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9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году

16 февраля 2018, 12:52 |  Государство

В 2017 году в Казахстане заблокировали около девяти тысяч сайтов, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта plafcomunicacion.com.ar

Фото с сайта plafcomunicacion.com.ar

- В прошлом году было закрыто около девяти тысяч сайтов, пропагандирующих терроризм, экстремизм, насилие и суицид. Уничтожено 230 тысяч подобных материалов, - сообщил Абаев на коллегии министерства.

Министр отметил, что Казахстан в 2017 году поднялся на пять пунктов по количеству пользователей сети Интернет, заняв 36-е место из 137 стран в рейтинге Всемирного экономического форума.

Количество интернет-пользователей составило 77 процентов от всего населения (на 4 процента больше, чем в 2016 году). В плане на 2018 год, по словам министра, увеличение доли пользователей Сети до 78 процентов.
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Комментарии к новости

1952/доктор СИЗО
Re: 9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году




Отправлено: 16.02.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят, 112-ого прихлопнули за его экстремизм и показной национализм, и постоянные издевательства над форумчанами.)))) Хоть помечтаю))))) :-) :-) :-( :-( :-( ;-) ;-) ;-)

§ Сергей_я
Re: 9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2367
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 16.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попутно начали блочить и сайты IPTV. Т.к. они предлагают более качественный сервис по низкой цене, а не то, что ставит Мегалайн или Билайн, где каналов то нормальных раз два и обчелся и они в основном в максимальных пакетах за самую высокую абонентскую плату.
Профайл

iptv
Re: 9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году




Отправлено: 16.02.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Дружище
скинь адрес каналов,
буду благодарен

ком
Re: 9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году




Отправлено: 16.02.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Говорят, 112-ого прихлопнули за его экстремизм и показной национализм

Как бы я не любил самодурство 112го, мне в экстремизме (или намеке на него) его не приходилось заставать. На счет показного национализма, тут тоже скорее местячковость, себялюбие, а национализм это прежде всего хозяйственность, а не шовинизм чемодан-вокзала. Раньше да, 112й был "злее" в своих пробах соврать на пустом месте или выдаче желаемого за действительное. Поостыл, подразумел, переосмыслил может... если только вчк не его профаил для развлечений )))) у той да все недвусмысленные подходы к нац.вопросам, демографии, прав населения по отношению гос. структурам, компаниям.

1952/доктор СИЗО
Re: 9 тысяч сайтов заблокировали в Казахстане в прошлом году




Отправлено: 16.02.18 - 16:36
Комментарий удален модератором.

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