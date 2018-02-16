9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году

В 2017 году в Казахстане заблокировали около девяти тысяч сайтов, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта plafcomunicacion.com.ar

- В прошлом году было закрыто около девяти тысяч сайтов, пропагандирующих терроризм, экстремизм, насилие и суицид. Уничтожено 230 тысяч подобных материалов, - сообщил Абаев на коллегии министерства.

Министр отметил, что Казахстан в 2017 году поднялся на пять пунктов по количеству пользователей сети Интернет, заняв 36-е место из 137 стран в рейтинге Всемирного экономического форума.

Количество интернет-пользователей составило 77 процентов от всего населения (на 4 процента больше, чем в 2016 году). В плане на 2018 год, по словам министра, увеличение доли пользователей Сети до 78 процентов.