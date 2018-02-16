В Костанае активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками полиции
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
За последний месяц в Костанае было зарегистрировано 5 фактов мошенничества. По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, во всех случаях мошенники представлялись сотрудниками полиции и просили деньги за освобождение родственника, которого они якобы задержали.
Иллюстративное фото
Несмотря на то, что эта схема известна давно, на удочку мошенников попались женщины в возрасте от 70-ти до 90 лет. Все они попытались выкупить из полиции своих внуков, которые, по словам злоумышленников, сбили пешеходов. Ни одна их потерпевших не позвонила родным, чтобы перепроверить информацию.
«В четырех случаях бабушки вынесли крупные суммы денег - от 10 000 до 100 000 тенге - в подъезд, оставив их под ковриками или в почтовых ящиках. Таким образом они следовали телефонным указаниям аферистов. В одном случае пенсионерка перечислила 40 000 тенге на «Киви кошелек» мошенников», - говорится в пресс-релизе ДВД.
Полицейские настоятельно просят граждан передать своим пожилым родственникам эту информацию и самим не попадаться на уловки мошенников: ни при каких обстоятельствах не передавать деньги незнакомцам, не приобретать у них никакие товары, не открывать дверь неизвестным, которые готовы бесплатно починить пластиковые окна в квартире.
Лучший способ обезопасить себя – игнорировать такого рода звонки и посетителей и сразу обращаться в полицию по номеру 102.
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