрос технического характера..
А если тьфу тьфу, ни на кого не намекаю, какому нибудь владельцу супермаркета отрежут пальчики и введут по ним там логин и пароль и все такое..
Заберут то есть супермаркет..
Настоящему владельцу супермаркета нужно будет восстановить для подтверждения владения свои пальчики?
А если не сможет?
Профайл

* elektron
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 889
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.02.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кстати, гражданам ЕС, владеющим биометрическим паспортом, тоже нужно унизительные чувства испытывать?

Скажу что нет, не унизительно. Это моя защита от беспредельщиков и не только. Но у нас это привязано только к загранпаспорту как обязаловка, а к удостоверению личности выбор свободный. Лично я сделал с отпечатками пальцев, мало ли что ? Да и online возможности расширяются. Просто цель не совсем понятно, как и в другой ветке по регистрации мобильных устройств. Матрикс какой-то :lol:
Профайл

1
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если моя поп-па захочет поставить сургуШную печать на документе, его примут???
:lol: :lol:

Димон
Re: Отпечатки пальцев казахстанцев будут использовать вместо...




Отправлено: 16.02.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что значит в правительство начали приходить наши болашаковцы, они учились в передовых западных странах и сейчас пытаются внести новшества по ихнему, а по мне лучше по старому все на бумаге и надежнее да и общение, если так пойдет то и писать разучимся, вперед в каменный век, наши братья Белорусы, Россия не торопятся с этими всякими цонами, чипами, еговами и даже ходят разговоры свифт хотят отключить что бы коррупционеры не могли ворованные деньги на запад перегонять, правильно делают, может это Американцы специально запускают свои программы,что бы следить за нами и контролировать нас.

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