Более чем на 3 процента за месяц подорожало для казахстанцев электричество

Электроэнергия для населения Казахстана подорожала более чем на 3 процента за месяц, и сразу на 7,4 процента за год для казахстанцев, не использующих электроплиты, и на 12,1 процента - для использующих, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Фото из архива Tengrinews.kz

На 1 уровне потребления стоимость 100 киловатт/час достигала 1206 тенге для граждан без электроплит, и 1182 тенге - для населения, использующего электроплиты.

В 2017 году электроэнергетики РК произвели 103,1 миллиарда киловатт/час электроэнергии - на 9,2 процента больше, чем годом ранее. Более половины пришлось на ключевые промышленные регионы - Павлодарскую (41,3 млрд киловатт/час, +20,7 процента за год) и Карагандинскую (14,4 млрд киловатт/час, +2,6 процента за год) области.

В денежном выражении производство, передача и распределение электроэнергии достигли 1,1 триллиона тенге, +10,2 процента за год.

По итогам 11 месяцев, казахстанские энергетики обеспечили потребности РК в электроэнергии на 98,7 процента.

Примечательно, что значительно вырос экспорт электроэнергии - в 2,7 раза, до 5,1 миллиарда киловатт/час. Впрочем, это всего 5,5 процента от ресурсов (производство + импорт).