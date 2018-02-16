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В Костанае активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

16 февраля 2018, 10:53 |  Криминал

За последний месяц в Костанае было зарегистрировано 5 фактов мошенничества. По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, во всех случаях мошенники представлялись сотрудниками полиции и просили деньги за освобождение родственника, которого они якобы задержали.

Иллюстративное фото

Несмотря на то, что эта схема известна давно, на удочку мошенников попались женщины в возрасте от 70-ти до 90 лет. Все они попытались выкупить из полиции своих внуков, которые, по словам злоумышленников, сбили пешеходов. Ни одна их потерпевших не позвонила родным, чтобы перепроверить информацию.

«В четырех случаях бабушки вынесли крупные суммы денег - от 10 000 до 100 000 тенге - в подъезд, оставив их под ковриками или в почтовых ящиках. Таким образом они следовали телефонным указаниям аферистов. В одном случае пенсионерка перечислила 40 000 тенге на «Киви кошелек» мошенников», - говорится в пресс-релизе ДВД.

Полицейские настоятельно просят граждан передать своим пожилым родственникам эту информацию и самим не попадаться на уловки мошенников: ни при каких обстоятельствах не передавать деньги незнакомцам, не приобретать у них никакие товары, не открывать дверь неизвестным, которые готовы бесплатно починить пластиковые окна в квартире.

Лучший способ обезопасить себя – игнорировать такого рода звонки и посетителей и сразу обращаться в полицию по номеру 102.
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Комментарии к новости

гость
Re: В Костанае активизировались мошенники, представляющиеся...




Отправлено: 16.02.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти мошенники откуда-то имеют базы данных с категориями граждан по-возрасту и их персональными данными. Полиция в этом направлении собирается работать?

555
Re: В Костанае активизировались мошенники, представляющиеся...




Отправлено: 16.02.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Эти мошенники откуда-то имеют базы данных с категориями граждан по-возрасту и их персональными данными. Полиция в этом направлении собирается работать?

Поменьше языком... и никто вам не будет звонить!

Житель
Re: В Костанае активизировались мошенники, представляющиеся...




Отправлено: 16.02.18 - 14:51
Комментарий удален модератором.

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