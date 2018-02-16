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Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт «Костанай» тоже не удалась

Галина ПЕТРЕНКО

16 февраля 2018, 10:31 |  Государство

Торги, назначенные на 15 января, признаны несостоявшимися. Первый тендер по передаче объекта в доверительное управление с правом выкупа назначался на 20 декабря 2017 года, следующий - на 9 января 2018-го. За все время не было зарегистрировано ни одной заявки участника.

Фото с сайта aeroport.kz

Аэропорт входит в число объектов второй волны приватизации в Казахстане. Находится на балансе министерства по инвестициям и развитию. На торги его выставлял Комитет по приватизации госимущества министерства финансов со стартовой ценой 862,1 млн тенге и гарантийным взносом участника 129,3 млн тенге. Балансодержатель намеревался передать международный аэропорт «Костанай» в доверительное управление на 4 года с правом выкупа. Основные условия - сохранение профиля объекта в течение 10 лет и реконструкция пассажирского терминала.

После того, как не состоялись вторые торги, по закону появилась возможность продажи объекта единственному участнику. Кроме того, была предпринята попытка изменить конкурсные условия. Руководитель управления госмониторинга доверительного управления и концессии Комитета государственного имущества министерства финансов РК Ернур УРАЗАЛИН сообщал корреспонденту «НГ», что этот вопрос рассмотрит комиссия, в которую войдут представители Комитета гражданской авиации, НПП «Атамекен» и акимата Костанайской области.

Однако по решению комиссии условия остались прежними, а покупателя так и не нашлось. Дальнейшую судьбу объекта приватизации в комитете госимущества пока не комментируют.
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Комментарии к новости

§ Вася Картошкин
Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт...
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 16.02.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что будет дальше.Закроют на большой амбарный замок и оставят до прихода лучших времен.
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Den
Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт...




Отправлено: 16.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдайте в аренду китайцам.Они наведу порядок.))

Золотой человек
Re: Третья попытка передать в доверительное управление аэропорт...




Отправлено: 16.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут в Костанае не могут решить с аэропортом, а кто то хочет в Аркалыке возобновить )))) Не пукайте в лужу, а то вонь ещё не пошла , но уже смешно!))

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